«Противная правда вскрылась»: новые детали развода Зайцева

Все новыми подробностями обрастает скандальный разрыв в семье защитника клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева. После того как хоккеист пропустил несколько игр своей команды в НХЛ, чтобы уладить семейные вопросы, а его супруга Маргарита Готовцева рассказала о том, что он в компании отца и какого-то неизвестного мужчины забрал у нее дочерей, и за женщину вступились российские звезды шоу-бизнеса Ксения Собчак и Лолита Милявская, последовали новые ходы сторон.

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Так, Маргарита дала интервью Telegram-каналу Mash, на что со стороны ее бывшего супруга ответил его отец Игорь Зайцев, поделившийся своей версией событий со Sport24.

«Все пошло по наклонной с момента рождения моей второй дочки. Я стала меньше уделять времени мужу. И с головой ушла в это. Малышка постоянно со мной. Старшая, соответственно, тоже. На этой почве у нас начались конфликты. Часто ссорились из-за его родителей. А потом разошлись, — рассказала женщина.

— К тому же мне часто писали о связях моего мужа с кем-то. Но я просто не обращала на это внимание, потому что верила человеку, доверяла, любила».

Маргарита заявила, что ей называли конкретные фамилии женщин, с которыми якобы проводил время Никита, а также рассказывали, что он даже активно интересуется, где можно заказать девушку на час. Кроме того, экс-возлюбленная хоккеиста рассказала, что вскоре после расставания у него появилась новая подруга, а сейчас он встречается и вовсе с другой девушкой.

Также Маргарита, являющаяся дочерью бывшего владельца «Спорт-Экспресса» Ивана Рубина, покончившего с собой год назад, рассказала, что раньше Зайцев никогда не требовал у нее детей — только пугал, что заберет их, когда они ссорились.

«Он прекрасно видел мое отношение к семейному очагу, к дому, к быту, как я с этим справляюсь. И, соответственно, с детьми тоже была очень серьезная связь. Он все это прекрасно понимал»,

— заявила женщина.

При этом она подчеркнула, что не общалась со своим бывшим мужем с мая, а по поводу суда об определении места жительства детей и алиментов все переговоры ведет с находящимся в России отцом хоккеиста Игорем Зайцевым, который якобы постоянно оскорбляет Магариту, обещая ее «уничтожить».

«Игорь, отец Никиты, мог себе позволить щипать одну из наших дочерей, она капризничала, плакала. То есть он ее щипал, чтобы она замолчала. Я говорила мужу, его родителям, чтобы он этого не делал. На любое мое замечание был резкий ответ — «Не трогай моих родителей». Когда они приезжали к нам в Канаду, то выпивали и забирали мою старшую дочку, укладывали с собой, и она дышала вот этими парами перегара, — рассказала женщина в интервью о жизни с родителями мужа.

— Также они включали на полную громкость «Дом 2». Это было поздно, и ребенок вот в этом во всем сидел и не понимал, что происходит. Я не могла ничего делать. Любое мое замечание переводили в конфликт».

Готовцева рассказала, что Зайцев якобы занимается оформлением канадского гражданства, на которое она подавала документы вместе с ним в 2016 году, но теперь, в отличие от супруга, уже не продолжает данную процедуру.

По словам женщины, оформление документов займет несколько месяцев, поэтому увезти детей сразу Зайцев за океан не сможет.

«Такое ощущение, что это не в интересах детей устраивается. Это даже не ощущение — так и есть. Приоритеты другие у людей. А что касательно меня, то я занимаюсь репетиторством, таскаю по английскому деток знакомых — в принципе, денег хватает, — отметила женщина.

— Я не хотела бы расставаться со своими детьми. Но как-то разберемся. А касательно алиментов, это не мое желание, это 30% из зарплаты любого мужчины на двоих детей — по закону. Это не я придумала. Я и так уже от всего отказалась (Готовцева имеет в виду, что после расставания отказалась от брачного договора и оставила все имущество Зайцеву. — «Газета.Ru»).

Отец хоккеиста не остался в стороне, ответив невестке в собственном интервью. По словам мужчины, все, сказанное Маргаритой, — ложь.

Игорь Зайцев заявил, что супруга его сына практически не занималась детьми с самого их рождения, и те большую часть времени проводили у бабушки с дедушкой.

