Новая сказка: «Лестер» готов отобрать титул у «Ливерпуля»

В тени грандов

В данный момент «Лестер» отстает от «Ливерпуля» на восемь очков и в условиях спада «Манчестер Сити» является пока главным преследователем «красных» в борьбе за чемпионство.

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Любопытно, что в начале сезона подопечные Брендана Роджерса почти не интересовали публику: все внимание отходило ведущим с первого тура борьбу за чемпионство «Ливерпулю» и «Сити», а также перестройкам в «Челси» и неурядицам «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Арсенала».

В это время «Лестер» уверенно побеждал и на данный момент имеет в активе лишь два поражения (меньше — только у «Ливерпуля») и две ничьих. На руку «лисам» и то, что «Манчестер Сити» неожиданно сдал и практически лишил себя шансов на борьбу за чемпионство — даже от второго места «горожан» отделяет уже шесть очков.

Повторяется ровно та же ситуация, что и в чемпионский сезон «Лестера»: пока «большие» ребята решают глобальные вопросы в АПЛ и бьются одновременно в еврокубках, «лисы» ставят локальные задачи, успешно идя от матча к матчу. Отсутствие завышенных ожиданий публики и давления со стороны прессы в этих обстоятельствах — совсем не маленький аспект успеха «Лестера».

Феномен Варди

Одним из главных творцов чемпионского чуда «Лестера» три года назад стал английский нападающий Джейми Варди. Футболист, который еще в 2012-м даже не играл в профессиональной высшей лиге, раскрылся уже в солидном возрасте. В сезоне-2015/16 он наколотил 24 гола в 36 матчах, став главным бомбардиром «лис» и одним из лучших в Премьер-лиге. Тогда же он установил абсолютный рекорд, забив в 11-ти встречах подряд.

К слову, на данный момент 32-летний Варди отличается уже восемь матчей кряду, а всего за 2019 год в его активе 27 голов.

В 2019-м в своих лигах — чемпионате Испании и чемпионате Германии соответственно — больше забивали только форвард «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого было 33 гола, а также нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с 28 мячами. До конца года «Лестеру» осталось сыграть в АПЛ четыре тура, а каталонцам и мюнхенцам — по три. Не исключено, что именно Варди в итоге и станет лучшим бомбардиром этого мини-соревнования нападающих.

В сезоне-2019/20 англичанин показывает завидную статистику: 16 голов и три ассиста в 16 матчах. Неудивительно, что он лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, а ближайший преследователь в лице форварда «Челси» Тэмми Абрахама отстает от него на целых пять мячей.

В 32 года бороться в составе «Лестера» за чемпионство и звание лучшего бомбардира лиги почти сравнимо с тем чудом, что «лисы» сотворили несколько лет назад.

Умный тренер

Итальянец Клаудио Раньери, приведший «Лестер» к тому самому чемпионству, стал для клуба фигурой номер один. При нем футболисты чувствовали себя комфортно и превратились, как признавались позднее, в настоящую семью. После ухода Раньери чудо закончилось: «лисы» вернулись к состоянию абсолютно заурядной команды, а при Клоде Пюэле даже умудрилась опуститься в зону вылета.

Для «Лестера» стало большим счастьем, что именно они переманили из «Селтика» в феврале Брендана Роджерса — востребованного специалиста, который когда-то успешно проявил себя в «Ливерпуле», а затем и в Шотландии.

Как итог, североирландский специалист вернул «лис» к жизни, уверенно завершив прошлый сезон и ударно начав текущий. Руководство «Лестера» тут же поспешило продлить контракт с Роджерсом на шесть лет, после чего он стал третьим в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров в АПЛ — после Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

Главная сила Роджерса заключается в том, что у него с футболистами «Лестера», еще голодными до побед и не получающими заоблачные зарплаты, сложилась та же химия, как и у Раньери. Помимо общения и других внутрикомандных важных вещей, Роджерс в «Селтике» работал с молодыми и подающими надежды игроками, неплохо раскрыв нескольких своих подопечных. В «Лестере» при нем лидерами команды стали Келечи Ихеаначо, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Айозе Перес, Уилфрид Ндиди и другие.

Точечные трансферы

В октябре прошлого года «Лестер» настигла трагедия: погиб президент клуба Вишай Шривадданапрабха. При нем команда стала чемпионом и фактически была построена именно им. После смерти функционера руководство клубом перешло к его родственникам, что заставило болельщиков клубы серьезно понервничать.

К счастью, концепция развития «Лестера» с приходом нового руководства не поменялась: команда по-прежнему отличается от других топ-клубов тем, что сравнительно мало тратит и делает ставку на свои резервы.

Перед началом сезона «лисы» лишились своего основного защитника и лидера Гарри Магуайра, продав его в «Манчестер Юнайтед» за рекордные €87 млн. Также клуб разгрузил зарплатную ведомость, избавившись от ненужных Синдзи Окадзаки, Ислама Слимани, Энди Кинга.

Но самым важным было то, кто закроет позицию Магуайра. Что удивительно, «Лестер» решил не тратить все вырученные от его трансфера средства на какого-нибудь дорогого и уже состоявшегося защитника, а сделал ставку на молодого Чаглара Сеюнджю. При Пюэле турку не удалось закрепиться в основном составе «лис», однако с приходом Роджерса он стал ключевым игроком.

В прошедшее трансферное окно «лисы» приобрели лишь Тилеманса, Переса и Денниса Прата. Все свои ценники, как и Роджерс, они отрабатывают сполна.