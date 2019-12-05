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Последний шанс: россияне бьются за золото в финале. LIVE

Финал Гран-при. Спортивные пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы взрослых спортивных пар.
Трансляция
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22:57

Разминка началась.

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22:55

Представляют арбитров в Турине. А теперь на лед выходят пары из первой разминки. Сейчас подготовятся и начнут.

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22:50

Первая разминка:

1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) 3. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай)

Вторая разминка:

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) 5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) 6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

22:45

Положение пар после короткой программы: 1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,50 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65 3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 75,16 4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 71,48 5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 69,67 6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 67,08

22:40

Скоро начнется разминка участников — как только зальют лед после выступления женщин, где Алена Косторная выиграла короткую программу, Алина Загитова стала второй, Анна Щербакова — третьей, а Александра Трусова, впервые попытавшаяся исполнить тройной аксель, но упавшая с него, осталась на пятой строчке, пропустив вперед американку Брэди Теннелл. Замыкает же таблицу наошибавшаяся чемпионка прошлогоднего финала японка Рика Кихира.

22:35

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы взрослых пар в финале Гран-при.