«Не хочу комментировать ее фантазии. Маргарита все четыре года жила у нас в доме, делала что хотела. Поэтому я даже не знаю, как на это ответить. Это все неправда. Хорошо, мы с женой плохие. А где были другие бабушка с дедушкой? Сколько раз ее родители видели внучек? — вопрошает Зайцев-старший.

— Видели один, максимум два раза. Все остальное время они вообще не принимали никакого участия в их жизни. Маргарита жила у нас прилично. Уж точно мы ее никогда не унижали и не оскорбляли».

При этом мужчина считает, что девушка с самого начала совместной жизни с его сыном вела на самом деле разгульный образ жизни и не проявляла никакого интереса к учебе и саморазвитию, дважды спустя всего три дня бросив университеты, в которые жену якобы устраивал его сын.

«С самого начала она не вела разгульный образ жизни. Она пришла к нам в дом 18-летней девочкой без образования и паспорта. Нас очень сильно удивило, что Маргарита нигде не хотела учиться. Никита ее два раза устраивал в университет, но через три дня она их благополучно бросала. Считала, что это не ее уровень, — рассказывает отец игрока.

— Наверное, когда у человека безлимитная банковская карточка, а муж играет в хоккей и зарабатывает деньги, то такое может произойти. Я на самом деле не знаю, что происходит в голове у таких людей. У всех все по-разному. Наверное, у нее снесло крышу. Мы покажем, как ее у нее снесло».

При этом Зайцев-старший утверждает, что видео о разгульном образе жизни супруги хоккеисту будто бы показывал даже клуб, когда Зайцев-младший еще выступал за «Торонто Мэйпл Лифс». При этом защитник до последнего пытался сохранить семью и пойти на примирение.

«Мать должна видеться с дочерьми. Для этого она должна показать, что исправилась, вышла на работу. Никита не собирается лишать ее родительских прав. Вопрос только в проживании. Последнее наше предложение ее адвокатом было: сделать проживание 50 на 50, — рассказал Зайцев-младший об их позиции в бракоразводном процессе.

— Чтобы отец и мать поровну общались и жили с дочками, при этом Никита берет на себя все расходы детей и обеспечивает их всем необходимым. Но сторона Маргариты отказалась, заявив, что им нужно опекунство. Значит, нужны деньги Никиты».

Напоследок Игорь Зайцев также отметил, что его сын тяжело переживает сложившуюся ситуацию, поскольку никогда не любил шумиху в прессе.

«Конечно, ему сложно. Представляете, такая противная правда вскрылась. Мы-то все знали, но хотели все решить в закрытом суде тихо. Но Маргарита наняла пиар-менеджера. Зачем? Развод идет, за детей боремся. Какой пиар-менеджер? Маргарита все прогуляла. С детьми сидели няни, мы и Никита, когда у него не было игр. О чем может быть речь?» — отрезал Зайцев-старший.

Никита Зайцев действительно является достаточно тихим хоккеистом, хотя при этом остается очень качественным игроком. Будучи воспитанником московских «Крыльев Советов», он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе новосибирской «Сибири», которая его драфтовала.

В итоге по ходу своего четвертого сезона в лиге он в 21-летнем возрасте получил в команде капитанскую нашивку. В том сезоне он действительно был очень хорош, набрав 18 (7+11) очков в 48 встречах.

Неудивительно, что летом защитник перебрался на повышение в московский ЦСКА, где продолжил прогрессировать. За три года в составе московских армейцев он провел в регулярных чемпионатах 136 игр, набрав в них 94 (24+70) очков.

В сезоне-2016/17 игрок сборной России, выигрывавший серебряные медали юношеского и золото молодежного чемпионата мира, а также две бронзы на взрослом (вторую уже будучи игроком НХЛ в этом году), отправился за океан.

Зайцев сразу же попал в первую пару защитников «Торонто» и выдал качественный сезон, набрав 36 (4+32) балла в 82 играх регулярного чемпионата. В следующие два года он играл во второй и третьей парах, а потому статистика ухудшилась, и летом «кленовые листья» обменяли игрока в «Оттава Сенаторз».

В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 8 (0+8) баллов в 32 играх при показателе полезности »-1», и он является одним из ведущих защитников не хватающих звезд с неба «сенаторов».

Очень сложно понять, кто в истории разрыва семьи хоккеиста прав, потому что обе стороны в каких-то моментах рассказывают очень правдободно, а где-то говорят вещи, кажущиеся невероятными. Очевидно одно: кто-то все же врет.