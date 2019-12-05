Последний шанс: россияне бьются за золото в финале. LIVE

Скоро начнется разминка участников — как только зальют лед после выступления женщин, где Алена Косторная выиграла короткую программу, Алина Загитова стала второй, Анна Щербакова — третьей, а Александра Трусова, впервые попытавшаяся исполнить тройной аксель, но упавшая с него, осталась на пятой строчке, пропустив вперед американку Брэди Теннелл. Замыкает же таблицу наошибавшаяся чемпионка прошлогоднего финала японка Рика Кихира.