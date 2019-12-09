Футбольный ЧМ под вопросом: что Россия потеряет из-за санкций WADA

Санкции

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре года лишило Россию права проведения международных соревнований. Теперь у нас отберут многие уже запланированные в стране крупные турниры, а также нельзя будет подавать заявки на их проведение.

Правда, коснется данное решение всех соревнований, которые возможно отменить юридически и физически, так что кое-что наша страна в ближайшие четыре года все же примет.

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На тот же срок лишена сборная России и своего национального флага — теперь спортсмены смогут выступать только под нейтральным, если выполнят все, достаточно жесткие условия: их имена не должны упоминаться в докладе Ричарда Макларена; у них не было положительных допинг-проб в базе данных московской антидопинговой лаборатории; с их пробами не проводилось манипуляций; они в полном объеме прошли допинг-контроль в последние годы; они будут полностью соответствовать критериям WADA, которые будут объявлены позднее.

Кроме того, кстати, важным нюансом является запрет всем российским чиновникам быть в правлении международных спортивных федераций и организаций и иметь доступ к принятию решений, пусть спортсменов и соревнований это впрямую и не касается.

Футбол

С футболом изначально ситуация самая запутанная. Заранее было известно, что ни на право России провести матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, ни на участие самой национальной команды в турнире решение исполкома WADA никак не повлияет.

УЕФА объявил обо всем заранее, и здесь волноваться не стоило, даже несмотря на слухи о возможной замене нашей сборной на занявшую третье место в отборочной группе Шотландию.

Не повлияет решение Всемирного антидопингового агентства, по всей видимости, и на клубный футбол — команды Премьер-лиги продолжат выступать в еврокубках.

А вот с чемпионатом мира — 2022 в Катаре ситуация сложнее. ФИФА сдержанно реагировала на ситуацию и уже заявила, что ведет рабочие переговоры с WADA на предмет широты распространения санкций.

Зато глава комитета по соответствию международного агентства Джонатан Тэйлор уже заявил, что Международная футбольная федерация согласно подписанному ей договору обязана подчиниться решению WADA.

Более того, Тэйлор безапелляционно заявил, что участие нашей сборной под своим флагом в ЧМ-2022 невозможно, а играть под нейтральным или чужим флагом запрещено хартией самой ФИФА.

Ситуация видится если не тупиковой, то как минимум крайне неприятной. Остается ожидать решения ФИФА, которая соберет специальное заседание ради обсуждения данного вопроса.

При этом, если даже решение окажется положительным для России, на футбольных чиновников тут же обрушится с давлением мировая спортивная общественность. Выдержат ли они его — большой вопрос.

В сухом остатке на данный момент для России: сохранение права участия и проведения матчей Евро-2020, продолжение выступления наших команд в еврокубках, а также сохранение права проведения финала Лиги чемпионов в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Олимпийские игры

С Олимпийскими играми все тоже непросто, хотя вердикт WADA и звучит однозначно: сборная России не сможет под своим флагом выступить ни на летних Играх 2020 года в Токио, ни на зимних в 2022 году в Пекине.

Отдельные атлеты, конечно же, смогут получить индивидуальный допуск, но, во-первых, сейчас очень сложно представить, кто это будет, а во-вторых, ситуация Пхенчхана вряд ли повторится, поскольку Всемирное агентство настаивает на изменении названия команды.

В Южной Корее наши сопртсмены соревновались, пусть и под нейтральным флагом и без гимна страны, но как «Олимпийские атлеты из России». Теперь же WADA требует, чтобы никакого упоминания страны в официальных протоколах не значилось вовсе.

Правда, комитет по соответствию не давал рекомендацию по отстранению Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а согласно Олимпийской хартии при действующем национальном комитете спортсмены из страны не могут не выступать под национальным флагом.

В данный момент налицо некая «вилка», и решать ее предстоит МОК, который уже также заявил о том, что изучает вопрос. Но практически при любом решении этой организации в конечном счете все будет решаться в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). И решение может быть абсолютно любым.

Что отберут

Сразу стоит перечислить соревнования, которых наша страна рискует лишиться. В 2021 году в Москве должен пройти чемпионат мира по пляжному футболу. Его потерять будет особенно обидно, ведь наши пляжники одни из сильнейших в мире, дважды были чемпионами «Мундиалито», а в этом году только что вернулись из Парагвая с бронзовыми медалями, уступив в полуфинале итальянцам только в овертайме и выиграв у японцев матч за третье место.

Годом позже сразу в десяти городах России, включая, конечно, столицу и Санкт-Петербург, должен пройти мужской чемпионат мира по волейболу. Почти наверняка его теперь тоже перенесут в другую страну.

Пока не определена судьба взрослого чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге, и молоджного ЧМ-2023, запланированного в Омске и Новосибирске.

Международная хоккейная федерация (IIHF) может принять разные решения, но тоже вряд ли пойдет против общественности и главного антидопингового органа, имеющего теперь полномочия, как папа римский в Средневековье, предавать правителей анафеме.

В данный момент Россия значится еще и хозяином чемпионата мира по водным видам спорта-2025. Соревнования должны пройти в Казани, и их судьба наиболее туманна, так как установленный сегодня срок отстранения нашего спорта к тому моменту уже полгода как истечет.

Но кто знает, какой на тот момент будет общая ситуация? Если санкции наложенные на российский спорт будут продлены (а такой вариант, к сожалению, исключать тоже не стоит), то переносить ЧМ в другое место будет уже поздно, так что FINA может подстраховаться и отобрать турнир у страны уже сейчас.