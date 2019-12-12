Самый необычный Евро и Олимпиада: что смотреть в 2020 году

Новогодний хоккей

По традиции, календарный и спортивный год начался одним из самых ярких и искренних соревнований — молодежным чемпионатом мира по хоккею, который в этом году проходит в чешских Остраве и Тршинеце.

С одной стороны, не будет привычного антуража, когда турниры проходят за океаном, а матчи играются ночью по московскому времени, в том числе и в новогоднюю. С другой, можно смотреть хоккей в нормальное время, не сбивая себе режим.

В этом году команда Валерия Брагина как всегда едет сражаться за медали и имеет для этого все основания. Например, в молодежной Суперсерии российские хоккеисты смотрелись очень хорошо, уступив в итоге только в серии буллитов после ничьей по сумме матчей и очков.

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Наша молодежка играет в группе В в Остраве, где также находятся хозяева, Германия, Канада и США.

С немцами подопечным Брагина предстоит завершать групповой этап вечером 31 декабря, ну а потом начнется плей-офф, который продлится до 5 января.

Зимний сезон

Состоятся в 2020 году сразу несколько мировых и континентальных турниров по циклическим зимним видам спорта. С 10 по 12 января в голландском Херенвене на чемпионате Европы сойдутся конькобежцы.

12 февраля начнут свой чемпионат мира, который растянется на десять дней, биатлонисты. В этот раз они проведут его в итальянской Антерсельве.

В конце февраля и начале марта друг за другом пройдут конькобежные чемпионаты на отдельных дистанциях (в американском Солт-Лейк-Сити) и в классическом и спринтерском многоборьях (в норвежском Хамаре).

Одним из последних событий зимнего сезона станет чемпионат мира по хоккею с мячом, который с 28 марта по 8 апреля пройдет в Иркутске. Пока что информации о возможном его переносе в другое место из-за санкций к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) не поступало.

Бесконечная «фигурка»

Конечно же, отдельной главой стоит отметить фигурное катание, в последние годы превратившееся в один из самых популярных видов спорта. А еще это сумасшедшая конкуренция, особенно если говорить о женской части.

С 20 по 26 января в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы, в феврале представители всех частей Света, кроме европейцев, разыграют первенство четырех континентов, а в марте нас ждут чемпионаты мира.

Со 2 по 8 число первого весеннего месяца в эстонском Таллине сойдутся сильнейшие юниоры мира, а с 23 по 29 марта взрослый мировой форум пройдет в канадском Монреале.

Ну и в 2020-м также состоится финал Гран-при, но это будет уже в следующем сезоне-2020/2021. Турнир примет столица Китая Пекин с 10 по 13 декабря.

Все больны гандболом

Очередной чемпионат Европы по гандболу пройдет сразу в трех странах — Швеции, Австрии и Норвегии. С 10 по 26 января будут соревноваться мужчины.

Сборная России, переживающая не лучшие времена, квалифицировалась, заняв второе место в отборочной группе 7 после Венгрии и была посеяна на жеребьевке финальной части в четвертой, последней корзине.

В итоге нашим ребятам достались национальные команды Дании, той же Венгрии и Исландии, а проводить групповой этап предстоит в шведском Мальме, то есть и без того являющиеся фаворитом квартета датчане будут выступать фактически дома (Мальме и Копенгаген разделяет пролив, через который перекинут автомобильный мост).

Чтобы попасть во второй групповой этап, необходимо занять в своем квартете первое или второе место.

Главный хоккейный турнир года

В этом сезоне, когда нет Олимпийских игр (и Кубка мира), главным хоккейным турниром года у сборных будет снова чемпионат мира, который пройдет с 1 по 17 мая в швейцарском Цюрихе.

«Красная машина» впервые приедет на него под руководством нынешнего наставника санкт-петербургского СКА Алексея Кудашова.

Пока непонятно, будут ли наши хоккеисты выступать под своим флагом и использовать национальный гимн.

Согласно решению WADA, российских игроков должны лишить национальной атрибутики и допускать до турнира каждого в индивидуальном порядке, но президент Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазель не спешит подтверждать, что так и будет, и вообще высказывается в духе того, что ответственность не может быть коллективной, а к российскому хоккею у антидопинговых органов никогда не было никаких претензий.

Футбольное лето

Ну а в начале лета стартует главное футбольное событие года — долгожданный юбилейный чемпионат Европы. УЕФА празднует 60-летие с первого турнира, который выиграла, между прочим, сборная СССР с Игорем Нетто, Львом Яшиным и другими суперзвездами советского спорта.

Так что впервые футбольный Евро пройдет более чем в двух странах — турнир примут сразу 12 городов разных стран Старого света. Среди них будет и Россия — в Санкт-Петербурге пройдут три матча группы В и четвертьфинал.

Команда Станислава Черчесова уверенно квалифицировалась в финальную часть турнира и две встречи проведет на своем поле в Питере, а третью сыграет с другим хозяином подгруппы — Данией в Копенгагене (так распорядилась жеребьевка).

Другими соперниками нашей команды станет лучшая сборная мирового рейтинга — Бельгия, а также Финляндия с разрывающим Английскую премьер-лигу форвардом «Норвича» Теему Пукки.

На данный турнир никакие санкции точно не распространяются, так что нашей сборной российский флаг никто не запретит, а национальный гимн будет исполняться перед каждым матчем.

Одновременно с юбилейным Евро (ровно в те же даты — с 12 июня по 12 июля) пройдет и очередной Кубок Америки. В 2020 году его примут Аргентина и Колумбия, а формат турнира будет изменен.

На этот раз 12 команд (десять членов КОНМЕБОЛ и приглашенные Австралия с Катаром) будут разделены на две группы — Юг и Север. После турнира в один круг по четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфиналы, и дальше состоится привычный плей-офф.

Олимпиада

Ну и, конечно же, главным событием в мировом спорте в 2020 году станет XXXII летняя Олимпиада в Токио.

Правда, в столицу Японии сборная России может поехать в весьма усеченном составе и только под нейтральным флагом, хотя и здесь еще не все ясно — во-первых, впереди апелляции в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS),

во-вторых, Олимпийский комитет России не отстранен, а олимпийская хартия гласит, что страны с действующими национальными комитетами не могут соревноваться не под своими флагами.

Сама Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа, а с 25 августа по 6 сентября в Токио также состоятся XIV летние Паралимпийские игры.

Не стоит забывать и о подрастающем поколении. В 2020 году, с 10 по 19 января в швейцарской Лозанне пройдут III зимние юношеские Олимпийские игры.