«О России не думаем»: три клуба НХЛ нацелились на Ковальчука

Российский нападающий Илья Ковальчук наконец-то разрешил все свои проблемы с «Лос-Анджелес Кингз». После месячного перерыва и посиделках на скамейке запасных 36-летний форвард пришел к решению покинуть клуб. В руководстве Ковальчуку пошли навстречу: 16 декабря выставил хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта. На следующий день соглашение Ковальчука с «Кингз» было разорвано, что сделало его неограниченно свободным агентом.

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Накануне олимпийский чемпион получил последнюю часть своего подписного бонуса в размере $ 2,65 млн, а теперь Илья еще будет дополучать свой гонорар от «Лос-Анджелеса» — в следующем сезоне российский хоккеист будет находиться в платежке теперь уже своего бывшего клуба. И это, конечно, откровенный провал для «Кингз». Изначально «короли», выставляя Ковальчука на драфт отказов, надеялись найти вариант обмена в лиге, при этом согласившись выплачивать 50% зарплаты россиянина. Полная сумма оклада Ковальчука в этом сезоне составляет $700 тысяч, в следующем — $4,25 млн. Но ни один клуб на обмен не согласился.

После расторжения контракта с Ковальчуком в руководстве «Лос-Анджелеса» признали, что приглашение россиянина на таких условиях — а у Ильи было трехлетнее соглашение на общую сумму $18,75 млн — оказалось для клуба настоящим провалом.

«Не сработало. Не сработало в обе стороны. Это не сработало в обоих направлениях, после сегодняшнего дня он свободен. Он может осмотреться и продолжить свою карьеру здесь, в НХЛ, и двигаться дальше. Это просто не сработало. Однако нужно это принять и двигаться дальше», — сказал генеральный менеджер клуба «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк.

Известный эксперт TSN Крэйг Баттон, также имеющий опыт работы в сфере менеджмента, напротив подчеркнул, что решение «Кингз» заключить такое соглашение даже в теории не могло стать успешным.

«Это и не могло сработать. У Ковальчука вышел срок годности, он больше не мог играть. Не мог кататься. Не мог играть на уровне НХЛ. Он вернулся спустя пять лет после того, как покинул НХЛ. Когда его подписали, я говорил: «Один клуб его получит, а другие клубы будут счастливы, что не получили его.

Если бы вы хотели рискнуть и подписать Ковальчука на $1 млн, я бы не стал критиковать такое решение. Я бы сказал: «Понимаю, дайте ему шанс. Давайте посмотрим, на что он способен». Но $18,75 млн? Это было колоссальной ошибкой»,

— цитирует Баттона The Athletic

Теперь же Ковальчук вправе выбирать свой будущий клуб сам. И куда подастся олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 — большой вопрос. В петербургском СКА о возвращении Ильи не думают, у армейцев сейчас своих проблем хватает. В «Авангарде» желание подписать Ковальчука выразили, но дальше слов дело не пошло. Но самое главное — непосредственное мнение хоккеиста. И у Ковальчука оно твердое: возвращаться в Россию и играть в Континентальной хоккейной лиге он не собирается.

«Мы на связи с Ильей. Могу сказать, что у него все нормально. Сейчас делами Ковальчука занимаются его представители в НХЛ. Возможно ли возвращение Ильи в КХЛ? На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается»,

— цитирует «Чемпионат» Юрия Николаева, агента, который ведет дела Ковальчука в России.

Если 36-летний форвард действительно видит в себе силы продолжать карьеру в лучшей лиге мира, то предположить, кто из клубов НХЛ готов пригласить его к себе, проблематично. Особенно учитывая тот факт, что на драфт отказов к Ковальчуку не пришел никто. Впрочем, у американских СМИ есть свои версии. Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта,

в услугах Ковальчука заинтересованы сразу три клуба лиги: «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз», в котором выступает российский форвард Евгений Малкин.

Told BOS, CGY, PIT among teams w/ interest. Kovalchuk hopes to sign this week & get back on ice ASAP, but of course no guarantees.



Note: Kovalchuk can sign during the holiday roster freeze (applies to waivers/trades/loans), but a team must have open roster spot during freeze. https://t.co/Eo8v98QYnp — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) December 17, 2019

Малкин, к слову, комментируя ситуацию, в которой оказался его соотечественник, порекомендовал тому брать от НХЛ буквально все и не возвращаться в КХЛ сейчас.

«Единственное, что ему поможет – смена команды. Так Илья перезагрузится, что ли. Я не знаю насчет КХЛ, поедет ли туда Ковальчук. Надо все возможности в НХЛ использовать. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в Северной Америке. Но это карьера Ковальчука. И ему решать», — цитирует Малкина сайт «Матч ТВ».

Сам Ковальчук сразу же активизировался в соцсетях и опубликовал в Instagram загадочный пост.

Впрочем, по мнению экспертов, российский форвард уже не сможет реализовать себя в Северной Америке, как минимум в свете своего возраста.

«Я получил смешанную реакцию среди представителей НХЛ, когда задавал им вопрос о Ковальчуке. Некоторые команды считают, что он уже не способен играть на таком уровне. Но есть и другие клубы, которые предполагают, что в хорошем физическом состоянии Ковальчук способен помочь второй спецбригаде большинства, особенно на минимальном контракте. На мой взгляд, если россиянин продолжит карьеру в НХЛ, то только в клубе, где у него будет возможность выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова известного североамериканского инсайдера Пьера Лебрюна The Athletic.