Рядом с подиумом: Миронова финишировала четвертой в спринте

Итак, будем на этом завершать нашу трансляцию. Великолепная норвежка Тириль Экхофф кладет в копилку очередную победу, выиграв даже с промахом! Второй становится француженка Жюстин Брайза (10-й подиум в карьере), третьей — чешка Маркета Давидова (6-й подиум). Светлана Миронова была близка к медали, но осталась четвертой. Екатерина Юрлова-Перхт — 18-я, Лариса Куклина — 28-я. А вот Кристина Резцова и Тамара Воронина не попали в топ-60 и не выступят в пасьюте. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Воронина только 73-й финишировала... А Резцова уже 63-я... Обе мимо гонки преследования.
Уже 63-я Воронина на отметке 5,7 км. В пасьют не попадает.
Воронина стреляет на стойке и допускает один промах. Может в пасьют не попасть, к сожалению. Она пока только 55-я. +1:35,4. Нужно бежать на финиш, чтобы не выпасть из топ-60.
Нарезка выступления Тириль Экхофф, которая сегодня выиграет.
47-й бежит Воронина с отставанием несколько больше минуты на подходе ко второму рубежу.
Воронина чисто отстрелялась на первом рубеже — +38,1. Это 40-я позиция.
Лариса Куклина на финише 25-я. +1:31,6.
Резцова по разбитой трассе финиширует 44-й. Почти 2,5 минуты проиграла.
Кристина Резцова 42-я после второго рубежа. Немногим менее двух минут проигрывает.
Все идет к тому, что у Брайза будет серебро.
Очень жаль, но Куклина все-таки допустила один промах. Она 23-я пока.
Вирер, кстати, впервые в сезоне вне топ-10 финишировала.
Куклина с 28-м временем подходит ко второму рубежу.
Кстати, Екатерина Юрлова-Перхт пока что на финише 13-я. Итальянка Доротея Вирер финишировала сейчас с 16-м временем.
С промахом Тириль Экхофф привозит Брайза 6,2 секунды! Миронова не будет сегодня на подиуме, но все равно будет высоко.
Лариса Куклина стреляет чисто! 24-я она пока. +24,3.
Кристина Резцова с одним промахом работает первый рубеж. 39-е место пока — +57,5.
Ого, Тириль Экхофф с одним кругом на отметке 5,7 км всего +0,3 от Брайза! Ничего себе!
Финиширует Миронова, но немножко уступает Давидовой — 2 секунды. Но дальше финиширует Брайза — -14,3 от Давидовой, -16,3 от Мироновой!
Промах у Вирер на стойке. Это без вариантов.
Чистая стрельба на втором рубеже от Жюстин Брайза выводит француженку на первое место, но там Миронова ходом прибавляет на финальном круге!
БЛЕСТЯЩАЯ СТРЕЛЬБА МИРОНОВОЙ Она вторая на данный момент! +3,8 от Давидовой! 16 секунд почти везет Тандревольд.
Чистая стрельба от Доротеи Вирер, но только десятый результат после лежки. А тем временем бежавшая быстрее норвежка Тириль Экхофф может один раз.
Кайса Мяккяряйнен не смогла чисто отстреляться — два промаха. Херманн на стойке мажет дважды!
Юрлова-Перхт чисто проходит первый рубеж. Она пока 13-я.
У Пройсс два промаха на втором рубеже, а Миронова явно прибавила ногами и поднимается на втором круге на четвертую позицию сейчас.
24-я с почти 20-секундным отставанием Юрлова-Перхт на отсечке 1,5 км.
Маркета Давидова стреляет чисто и на втором рубеже! Убедительное лидерство! Она претендует на медали!
Француженка Жюстин Брайза стреляет чисто и выходит на шестую позицию, отодвигая Миронову на восьмую.
Первая стрельба Светланы Мироновой! Чисто работает! Отставание от Херманн +11,4. Седьмое место.
Чистая стрельбы немки Денизы Херманн выводит ее на первое место. А вот Харватова два промаха на стойке допускает.
Миронова +8,9 секунды от лучше всех разогнавшейся Харватовой отстает на отметке 0,7 км.
На дистанцию убежала Екатерина Юрлова-Перхт.
А вот Франциска Пройсс стреляет чисто, но убегает третьей — после чешек.
Штрафной круг у Анны Оберг.
Еще одна чешка, Маркета Давидова стреляет точно и опережает Харватову!
А тем временем один промах на рубеже допускает Витоцци.
Следом за ней стартует Света Миронова!
Норвежка Ингприд Тандревольд в гонке.
Харватова первой добирается до рубежа и закрывает все мишени, устанавливая ориентир для соперниц.
Шведка Анна Оберг, немка Франциска Пройсс — потихоньку в гонку уходят претенденты на высокие места.
Итальянка Лиза Витоцци хорошо разогналась на старте.
Поехали! Старт дан! Чешка Люция Харватова ушла на дистанцию.
Вот кто из наших бежит под каким номером: Светлана Миронова (17), Екатерина Юрлова-Перхт (24), Кристина Резцова (50), Лариса Куклина (54), Тамара Воронина (98).
В Анси погода ужасная. +6 градусов, дождь льет очень прилично. После пристрелки поменяли флажки на сухие, но если их не поменяют еще раз, то они, намокнув, никак не помогут стрелять... В общем, сегодня возможны сюрпризы.
Гонка начнется в 16.15 мск.
Во французском Анси проходит вторая гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону. Женщины соревнуются в спринте. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.