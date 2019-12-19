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Биатлон без снега: россияне бьются за медаль по жаре. LIVE

Этап Кубка мира по биатлону в Анси. Мужской спринт. ОНЛАЙН

Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская спринтерская гонка на 10 км. Сборную России представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Снега во Франции практически нет, из-за чего этап КМ находился под угрозой отмены, но в итоге соревнования все же решили провести. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:10

Никита Поршнев, последний стартовавший из наших, демонстрирует 48-й разгон — на 0,3 секунды отстает от Елисеева.

17:06

Латыпов тоже отстрелялся чисто, но он сейчас только 46-й.

17:05

Малышко точен на втором рубеже, он 37-м бежит сейчас!

17:02

А вот и Фийон Майе на финише! ТРЕТЬЕ МЕСТО! Йоханнес без медали!

17:01

Йоханнес Дале на финише — пятый результат. Сдвигает уже на десятое место Логинова.

17:00

Вот как стрелял Фийон-Майе. Он сейчас бежит вторым, но там все в борьбе. Может Йоханнеса Бё без медали оставить!

16:58

Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов на первом рубеже. У обоих по промаху. 50-е и 48-е места соответственно.

16:57

Кентен Фийон-Майе стреляет чисто и на стойке и убегает со вторым результатом! По разбитой трассе отстает на 9,8 секунд.

16:56

Йоханнес Бё на финише с третьим результатом!

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16:55

Логинов финиширует восьмым с отставанием в 44,8 секунды. С чистой стрельбой.

16:54

Норвежец Йоханнес Дале чисто работает на обоих рубежах. На шестом месте сейчас.

16:52

На отсечке 8,1 км Бё-младший бежит третьим с отставанием 15,9 секунд. Без шансов на золото, но даже с двумя промахами бежит в тройке!

16:50

Гараничев с чистой стрельбой 22-й. +55,8 от лидера!

16:49

Еще один промах у Йоханнеса Бё! Но даже так он проигрывает всего 17,5 секунд, занимая на данный момент четвертое место.

16:48

Елисеев стреляет чисто. 12-е место у него. 45 секунд проигрывает.

16:47

Кентен Фийон-Майе, еще одна надежда хозяев, чисто работает на лежке. Он с восьмым результатом убегает со стрельбища.

16:46

Логинов закрывает все мишени и на втором рубеже. Он шестым уходит с рубежа. Но отставание велико.

16:46

Бенедикт Долль на финише. Он опережает всех, кто финишировал раньше. 9,4 секунды выиграл у старшего Бё.

16:45

Тарьей Бё на финише первый! 5,6 секунды выигрывает у Бьонтегора.

16:43

У Логинова 12-й результат на отрезке 4,8 км. 23 секунды проигрывает лидеру. Многовато с чистой-то стрельбой на лежке.

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16:42

Немец Бенедикт Долль на обоих рубежах полностью точен и убегает лидером, на 12 секунд опережая Тарьея Бё.

16:41

Два промаха допускает Жаклен на стойке. До свидания.

16:41

Бё с промахом 8-й! +9,8 от лидера всего.

16:40

Стартовавший на 30 секунд позже Йоханнес Бё на рубеже одновременно с Гараничевым, но если Евгений стреляет чисто, то обладатель Кубка мира промахнулся последним выстрелом! Гараничев — 15й (+23,5).

16:39

Один промах у Елисеева — он 24-й (+40,6).

16:38

Логинов бежит не очень быстро, но чисто стреляет! Убегает 13-м (+20,0).

16:37

Тарьей Бё стреляет чисто на стойке и выходит в лидеры.

16:36

А вот сама стрельба у Фуркада совсем не заладилась. Два промаха — это конец медальных надежд.

16:35

У Логинова 12-й разгон (+5,7), у Елисеева — 27-й (+8,6), у Гараничева — 34-й (+12,2). Ну а быстрее всех пока Йоханнес!

16:34

Пулеметом чисто работает на лежке Эмельен Жаклен. Француз уходит лидером, опережая немца Бенедикта Долля и Тарьея Бё.

16:33

Мартен Фуркад подходит к стойке, немножко опережая Бьонтегора.

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16:32

Евгений Гараничев, а за ним Йоханнес Бё начали гонку.

16:31

Александр Логинов, а следом и Матвей Елисеев стартовали.

16:30

Тарьей Бё становится лидером после первой стрельбы!

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16:27

Француз Симон Дестье стреляет чисто и выходит в лиеры (-1,9 от Бьонтегора). Но тут же чистая стрельба и от Фуркада — Мартен на первом месте (-2,8 от соотечественника).

16:26

Норвежец Эрленд Бьонтегор — первый, кто стреляет чисто. Сразу на 17,3 секунды опережает Самуэльссона.

16:25

Вот и Самуэльссон добрался до первого огневого рубежа. Пока все мазали до него. Швед тоже промахнулся разок. Пока итальянец Лукас Хофер лидировал, но Себ его опережает на 2,5 секунды.

16:23

Пидручный на первом рубеже, но допускает один промах. А приехавший вскоре латвиец Расторгуев мажет дважды.

16:22

У Самуэльссона пока лучший разгон.

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16:21

Норвежец Тарьей Бё ушел в гонку.

16:19

Мартен Фуркад под девятым номером ушел на дистанцию под оглушительный рев трибун!

16:18

Швед Себастьян Самуэльссон под шестым номером ушел на дистанцию. Сегодня он настроен переломить ситуацию в пока неудачно складывающемся сезоне.

16:17

Очень много болельщиков сегодня на трибунах.

16:15

Украинец Дмитрий Пидручный ушел на дистанцию первым. Гонка стартовала.

16:15

В этом сезоне было два спринта, и оба выиграл Йоханнес Бё. Собственно, только он был оба раза на подиуме.

16:10

Особенность погоды и трассы сегодня в том, что чем раньше стартуешь, тем больше шансов на победу. В этом отношении плохо, что наших нет в первых 15 номерах, но в целом у Логинова, Елисеева и Гараничева неплохая стартовая позиция. Такая же, как у Йоханнеса Бё, но хуже, чем у Себастьяна Самуэльссона, Мартена Фуркада и Тарьея Бё, например.

16:05

Также обратим внимание на фаворитов гонки: лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё выйдет на трассу 34-м, а известный француз Мартен Фуркад — девятым.

16:01

Сборную России представляют Александр Логинов (стартует 30-м), Матвей Елисеев (31), Евгений Гараничев (33), Дмитрий Малышко (51), Эдуард Латыпов (69) и Никита Поршнев (85).

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира в Анси.