Рядом с подиумом: Миронова финишировала четвертой в спринте

Итак, будем на этом завершать нашу трансляцию. Великолепная норвежка Тириль Экхофф кладет в копилку очередную победу, выиграв даже с промахом! Второй становится француженка Жюстин Брайза (10-й подиум в карьере), третьей — чешка Маркета Давидова (6-й подиум). Светлана Миронова была близка к медали, но осталась четвертой. Екатерина Юрлова-Перхт — 18-я, Лариса Куклина — 28-я. А вот Кристина Резцова и Тамара Воронина не попали в топ-60 и не выступят в пасьюте. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.