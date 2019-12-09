«Кто нам вернет репутацию?»: в России в ужасе от решения WADA

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, экс-глава Госкомспорта Вячеслав Фетисов не был удивлен громким решением WADA об отстранении России от международных соревнований на четыре года. По словам прославленного хоккеиста, отечественному спорту теперь будет крайне непросто вернуть репутацию в сложившейся ситуации.

«Считаю ли я это решение справедливым? Ну, судите сами. Была «дорожная карта» по выходу из допингового кризиса, которая должна была вернуть нам доверие, уважение и перспективы. Один из шагов в ней — вернуть базу данных. Мы ее вернули, и долгое время лучшие мировые эксперты разбирались в этой ситуации и пришли к выводу, что там были изменения. Единственная неожиданность – думал, будет какое-то разделение голосов, но оказалось – единогласно. Главный вопрос – кто нам теперь вернет репутацию? Это будет чрезвычайно сложный процесс», — отметил Фетисов в комментарии «Газете.Ru».

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В свете громкого решения WADA, а также информации «Би-би-си» о санкциях в отношении сборной России перед чемпионатом мира по футболу 2022 года, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил вероятность недопуска отечественных футболистов до ЧМ-2022.

«ФИФА напрямую взаимодействует с WADA. На данный момент Международная федерация футбола является подписантом кодекса WADA. Последует ли отстранение сборной России в связи с вердиктом WADA? Это решение и станет результатом взаимодействия двух организаций. Не могу на данный момент сказать, есть ли риск недопуска российской сборной до чемпионата мира и насколько он велик. Для начала мы должны получить реакцию от ФИФА», — сказал Сорокин.

А вот Светлана Гладышева, член президиума Федерации горнолыжного спорта России назвала санкции в отношении отечественного спорта «попыткой укусить Россию».

«Опять нейтральный флаг, опять без гимна. Сегодня встреча Нормандской четверки, и от WADA такие новости идут. Есть попытка со всех сторон укусить Россию: нашей лаборатории, вроде как, давно дали статус. А тут какие-то проникновения… Все запутанно, и никто не разбирается: пошли по пути наименьшего сопротивления, по максимуму наказав страну.

«Послушайте, чистые спортсмены должны доказывать то, что они чистые. Почему? Это WADA должно доказывать, что ни нечистые. Это ж не леденец закинуть в рот, и он растворился. От допинга остается шлейф. Это несправедливо: налицо прямое воздействие на честных спортсменов. Да, допустим, есть спортсмены, попавшиеся на умышленном или неумышленном приеме допинга. Но почему чистые то атлеты страдать должны?», — недоумевает Гладышева, добавляя, что в ее глазах ситуация с отстранением России выглядит абсурдно.

«С тем скандалом и прошлыми пробами разобрались, сейчас кто-то ходит по лаборатории и данные меняет – так разбирайтесь, найдите, кто это делал и расспросите. А на деле – огульные обвинения. Политическая игра: шесть лет прошло с Олимпиады-2014 в Сочи, а нам все вменяют госпрограмму по принятию допинга. Объясните: как можно заставить человека принимать запрещенные препараты, ведь он может не просто попасться, но еще и здоровье испортить, инвалидом остаться. Это бред.

Посмотрите на наших девочек-фигуристок и лыжниц, выигрывавших вчера золото. Такое давление… Их теперь за капли от носа привлечь могут. Просто неприемлемо», — подытожила спортивная чиновница.

Не осталась в стороне от произошедшего и чемпионка мира по паралимпийскому плаванию Александра Агафонова. В своем комментарии член Паралимпийской сборной России поставила акцент на том, что спортсмены сделают все от себя зависящее, чтобы попасть на Олимпийские игры.

«Нам ничего больше не остается, кроме того, как верить в допуск россиян под нейтральным флагом. Думаю, нужно проводить содействие WADA – других вариантов я просто не вижу. Повторюсь: мы уже под серьезным ударом. Я не поехала в 2016 году в Рио, и тогда это было большим кошмаром. Чем-то на уровне фантастики. Лучше выступить хотя бы на таких условиях, чем не выступить вообще.

Решение WADA бьет в первую очередь по спортсменам, а не по чиновникам… Это просто перечеркивает все наши труды. Теперь придется доказывать свою «чистоту», сдавать пробы и проходить дополнительные медицинские процедуры. Кажется, будет очень жесткий отбор, и на Олимпийские/Паралимпийские игры — 2020 поедут единицы. Абсурдная ли ситуация, что страдают невиновные спортсмены? Даже не думаю об этом: вариантов просто нет. Мне, нам, спортсменам, придется пройти через эту ситуацию», — уверена Агафонова.

Помимо этого, Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), призвал задуматься о судьбах атлетов, которые пострадают от данного решения.

«Это безобразие. Кто-то что-то натворил – отвечают все. Это правильно?! Целое поколение спортсменов, которое готовится в 2020 и 2022 годам, вылетят в трубу.

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея, достаточно независимый человек со своей точкой зрения, и к России относится хорошо. Но его может оказаться мало. Надо протест выразить Международной федерацией, где и необходимо все обсудить. Хоккей никогда масштабно не был замешан в подобном. Не понимаю людей, которые не хотят даже выслушать аргументы другой стороны», — заметил легендарный хоккеист.