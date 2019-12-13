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«Перевозбудились и провалились»: как россияне проиграли Швеции

Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила Швеции на старте домашнего этапа Еврохоккейтура. После встречи главный тренер команды Алексей Кудашов рассказал, почему выпустил с первых минут молодого вратаря, пропустившего три шайбы, лучший игрок встречи Вадим Шипачев объяснил причины провала в первом периоде, а Кирилл Капризов поведал, как при помощи нецензурной лексики пытался заставить шведского голкипера пропустить.

Сборная России со счетом 3:4 уступила команде Швеции в своем дебютном матче на Кубке Первого канала. Встреча, прошедшая на «ЦСКА Арене» в Москве, началась для «Красной машины» катастрофически — с трех пропущенных шайб подряд.

Усилиями Вадима Шипачева и Кирилла Капризова, оформившего дубль, россиянам удалось сократить отставание до минимума, но на большее сил уже не хватило, и домашний этап Еврохоккейтура начался с поражения.

В параллельном матче Чехия одолела Финляндию в овертайме (4:3), и теперь турнирная таблица Кубка Первого канала выглядит следующим образом:

1. Швеция — 3 очка
2. Чехия — 2
3. Финляндия — 1
4. Россия — 0

Чтобы не ударить в грязь лицом при родной публике, «Красной машине» обязательно нужно набирать очки в следующих матчах — против чехов и действующих чемпионов мира финнов, — а пока главный тренер команды Алексей Кудашов был вынужден объяснять обескураживающее начало первой встречи, в которой к 22-й минуте счет уже был 3:0 в пользу Швеции.

«Старт матча провели очень робко, провалились, пропустили несколько контратак. Почему? Вероятно, слишком сильно разволновались и перевозбудились.

Однако уже со второго периода, на мой взгляд, мы взяли нить игры в свои руки. Подводила только реализация моментов — их было много, но мы забросили лишь три шайбы.

Сборная пропустила больше десяти голов за последние четыре матча? Если говорить о встрече со шведами, то здесь роль сыграли мелкие недочеты. Например, в случае с четвертой пропущенной шайбой мы немного недоработали на вбрасывании.

Команда еще не сыграна — со временем будет лучше. Но, повторюсь, со второго периода шведы уже практически ничего не могли создать у наших ворот. Вот такую сборную России мы и хотим видеть»,

— подчеркнул специалист.

Также Кудашов прокомментировал игру 24-летнего голкипера СКА Александра Самонова, который был заменен после третьей пропущенной шайбы на более опытного Илью Сорокина — зрители встретили это решение тренерского штаба аплодисментами.

«В команде терпят поражение все вместе, поэтому выделять кого-то конкретного не буду. Почему выпустил Самонова с первых минут? При определении состава всегда смотрим на то, кто как провел последние матчи за клуб. Самонов выдал несколько хороших игр и отражал много бросков.

Кто сыграет дальше, пока говорить не буду, давайте разберемся с первым матчем сначала», — отрезал Кудашов.

Напоследок рулевой «Красной машины» прокомментировал блестящую игру автора первого гола сборной России, а также одного ассиста — Вадима Шипачева.

«Не опасаюсь ли, что вслед за убойным звеном Шипачева идет пустота? В сборной собраны все лучшие игроки, которыми мы располагаем на данный момент, и я считаю, что все остальные центры тоже сыграли на должном уровне», — подытожил специалист.

Сам Шипачев, признанный лучшим игроком матча, согласился с Кудашовым по поводу причин ужасного первого периода.

«Нас захлестнули эмоции, потому что трибуны были заполнены до отказа. Было желание выйти и здорово начать, но из-за этого перенервничали и потеряли контроль.

Я начал с первых минут играть в силовой манере? Надо всегда начинать бодро, меня вот сразу в первой смене разбудил один швед — спасибо ему, красавец.

В перерыве Кудашов сказал, что надо играть лучше, мы все постарались и сумели перехватить инициативу. Жаль, что догнать шведов так и не смогли.

Была ли для меня особенной игра за сборную после долгого перерыва? Для меня любая игра — как за национальную команду, так и за клуб, — часть любимой работы, и я хочу делать ее отлично. Конечно, не всегда получается, но это уже другая тема для разговора.

Что касается матча со шведами, то в нем мое звено с Капризовым и Григоренко действительно сыграло здорово, получилось забросить шайбы. Но не хватило для победы, а значит, мы все сыграли не очень»,

— заключил нападающий.

Также Шипачев объяснил итоговую победу «тре крунур» великолепной игрой их вратаря Ларса Юханссона, который является голкипером московского ЦСКА, и невезением самой «Красной машины».

«В большинстве не все получилось? Мы провели только полторы тренировки, еще пробуем», — подытожил Шипачев.

Автор двух голов Кирилл Капризов также пожаловался на неправильный настрой в начале матча, однако в целом выглядел довольным игрой.

«На старте мы пропустили необязательные шайбы, в какой-то степени перегорели — и пошли ошибки. Я, например, удалился, чего не должен был делать. Здесь дело больше в психологии.

Когда третий гол пропускали, сами вроде в атаке были и вообще не из чего пропустили. Но потом начали правильно действовать, создавать моменты, и наши голы пришли.

Мы хорошо сыгрались с Шипачевым? Вадика все знают, он каждый год доказывает свой уровень. Видит все на площадке — с ним очень круто играть, просто офигенно, я прямо удовольствие получаю!

Но Юханссон в этом матче много тащил. Когда он отбивал и отбивал, я к нему подъехал, говорю: «Ларс!». Он матерки знает по-русски, так что постарался объяснить. Но он реально круто сыграл, надо признать».

Следующий матч на Кубке Первого канала сборная России проведет против Чехии 14 декабря в Москве. А на заключительную встречу домашнего этапа Евротура «Красная машина» отправится в Санкт-Петербург, где 15 декабря сыграет с чемпионом мира — Финляндией.