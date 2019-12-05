Последний шанс: россияне бьются за золото в финале. LIVE

Разминка началась.
Представляют арбитров в Турине. А теперь на лед выходят пары из первой разминки. Сейчас подготовятся и начнут.
Первая разминка:
1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) 3. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай)
Вторая разминка:
4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) 5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) 6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
Положение пар после короткой программы: 1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,50 2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65 3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 75,16 4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 71,48 5. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 69,67 6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 67,08
Скоро начнется разминка участников — как только зальют лед после выступления женщин, где Алена Косторная выиграла короткую программу, Алина Загитова стала второй, Анна Щербакова — третьей, а Александра Трусова, впервые попытавшаяся исполнить тройной аксель, но упавшая с него, осталась на пятой строчке, пропустив вперед американку Брэди Теннелл. Замыкает же таблицу наошибавшаяся чемпионка прошлогоднего финала японка Рика Кихира.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы взрослых пар в финале Гран-при.