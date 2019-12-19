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Рядом с подиумом: Миронова финишировала четвертой в спринте

Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

В французском Анси проходит третий этап Кубка мира по биатлону. Женские соревнования открылись спринтерской гонкой, в которой россиянка Светлана Миронова заняла четвертое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:30

Итак, будем на этом завершать нашу трансляцию. Великолепная норвежка Тириль Экхофф кладет в копилку очередную победу, выиграв даже с промахом! Второй становится француженка Жюстин Брайза (10-й подиум в карьере), третьей — чешка Маркета Давидова (6-й подиум). Светлана Миронова была близка к медали, но осталась четвертой. Екатерина Юрлова-Перхт — 18-я, Лариса Куклина — 28-я. А вот Кристина Резцова и Тамара Воронина не попали в топ-60 и не выступят в пасьюте. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:28

Воронина только 73-й финишировала... А Резцова уже 63-я... Обе мимо гонки преследования.

17:23

Уже 63-я Воронина на отметке 5,7 км. В пасьют не попадает.

17:19

Воронина стреляет на стойке и допускает один промах. Может в пасьют не попасть, к сожалению. Она пока только 55-я. +1:35,4. Нужно бежать на финиш, чтобы не выпасть из топ-60.

17:18

Нарезка выступления Тириль Экхофф, которая сегодня выиграет.

17:16

47-й бежит Воронина с отставанием несколько больше минуты на подходе ко второму рубежу.

17:10

Воронина чисто отстрелялась на первом рубеже — +38,1. Это 40-я позиция.

17:05

Лариса Куклина на финише 25-я. +1:31,6.

17:04

Резцова по разбитой трассе финиширует 44-й. Почти 2,5 минуты проиграла.

17:00

Кристина Резцова 42-я после второго рубежа. Немногим менее двух минут проигрывает.

16:59

Все идет к тому, что у Брайза будет серебро.

16:58

Очень жаль, но Куклина все-таки допустила один промах. Она 23-я пока.

16:57

Вирер, кстати, впервые в сезоне вне топ-10 финишировала.

16:55

Куклина с 28-м временем подходит ко второму рубежу.

16:51

Кстати, Екатерина Юрлова-Перхт пока что на финише 13-я. Итальянка Доротея Вирер финишировала сейчас с 16-м временем.

16:50

С промахом Тириль Экхофф привозит Брайза 6,2 секунды! Миронова не будет сегодня на подиуме, но все равно будет высоко.

16:49

Лариса Куклина стреляет чисто! 24-я она пока. +24,3.

16:47

Кристина Резцова с одним промахом работает первый рубеж. 39-е место пока — +57,5.

16:46

Ого, Тириль Экхофф с одним кругом на отметке 5,7 км всего +0,3 от Брайза! Ничего себе!

16:44

Финиширует Миронова, но немножко уступает Давидовой — 2 секунды. Но дальше финиширует Брайза — -14,3 от Давидовой, -16,3 от Мироновой!

16:43

Промах у Вирер на стойке. Это без вариантов.

16:40

Чистая стрельба на втором рубеже от Жюстин Брайза выводит француженку на первое место, но там Миронова ходом прибавляет на финальном круге!

16:38

БЛЕСТЯЩАЯ СТРЕЛЬБА МИРОНОВОЙ Она вторая на данный момент! +3,8 от Давидовой! 16 секунд почти везет Тандревольд.

16:37

Чистая стрельба от Доротеи Вирер, но только десятый результат после лежки. А тем временем бежавшая быстрее норвежка Тириль Экхофф может один раз.

16:36

Кайса Мяккяряйнен не смогла чисто отстреляться — два промаха. Херманн на стойке мажет дважды!

16:35

Юрлова-Перхт чисто проходит первый рубеж. Она пока 13-я.

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16:34

У Пройсс два промаха на втором рубеже, а Миронова явно прибавила ногами и поднимается на втором круге на четвертую позицию сейчас.

16:32

24-я с почти 20-секундным отставанием Юрлова-Перхт на отсечке 1,5 км.

16:32

Маркета Давидова стреляет чисто и на втором рубеже! Убедительное лидерство! Она претендует на медали!

16:31

Француженка Жюстин Брайза стреляет чисто и выходит на шестую позицию, отодвигая Миронову на восьмую.

16:30

Первая стрельба Светланы Мироновой! Чисто работает! Отставание от Херманн +11,4. Седьмое место.

16:29

Чистая стрельбы немки Денизы Херманн выводит ее на первое место. А вот Харватова два промаха на стойке допускает.

16:28

Миронова +8,9 секунды от лучше всех разогнавшейся Харватовой отстает на отметке 0,7 км.

16:27

На дистанцию убежала Екатерина Юрлова-Перхт.

16:26

А вот Франциска Пройсс стреляет чисто, но убегает третьей — после чешек.

16:26

Штрафной круг у Анны Оберг.

16:25

Еще одна чешка, Маркета Давидова стреляет точно и опережает Харватову!

16:24

А тем временем один промах на рубеже допускает Витоцци.

16:24

Следом за ней стартует Света Миронова!

16:23

Норвежка Ингприд Тандревольд в гонке.

16:22

Харватова первой добирается до рубежа и закрывает все мишени, устанавливая ориентир для соперниц.

16:19

Шведка Анна Оберг, немка Франциска Пройсс — потихоньку в гонку уходят претенденты на высокие места.

16:18

Итальянка Лиза Витоцци хорошо разогналась на старте.

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16:15

Поехали! Старт дан! Чешка Люция Харватова ушла на дистанцию.

16:15

Вот кто из наших бежит под каким номером: Светлана Миронова (17), Екатерина Юрлова-Перхт (24), Кристина Резцова (50), Лариса Куклина (54), Тамара Воронина (98).

16:10

В Анси погода ужасная. +6 градусов, дождь льет очень прилично. После пристрелки поменяли флажки на сухие, но если их не поменяют еще раз, то они, намокнув, никак не помогут стрелять... В общем, сегодня возможны сюрпризы.

16:05

Гонка начнется в 16.15 мск.

16:00

Во французском Анси проходит вторая гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону. Женщины соревнуются в спринте. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.