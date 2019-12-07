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На радость лидерам: россияне проваливают эстафету. LIVE

Биатлон. Мужская эстафета 4x7,5 км. ОНЛАЙН

В шведском Эстерсунде на Кубке мира по биатлону проходит мужская эстафета 4x7,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию соревнований.
Трансляция
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20:12

Бё хорош! Выводит он Норвегию на первую строчку, тогда как Латыпов... Пять из шести. Закрыл стрельбу Эдуард — он шестой!

20:10

Пятая стрельба эсафеты, и первая стрельба у третьего этапа. Кульминация совсем скоро!

20:09

Эдуард Латыпов, наверное, самый неопытный биатлонист из нашей четверки сейчас попробует наверстать отставание. Начинает россиянин очень неплохо!

20:07

Смена этапа — позади ровно половина эстафеты! Россия проигрывает шведам аж 1 минуту 22 секунды. Восьмое место сохраняется у нас.

20:05

Ветер очень злую шутку играет на стрельбе с участниками Кубка мира. Раз за разом меняются команды в турнирной таблице — первая сейчас Швеция.

20:02

Вторая стрельба начинается на втором этапе эстафеты! Малышко закрывает с доппатроном мишени россиянин и он уже восьмой! Очень хорошо.

20:00

Италия и ее биатлонист Бормолини пока первые. Малышко же на 16-ю строчку вырывается.

19:57

Наша команда уже на 18-м месте. Даже за десятку зацепиться будет сложно.

19:55

Промахи у итальянцев, немцев и французов — ветер сбивает планы биатлонистам! А что же Малышко — четыре промаха и круг штрафа. Похоже, это приговор.

19:52

Малышко остается на восьмом месте. Но отрыв лидеров увеличивается, а преследователи России становятся все ближе...

19:50

Хороша погода в Швеции. Не мешает снегопад и холод спортсменам, да снег не выглядит мокрым — хорошо скользят спортсмены.

19:48

Тяжело сегодня нашей команде! Франция, Германия и Италия во главе — Елисеев передает эстафету восьмым. Матвей оказался не готов к этому старту. Дмитрий Малышко полетел вперед.

19:45

Немец Лессер сейчас вырывается на промежуточное первое место. Россия 11-я. Остается надеяться, что вся борьба еще впереди.

19:42

Елисеев 16-м подходит на стойку. Снова первый промах и дополнительный патрон — снова мимо десятки!

19:40

Француз Жаллен, к слову, во главе гонки. Вторая стрельба уже на горизонте!

19:38

Проваливает стрельбу Елисеев... Два дополнительных патрона использовал россиянин. На 3.6 км он лишь 18-й. 23 секунды проигрыш лидеру.

19:36

Расторгуев упал на трассе! Латвиец, что мы и говорили, не справился с выездом к стрельбищу, но возвращается биатлонист в борьбу.

19:35

Кстати, трасса достаточно непростая. Множество непростых поворотов и подъемов.

19:33

Итальянец Хоффер захватывает лидерство! Елисеев пока десятый, но вплотную идут соперники и только стрельба немного рассредоточит атлетов по трассе.

19:30

Начинается гонка! Поехали! Французы и, естественно, норвежцы сегодня рассматриваются экспертами как фавориты. Но чем порадует отечественная команда?

19:25

26 команд сегодня поведут борьбу за медали. Среди них и Россия, которую представят Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

19:20

Гонка стартует в 19.30 по московскому времени.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира.