Биатлон без снега: россияне бьются за медаль по жаре. LIVE

Никита Поршнев, последний стартовавший из наших, демонстрирует 48-й разгон — на 0,3 секунды отстает от Елисеева.
Латыпов тоже отстрелялся чисто, но он сейчас только 46-й.
Малышко точен на втором рубеже, он 37-м бежит сейчас!
А вот и Фийон Майе на финише! ТРЕТЬЕ МЕСТО! Йоханнес без медали!
Йоханнес Дале на финише — пятый результат. Сдвигает уже на десятое место Логинова.
Вот как стрелял Фийон-Майе. Он сейчас бежит вторым, но там все в борьбе. Может Йоханнеса Бё без медали оставить!
Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов на первом рубеже. У обоих по промаху. 50-е и 48-е места соответственно.
Кентен Фийон-Майе стреляет чисто и на стойке и убегает со вторым результатом! По разбитой трассе отстает на 9,8 секунд.
Йоханнес Бё на финише с третьим результатом!
Логинов финиширует восьмым с отставанием в 44,8 секунды. С чистой стрельбой.
Норвежец Йоханнес Дале чисто работает на обоих рубежах. На шестом месте сейчас.
На отсечке 8,1 км Бё-младший бежит третьим с отставанием 15,9 секунд. Без шансов на золото, но даже с двумя промахами бежит в тройке!
Гараничев с чистой стрельбой 22-й. +55,8 от лидера!
Еще один промах у Йоханнеса Бё! Но даже так он проигрывает всего 17,5 секунд, занимая на данный момент четвертое место.
Елисеев стреляет чисто. 12-е место у него. 45 секунд проигрывает.
Кентен Фийон-Майе, еще одна надежда хозяев, чисто работает на лежке. Он с восьмым результатом убегает со стрельбища.
Логинов закрывает все мишени и на втором рубеже. Он шестым уходит с рубежа. Но отставание велико.
Бенедикт Долль на финише. Он опережает всех, кто финишировал раньше. 9,4 секунды выиграл у старшего Бё.
Тарьей Бё на финише первый! 5,6 секунды выигрывает у Бьонтегора.
У Логинова 12-й результат на отрезке 4,8 км. 23 секунды проигрывает лидеру. Многовато с чистой-то стрельбой на лежке.
Немец Бенедикт Долль на обоих рубежах полностью точен и убегает лидером, на 12 секунд опережая Тарьея Бё.
Два промаха допускает Жаклен на стойке. До свидания.
Бё с промахом 8-й! +9,8 от лидера всего.
Стартовавший на 30 секунд позже Йоханнес Бё на рубеже одновременно с Гараничевым, но если Евгений стреляет чисто, то обладатель Кубка мира промахнулся последним выстрелом! Гараничев — 15й (+23,5).
Один промах у Елисеева — он 24-й (+40,6).
Логинов бежит не очень быстро, но чисто стреляет! Убегает 13-м (+20,0).
Тарьей Бё стреляет чисто на стойке и выходит в лидеры.
А вот сама стрельба у Фуркада совсем не заладилась. Два промаха — это конец медальных надежд.
У Логинова 12-й разгон (+5,7), у Елисеева — 27-й (+8,6), у Гараничева — 34-й (+12,2). Ну а быстрее всех пока Йоханнес!
Пулеметом чисто работает на лежке Эмельен Жаклен. Француз уходит лидером, опережая немца Бенедикта Долля и Тарьея Бё.
Мартен Фуркад подходит к стойке, немножко опережая Бьонтегора.
Евгений Гараничев, а за ним Йоханнес Бё начали гонку.
Александр Логинов, а следом и Матвей Елисеев стартовали.
Тарьей Бё становится лидером после первой стрельбы!
Француз Симон Дестье стреляет чисто и выходит в лиеры (-1,9 от Бьонтегора). Но тут же чистая стрельба и от Фуркада — Мартен на первом месте (-2,8 от соотечественника).
Норвежец Эрленд Бьонтегор — первый, кто стреляет чисто. Сразу на 17,3 секунды опережает Самуэльссона.
Вот и Самуэльссон добрался до первого огневого рубежа. Пока все мазали до него. Швед тоже промахнулся разок. Пока итальянец Лукас Хофер лидировал, но Себ его опережает на 2,5 секунды.
Пидручный на первом рубеже, но допускает один промах. А приехавший вскоре латвиец Расторгуев мажет дважды.
У Самуэльссона пока лучший разгон.
Норвежец Тарьей Бё ушел в гонку.
Мартен Фуркад под девятым номером ушел на дистанцию под оглушительный рев трибун!
Швед Себастьян Самуэльссон под шестым номером ушел на дистанцию. Сегодня он настроен переломить ситуацию в пока неудачно складывающемся сезоне.
Очень много болельщиков сегодня на трибунах.
Украинец Дмитрий Пидручный ушел на дистанцию первым. Гонка стартовала.
В этом сезоне было два спринта, и оба выиграл Йоханнес Бё. Собственно, только он был оба раза на подиуме.
Особенность погоды и трассы сегодня в том, что чем раньше стартуешь, тем больше шансов на победу. В этом отношении плохо, что наших нет в первых 15 номерах, но в целом у Логинова, Елисеева и Гараничева неплохая стартовая позиция. Такая же, как у Йоханнеса Бё, но хуже, чем у Себастьяна Самуэльссона, Мартена Фуркада и Тарьея Бё, например.
Также обратим внимание на фаворитов гонки: лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё выйдет на трассу 34-м, а известный француз Мартен Фуркад — девятым.
Сборную России представляют Александр Логинов (стартует 30-м), Матвей Елисеев (31), Евгений Гараничев (33), Дмитрий Малышко (51), Эдуард Латыпов (69) и Никита Поршнев (85).
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира в Анси.