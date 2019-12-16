Европа надоела: «Рубин» возвращает Слуцкого

В ближайшее время в казанском «Рубине» могут произойти серьезные перестановки. 16 декабря клуб объявил об отставке с поста главного тренера Романа Шаронова, который занимал соответствующую должность с лета, когда команду покинул Курбан Бердыев. Как говорится на официальном сайте «Рубина», контракт со специалистом, рассчитанный до лета следующего года, был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе с Шароновым клуб также покинули некоторые члены его тренерского штаба.

«Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев.

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Напомним, что текущий сезон для «Рубина» складывается не лучшим образом. Перед уходом на зимний перерыв команда набрала лишь 19 очков в 19-ти играх при четырех победах, семи ничьих и восьми поражениях, находясь в зоне переходных матчей — на 13-м месте в турнирной таблице. Будущее Шаронова, по информации СМИ, руководство клуба определило по итогам встреч с «Ахматом» и «Сочи», обе завершились вничью.

Куда интереснее то, что будет с «Рубином» дальше. Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что казанцам следует рассмотреть в качестве кандидатуры на замену Шаронова бывшего тренера второй команды Юрия Уткульбаева, ныне возглавляющего «Нефтехимик».

«Этот специалист обладает опытом и умением достигать результата. Пример «Нефтехимика» это показывает. Также он удачно работал в Казахстане и дубле «Рубина». Причем многие, кто из Казани пробился в сборную России, начинали в дубле казанцев именно у Уткульбавева», — приводятся слова Сафонова на сайте телекомпании «Новый век».

Но этого, судя по всему, не произойдет. Сразу после отставки Шаронова пресс-служба казанцев намекнула, что соглашение с возможным новым главным тренером достигнуто. Им, как предполагается, должен стать бывший наставник сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий, не так давно лишившийся работы в нидерландском «Витессе». По крайней мере, именно таким образом можно толковать загадочное сообщение в Twitter «Рубина», где изображен ролик с качающимся креслом и эмодзи со словом «скоро».

Качающееся кресло стал своеобразным символом карьеры Слуцкого. По ходу матчей специалист переживает сильное волнение, из-за чего не может спокойно сидеть на месте и либо ходит, либо раскачивается на скамейке запасных. Привычка тренера неоднократно становилась поводом для шуток.

Как стало известно «Спорт Бизнес Online», стороны действительно близки к согласию по поводу контракта. В качестве одного из аргументов по привлечению Слуцкого «Рубин» мог обозначить готовность выделить серьезные средства на трансферы.

Если назначение Слуцкого действительно случится, то, как уточняет источник, в команде продолжат работать тренер вратарей Сергей Козко и ассистент тренера Олег Кузьмин, еще в бытность игроком выступавший в сборной России под руководством Слуцкого.

Помимо прочего, в тренерский штаб должны войти братья Василий и Алексей Березуцкие, помогавшие Слуцкому в «Витессе». «Рубин» также рассчитывает, что компанию им составит бывший начальник селекционной службы ЦСКА и тренер «Витесса» Олег Яровинский.

Сложности в переговорах, по сведениям прессы, заключаются в том, что Яровинский также ведет диалог со столичным «Динамо», когда как Слуцкий хотел бы работать с ним в дуэте.

Спортивный журналист и инсайдер Нобель Арустамян подтвердил, что у «Рубина» есть серьезные намерения предложить контракт Слуцкому. По его данным, к переговорам подключился глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Он попытается убедить Леонида в серьезности амбиций «Рубина» и доказать: в течение двух-трех лет команда закрепится в еврокубках и может стать одной из главных сил российского футбола. Слуцкий должен стать главным в этом проекте», — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Сам 48-летний специалист не исключил своего возможного возвращения в Россию. С 2009 по 2016 он тренировал ЦСКА, с которым трижды стал чемпионом страны. После ухода из стана армейцев Слуцкий пять месяцев тренировал английский «Халл Сити», откуда ушел из-за неудовлетворительных результатов. В марте прошлого года тренер возглавил «Витесс», а покинул клуб 30 октября после серии команды из пяти поражений подряд.