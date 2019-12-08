Казнить нельзя помиловать: что исполком WADA решит по России

Роковая база данных

Понедельник, 9 декабря рискует стать самым страшным днем в истории российского спорта. Исполнительный комитет WADA, который соберется в Лозанне, вынесет решение в отношении отечественного спорта и Российского антидопингового агентства.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года, но одним из условий этого было получение доступа международных экспертов в московскую антидопинговую лабораторию и передача ее базы.

Это должно было произойти до конца прошлого года, однако прибывшие эксперты не смогли попасть в опечатанную Следственным комитетом лабораторию, так как привезли ультрамощное, но не сертифицированное в России оборудование.

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В очередной раз покарать отечественный спорт его антагонисты, коих в последние годы на фоне всех наших скандалов стало особенно много, требовали уже тогда, но Всемирное антидопинговое агентство проявило выдержку.

Его президент Крэйг Риди заявил, что главное, что база данных наконец будет передана, а месяц не сыграет роли. Оборудование было сертифицировано, представители агентства вернулись в январе, забрали данные и отправились их изучать.

Суровые рекомендации

Изучение было долгим, но по его итогам у Всемирного агентства возник к министерству спорта России 31 вопрос, а произошло это потому, что в базе данных были обнаружены изменения, причем масштабные.

Дело в том, что в распоряжении WADA уже имелась копия базы, переданная агентству бывшим директором московской лаборатории, ныне сбежавшим в США информатором Григорием Родченковым.

Расхождения получились огромными, а изменений в базу вносилось такое количество, что 85-страничный ответ российских экспертов на 31 изначальный и около десятка дополнительных вопросов, не показался комитету по соответствию удовлетворительным.

Внимательно изучив изложенную версию событий российской стороны, в комитете по соответствию решили, что произведенные изменения часто не были мотивированы теми причинами, которые указывались, а также обратили внимание на то, что они производились в том числе в срок между первым неудачным и повторным визитом экспертов WADA для забора базы данных лаборатории.

В итоге комитет по соответствию вынес свою суровую рекомендацию на четыре года запретить проводить в России международные соревнования, а спортсменов допускать к ним только в нейтральном статусе после соответствующей визы специальной комиссии Всемирного агентства.

Кроме того, рекомендовано повторно лишить аккредитации Российское антидопинговое агентство, так как внесенные в базу московской лаборатории изменения нарушают условия его сентябрьского восстановления.

Порядок принятия решения

Каким образом 9 декабря будет проходить заседание исполнительного комитета WADA? На нем соберутся 12 членов исполкома, имеющие право голоса, а также еще три человека, кто может участвовать в дискуссии, но не имеет право решать российский вопрос.

Председателем на заседании будет британец Крэйг Риди, инициировавший восстановление РУСАДА. Он является членом Международного олимпийского комитета и главой WADA, правда, покинет свой пост меньше чем через месяц и уступит его министру спорта и туризма Польши Витольду Баньке, также являющемуся членом исполкома.

Также голосовать будут уходящая вместе с Риди вице-президент организации норвежка Линда Хеллеланд; вице-президент МОК турок Угур Эрденер; член комиссии спортсменов МОК словачка Данка Бартекова; глава Национального олимпийского комитета Чехии Иржи Кежвал; президент Ассоциации летних олимпийских видов спорта, экс-глава Международной федерации тенниса (ITF), которой управлял на протяжении 16 лет, итальянец Франческо Риччи Битти; министр спорта и молодежной политики Австралии Ричард Колбэк; глава Американского спортивного совета, экономист по образованию, экс-министр спорта и бывший член НОК Эквадора Андреа Сотомайор; министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Камеока Йошитами; президент Международной федерации конного спорта голландец Ингемар де Вос; а также представительница Судана Амира Эль-Фадиль, являющаяся комиссионером по социальным вопросам в Африканском союзе и защитницей прав женщин своего континента.

Вместе с ним подискутируют глава комитета по соответствию WADA американец Джонатан Тэйлор, его соотечественник и глава комитета WADA по образованию Эдвин Мозес и канадка Бэкки Скотт, возглавляющая комиссию спортсменов.

По итогам обсуждения все решения принимаются банальным большинством голосов, при этом в случае равенства, дискуссия заходит на второй круг, после чего члены исполкома голосуют еще раз.

Чего ждать?

Главный для нас вопрос, конечно, заключается в том, чего стоит ожидать от заседания. Сразу стоит оговориться, что вряд ли чего-то хорошего — до настоящего момента исполком еще ни разу не шел против рекомендаций комитета по соответствию.

Более того, Тэйлора, который его возглавляет, вряд ли стоит обвинять в предвзятости по отношению к России. Он, например, больше года назад рекомендовал восстановить РУСАДА.

К работе самого Российского антидопингового агентства сейчас у WADA никаких претензий нет, но это его все равно не спасет от повторного лишения статуса соответствия из-за невыполнения условий восстановления. Тут двух вариантов даже быть не может.

Что касается остальных рекомендаций, то, вероятнее всего, их тоже выполнят, причем, вполне возможно, в полной мере.

Тем не менее тут есть варианты. Конечно, наличие в составе дискутирующих явных антагонистов России Мозеса — член совета директоров Антидопингового агентства США (USADA) — и Скотт, не добавляет шансов.

Канадка, кстати, входила в комитет соответствия WADA и ушла из него, когда тот рекомендовал восстановить РУСАДА. Более того, она обвинила коллег в травле из-за своей позиции, правда, расследование Всемирного агентства не подтвердило ее слова.

Хорошо хоть, что трио глав комитетов не будут голосовать, причем Скотт уже бьет в колокола, заявляя, что представители МОК в исполкоме WADA не поддержат санкции против России.

Это имеет под собой некоторые основания, поскольку у Международного олимпийского комитета с нашей страной хорошие отношения. Это, правда, не мешало ему не допустить сборную под своим флагом на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан в 2018-м.

Но, например, Риччи Битти и де Вос действительно тесно связаны в своей работе с Россией и часто наносят в нашу страну визиты.

Точно против России будет голосовать Хеллеланд, которая была одним из двух членов исполкома, выступивших в сентябре 2018-го против восстановления РУСАДА (второй уже ушел).

Норвежка написала книгу «Чистый спорт, грязные игры», в которой рассказала, что подверглась слежке со стороны российских спецслужб, и вообще традиционно выступает с антироссийской риторикой.

К сожалению, даже пророссийская позиция как минимум половины исполкома вряд ли может быть обнадеживающим фактором перед грядущим заседанием — слишком суровы обвинения и тяжелы рекомендации.

Не последовать им — значит устроить настоящий взрыв в мировом спортивном сообществе. И волна от него может даже, чего доброго, накрыть сам исполком. Станут ли его члены идти в таком случае против течения? И — главное — ради чего?

Так что настраиваться стоит на худшее. Почти наверняка Россия лишится многих спортивных международных соревнований, а также флага и гимна в них. Правда, в то же время эти решения точно не коснутся футбола и вряд ли затронут хоккей.