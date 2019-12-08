«Учился у Кличко»: Джошуа отобрал пояса у толстяка из Мексики

7 декабря в Саудовской Аравии состоялся боксерский турнир, в рамках которого прошел главный реванш года. Еще 1 июня на тот момент непобежденный британец Энтони Джошуа неожиданно уступил мексиканскому боксеру Энди Руису после нокаута в седьмом раунде и потерял свои чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Теперь же в маленьком городе Эд-Диръия на 15-тысячной арене Diriyah Arena, построенной в короткие сроки специально под данный турнир, все встало на свои места, и Джошуа вновь находится в ранге чемпиона мира.

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Несмотря на повышенный интерес — а на трибунах находились такие звезды, как чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и мексиканский чемпион в нескольких весовых категориях Сауль Альварес, — и большие ожидания от боя, сам поединок получился невероятно скучным.

Накануне Джошуа пообещал нокаутировать своего соперника и даже «снести ему голову», чтобы общественность впоследствии «признала его величие». Однако на деле британец совсем не соответствовал сказанному: Энтони принял решение действовать строго вторым номером, ожидая инициативы от Руиса.

Пока мексиканец искал подход к Джошуа, тот не переставал бегать по рингу, изматывая соперника, держал его на расстоянии вытянутой руки и периодически выбрасывал прямые удары по лицу мексиканца. Руис же пытался включить свои фирменные боковые с правой, но большинство ударов до цели так и не дошли — ощущая потенциально опасную ударную комбинацию от Энди, Джошуа сразу же входил в клинч, «забирая» руки мексиканца.

В конце концов, Руис к концовке боя — а поединок продлился все 12 раундов — попросту устал, выглядел крайне изможденным. Причиной этому послужил его чрезвычайно лишний вес: еще на церемонии взвешивания мексиканец показал на весах 128,6 кг, что на 21 кг больше, чем у Джошуа.

Еще за 1,5 месяца до поединка Энди хвастался в соцсетях тем, что существенно изменил свой образ жизни и рацион питания, перешел с калорийных сладостей на фрукты и орехи, употребляя из мяса только куриную грудку, порой заменяя ее на рыбу, однако на ринг Руис вышел заплывшим жиром — это было видно невооруженным взглядом. В том числе и промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн подчеркнул, что мексиканец на самом деле не занимается сгонкой веса перед боем, назвав его «жирной бочкой».

Если на протяжении десяти раундов у Руиса были силы постоянно бегать за Джошуа по рингу, успевая при этом выбрасывать хоть какие-то удары, то в конце боя на это не было даже и намека — мексиканец в середине 12-го раунда просто встал, жестами показывая сопернику, чтобы тот прекратил от него убегать, предложив просто подраться. Британец же от своей тактики не отказался: Джошуа оказалось достаточно не получить урона от Руиса, при этом несколько раз нанеся тому пару-тройку прямых ударов в челюсть.

По итогам 12 раундов судьи ожидаемо единогласным решением отдали победу именно Энтони Джошуа — 118:110, 118:110, 119:109, британец вернул свои чемпионские пояса, отметив, что добился этого благодаря легендарному украинскому боксеру, экс-чемпиону мира в тяжелом весе Владимиру Кличко. Именно он, по словам Джошуа, дал ему несколько советов перед боем.

«Я уважаю Руиса, как человека, который побил меня в Нью-Йорке. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него», – заявил Джошуа.

К слову, накануне боя Владимир Кличко признался, что считает британца едва ли не лучшим боксером-тяжеловесом современности, подчеркнув, что Энтони относится к тем, кто следит за своей формой и за «презентабельным, атлетичным внешним видом».

Что касается Руиса, то мексиканец признался, что действительно имел слишком много лишнего веса, и именно это помешало ему показать свои лучшие качества. При этом Энди подчеркнул, что рассчитывает в третий раз встретиться с Джошуа на ринге.

«Я не был подготовлен должным образом, я набрал слишком много веса. Но никаких оправданий. Я буду в лучшей форме и буду готовиться к третьему бою», – сказал Руис.

Действительно, новый бой между Энди Руисом и Энтони Джошуа — самое вероятное развитие событий. Изначально предполагалось, что победитель прошедшего боя может выйти против непобежденного украинского тяжеловеса Александра Усика, однако сам украинец подчеркнул, что ожидает другого соперника, а Руису с Джошуа предложил «дальше выяснять свои отношения».

Эдди Хирн — не только промоутер Джошуа, но и Усика, — даже назвал имя следующего соперника украинского боксера. Им может стать Дерек Чисора, а поединок планируется провести уже в феврале 2020 года. В феврале же должны сразиться и Деонтей Уайлдер с Тайсоном Фьюри, которые в теории могли бы выйти на ринг против Джошуа. Но исключено.

Да и сам британец даже еще до поединка подчеркнул, что ожидает трилогии, а значит — хочет третьего, решающего боя.

«Руис останется в моей голове уже навсегда, так как мы будем драться друг с другом. Если он не потеряет мотивацию, мы определенно в будущем увидим друг друга в третий раз. Это не последняя наша встреча, когда я вижу Руиса», — отметил британец.

Таким образом, в карьере Джошуа теперь 23 победы в 24 поединках. За бой с Руисом британский боксер получил $85 млн. Мексиканец же, заработавший $13 млн, потерпел второе поражение в своей карьере, проведя 35-й поединок.