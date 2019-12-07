Бокс в дюнах: Поветкин сражается перед супербоем Джошуа. LIVE

Странно, но закрываются боксеры. Несмотря на то что остается совсем немного времени, Хантер и Поветкин не рискуют — достаточно интригующим выглядит окончание боя, потому что предпочтение отдать кому-то сложно.
Восьмой раунд передышку берут бойцы. Есть попадания у спортсменов, но до опасности пока дело не доходит.
Джебы американца хороши. Поветкин же по корпусу продолжает работать... И очень жестко бьет Хантер! Майкл взрывается, и когда у него получаются боковые, становится страшно. В открытый бой идут атлеты — красивый поединок!
Осторожничают, заметно осторожничают спортсмены. Половина боя позади — пропускает Саша, но не опускает руки и сводит на нет потенциальную атаку Хантера.
Два точных удара Хантера против попадания Поветкина. Пятый раунд — и Саша потрясает Хантера! Канаты помогают американцу устоять на ногах и не отправиться в нокдаун. Три раунда за Поветкиным точно остаются.
В размен пошли боксеры: обменялись Поветкин и Хантер попаданиями, и Александр пошел попытать счастья в добивании, но американец закрывается в защите. Похоже позади осталась растерянность, которая так напугала в начале поединка болельщиков спортсмена из Чехова.
Поуверенне стал Поветкин! Левая хорошо попадает по сопернику, да и по корпусу бомбардировки неплохо заходят. Уже не так агрессивен Майкл.
И снова штормит Александра! Снова он пропускает и с трудом сохраняет равновесие. Хантер же, как будто выматывается в первые секунды раундов, и дело довести до финиша у представителя США не получается.
Тяжелейший первый раунд для Саши! Потряс его серией американец и даже на канвасе оказался Поветкин... Однако не после удара, а после толчка оппонента. Но вовремя восстановился «Русский витязь» и выровнял противостояние.
Стоит ли говорить, что реванш является главным событием года в боксе, а сам турнир в Саудовской Аравии соберет миллионы платных трансляций и баснословную выручку. Смотрим бой Поветкина!
Напомним, что после проигрыша Джошуа Поветкин сразился с двоюродным братом знаменитого британского боксера Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри, имевшего к тому моменту два поражения в 25 боях. Поединок продолжался все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 117—111, 117—111, 117—111.
Перед встречей на ринге Поветкин и Хантер, которые уже готовы к выходу на арену, перекинулись взглядами и приняли участие в официальной церемонии взвешивания. Русский Витязь оказался тяжелее американца на 1 кг.
Бои пройдут на специально возведенной для сегодняшнего вечера арене «King Abdullah Sports City» в Эд-Диръие, Саудовская Аравия.
В со-главном поединке вечера россиянин Александр Поветкин проведет бой против американца Майкла Хантера. Будет очень интересно!
Здравствуйте, уважаемые любители бокса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция вечера в Саудовской Аравии, где в главном поединке встретятся в реванше Энтони Джошуа и Энди Руис за титулы WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе.