Таран вернулся: Ничушкин снова забивает в НХЛ

Валерий Ничушкин изначально был хоккеистом особенным. В январе 2013-го он в 17-летнем возрасте ворвался в состав родного челябинского «Трактора» и сразу же закрепился в нем, поразив экспертов и скаутов клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) своим стилем.

Совсем юный нападающий отличался не только габаритами, но и умением пользоваться ими, а его фирменные сольные проходы через всю площадку быстро стали «фишкой» игрока, по которой его легко идентифицировали.

В свой первый сезон Валерий успел провести за «Трактор» 18 игр в «регулярке», отметившись в них 6 (4+2) очками при показателе полезности +6. А дальше был плей-офф, где форвард принял участие во всех 25 играх команды.

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Челябинцы тогда выдали свое лучшее выступление в истории Континентальной хоккейной лиги, добравшись до финала. По дороге они в первом раунде в семи матчах разбили астанинский «Барыс», хотя уступали в серии 0-2, потом убрали омский «Авангард» (4-1), а в финале Запада ушли с 0-2 и 1-3 против казанского «Ак Барса».

ВН-43 по дороге к финалу против московского «Динамо» отметился аж 9 (6+3) баллами при показателе +5 — суперрезультат для 18-летнего парня.

И после этого во время финальной серии, где челябинцы со счетом 2-4 в серии уступили команде Олега Знарка, вокруг него даже случился скандал: Федерация хоккея России хотела было забрать форварда из команды до конца финала на юниорский чемпионат мира, который в 2013 году проходил в предолимпийском Сочи.

То был премьерный, а потому особенно важный турнир для «Большого» и «Шайбы», построенных специально к Играм в Олимпийском парке Адлера, и внимание к турниру было особенное.

В итоге Ничушкин немного опоздал в сборную, подтянувшись к третьему туру, но так и не стал в ней безоговорочным лидером (Иван Барбашев и Павел Бучневич смотрелись ярче), дойдя с командой до полуфинала, но в итоге очень обидно оставшись без медалей.

Тем не менее Ничушкина задрафтовал в первом раунде под общим десятым номером «Даллас Старз», и это еще было достаточно низко — от парня ждали, что он станет суперзвездой.

Валерий сразу же отправился за океан, дебютировал в НХЛ и провел достаточно добротный сезон, 34 (14+20) очка в 79 играх. А его показатель полезности был и вовсе прекрасным — +20.

Второй год испортила травма, из-за чего правый крайний отыграл только 8 встреч, набрав единственное очко за результативную передачу, а заключительный сезон по контракту новичка вышел снова добротным, но не выдающимся: 29 (9+20) очков за 79 встреч.

Именно в том сезоне началсь та самая печально знаменитая серия хоккеиста — он не забрасывал в последних 14-ти играх.

В итоге договориться с хоккеистом о новом контракте «Даллас» не сумел из-за разных представлений сторон о его сумме и внешнего фактора в виде московского ЦСКА, выкупившего у «Трактора» права на молодого таланта в КХЛ.

Валерий укатил в Россию и провел два года в стане московских армейцев, так и не выиграв Кубок Гагарина и не став не то что главной, а даже одной из главных звезд команды. 24 и 27 очков — не то, за чем игрока так звали на родину.

Сам Ничушкин в конце уже совсем устал от Континентальной лиги и явно собирался вернуться назад. Контракт со «Старз» — теперь уже весьма скромный и однолетний — был вопросом решенным, а потом случился тот самый ужасный сезон.

Ничушкин стал вторым в истории НХЛ российским легионером, проведшим сезон без единой заброшенной шайбы, причем Сергей Плотников в «Питтсбурге» играл мало и уехал после 45 игр посреди чемпионата, а Валерий поначалу получал большое игровое время и доиграл сезон до конца.

В итоге всего 10 передач при показателе полезности -4 за 57 проведенных встреч. Было понятно, что нового соглашения в Техасе не будет. Вообще, казалось, что теперь ВН-43 отправится обратно в Россию, но сам он мечтал продолжить играть за океаном, а в НХЛ нашлась команда, которая в него поверила.

Вера — возможно, главное, что было нужно самому игроку. Его альянс с «Колорадо Эвеланш» — наверное, лучшее, что могло случиться с хоккеистом, сменившим номер на 13-й.

«Лавина» — мощная команда, получившая некогда перспективного игрока с набором интересных качеств на весьма выгодных для себя условиях. Россиянин же имеет свое место во втором-третьем звене, четкую роль, хороших партнеров и стабильное игровое время.

Да, в начале сезона Валерий продолжал свою серию и за первые 18 игр она дошла до беспрецедентной 91-й встречи, но играл-то он очень качественно, зарабатывал хорошую полезность, улучшал партнеров, что показывает продвинутая статистика.

Стоило форварду забросить раз, как оковы спали и его по-настоящему прорвало. Пять шайб за восемь игр. 8 (5+3) баллов в 26 играх при показателе полезности +8 — статистика пока неплохая, но не выдающаяся.

Кто знает, что ждет Ничушкина дальше? Вряд ли он станет суперзвездой, но, безусловно, выйти на уровень стабильного игрока топ-6 ему по силам.

Еще недавно казалось, что Валерий растерял все свои лучшие качества, теперь же он снова продавливает защитников, вносит шайбы в ворота, забрасывает в падении и улыбается. Спортивный мир очень переменчив...