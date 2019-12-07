На радость лидерам: россияне проваливают эстафету. LIVE

Бё хорош! Выводит он Норвегию на первую строчку, тогда как Латыпов... Пять из шести. Закрыл стрельбу Эдуард — он шестой!
Пятая стрельба эсафеты, и первая стрельба у третьего этапа. Кульминация совсем скоро!
Эдуард Латыпов, наверное, самый неопытный биатлонист из нашей четверки сейчас попробует наверстать отставание. Начинает россиянин очень неплохо!
Смена этапа — позади ровно половина эстафеты! Россия проигрывает шведам аж 1 минуту 22 секунды. Восьмое место сохраняется у нас.
Ветер очень злую шутку играет на стрельбе с участниками Кубка мира. Раз за разом меняются команды в турнирной таблице — первая сейчас Швеция.
Вторая стрельба начинается на втором этапе эстафеты! Малышко закрывает с доппатроном мишени россиянин и он уже восьмой! Очень хорошо.
Италия и ее биатлонист Бормолини пока первые. Малышко же на 16-ю строчку вырывается.
Наша команда уже на 18-м месте. Даже за десятку зацепиться будет сложно.
Промахи у итальянцев, немцев и французов — ветер сбивает планы биатлонистам! А что же Малышко — четыре промаха и круг штрафа. Похоже, это приговор.
Малышко остается на восьмом месте. Но отрыв лидеров увеличивается, а преследователи России становятся все ближе...
Хороша погода в Швеции. Не мешает снегопад и холод спортсменам, да снег не выглядит мокрым — хорошо скользят спортсмены.
Тяжело сегодня нашей команде! Франция, Германия и Италия во главе — Елисеев передает эстафету восьмым. Матвей оказался не готов к этому старту. Дмитрий Малышко полетел вперед.
Немец Лессер сейчас вырывается на промежуточное первое место. Россия 11-я. Остается надеяться, что вся борьба еще впереди.
Елисеев 16-м подходит на стойку. Снова первый промах и дополнительный патрон — снова мимо десятки!
Француз Жаллен, к слову, во главе гонки. Вторая стрельба уже на горизонте!
Проваливает стрельбу Елисеев... Два дополнительных патрона использовал россиянин. На 3.6 км он лишь 18-й. 23 секунды проигрыш лидеру.
Расторгуев упал на трассе! Латвиец, что мы и говорили, не справился с выездом к стрельбищу, но возвращается биатлонист в борьбу.
Кстати, трасса достаточно непростая. Множество непростых поворотов и подъемов.
Итальянец Хоффер захватывает лидерство! Елисеев пока десятый, но вплотную идут соперники и только стрельба немного рассредоточит атлетов по трассе.
Начинается гонка! Поехали! Французы и, естественно, норвежцы сегодня рассматриваются экспертами как фавориты. Но чем порадует отечественная команда?
26 команд сегодня поведут борьбу за медали. Среди них и Россия, которую представят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Гонка стартует в 19.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира.