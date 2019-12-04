«Грядут перемены»: НХЛ сотрясают скандалы

Предыстория

В конце ноября Национальная хоккейная лига громыхнула скандалом, который по масштабу за эру комиссионера Гэри Беттмэна превосходит разве что история с домашним насилием, парой месяцев тюрьмы и добровольной депортацией российского защитника Вячеслава Войнова.

Здесь тоже не обошлось без «русского следа». Бывший форвард хабаровского «Амура», украино-нигериец Аким Алиу, проведший за свою карьеру несколько матчей в НХЛ, вдруг обвинил своего бывшего тренера Билла Питерса в расизме.

Все это случилось не на пустом месте. Сначала в сильнейшей лиге мира за выпад в адрес мигрантов, который общество сочло оскорбительным, потерял работу самый знаменитый хоккейный эксперт мира, а в прошлом игрок и тренер Дон Черри.

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Затем в отставку прямо по ходу выездного турне был отправлен главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок, еще недавно считавшийся лучшим тренером мира, а теперь, кажется, порядком сдувшийся.

Сразу после отставки канадского специалиста, выигрывавшего с «Детройт Ред Уингз» Кубок Стэнли, а со сборной Канады все возможные трофеи, полезли истории о том, что в составе «кленовых листьев» никто особенно не расстроился.

Методы Бэбкока казались игрокам устаревшими и где-то даже нелепыми. Например, нынешнюю звезду «Торонто» Митча Марнера специалист в первый сезон хоккеиста в лиге заставил составлять рейтинг игроков команды по тому, кто насколько пашет на тренировках и в матчах.

В итоге наставник, получив от новичка составленный список, взял и показал его тем, кто, по мнению Марнера, трудится меньше всего...

Впрочем, про Бэбкока существуют и другие истории, на которые намекают разные бывшие его подопечные. Мол, наставник никогда не стеснялся в выражениях по отношению к игрокам, а, возможно, даже поднимал на кого-то руку. Хотя подтверждений пока не было.

Отставка из-за «ниггера»

Билл Питерс начинал свою тренерскую карьеру во взрослом хоккее, поработав в Западной хоккейной лиги в «Спокан Чифс», в клубе Американской хоккейной лиги «Рокфорд Айсхогс», а уже после этого был приглашен именно Бэбкоком в качестве ассистента в «Детройт Ред Уингз».

Проведя там несколько лет, Питерс возглавил »Каролину Харрикейнз», а после четырех сезонов в «ураганах» без единого выхода в плей-офф принял «Калгари Флэймз», где и трудился до последнего времени.

И вот после отставки Бэбкока и появления историй об этом специалисте, Аким Алиу решил достать через прессу скелет из шкафа Питерса, обвинив того в расизме.

История эта относится к совместной работе тренера и игрока как раз в «Рокфорде», когда Алиу только начинал свой профессиональный путь.

«Не удивлен слухам вокруг Бэбкока. Яблоко падает недалеко от яблони, похожая история была с его протеже из Калгари. В мой первый сезон он был недоволен музыкой, которую я слушал. И вместо того, чтобы наладить отношения, он написал письмо руководству, чтобы меня отправили в минорную лигу», — написал в Twitter Алиу.

Но это было только начало. Чуть позже хоккеист рассказал подробно, как обстояло дело. По словам Алиту, однажды, после утренней раскатки Питерс заявил ему, что тренеру надоела «сраная ниггерская музыка». Инцидент произошел прямо в клубной раздевалке на газах у всех, а капитан команды Джек Дауэлл из-за этого даже вступил в конфликт со специалистом.

Слова Алиу подтвердили для журналистов сразу несколько его бывших одноклубников, а сам экс-игрок «Амура» подчеркнул, что Питерс перед ним не извинился ни при команде, ни в своем офисе, куда вызвал игрока, чтобы снова распекать его за музыку.

В итоге история стоила Питерсу дорого. Руководство «Калгари», не ожидавшее такой бомбы, начало внутреннее расследование, временно отстранив наставника от работы с командой, а позже и уволило его.

Новая жертва

Скелеты в шкафу нашлись не только у Питерса, но и у ставшего ассистентом главного тренера «Чикаго Блэкхокс» Джереми Коллитона опытного Марка Кроуфорда, который много лет работал в НХЛ главным тренером и даже выигрывал Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в середине 90-х.

«Он ударил меня ногой после того, как я неправильно сменился, и нас наказали за нарушение численного состава. Он не отправил меня на скамейку штрафников, нам забили, и он пнул меня под зад, от чего остался след», — рассказал журналистам о работе с тренером в «Лос-Анджелес Кингз» в 2006 году Шон Эйври.

Тут же про Кроуфорда в подобном ключе заговорили и другие его бывшие подопечные. Например, Патрик О'Салливан, отметивший, что для этого тренера оскорбления игроков и рукоприкладство было чем-то само собой разумеющимся.

Впрочем, еще год назад про специалиста что-то подобное рассказывал выступавший под его руководством за «Ванкувер Кэнакс» экс-защитник НХЛ и КХЛ, где играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», Брент Сопел.

В «Чикаго» среагировали оперативно и тоже начали внутреннее расследование, сразу же отстранив тренера от работы, пока временно.

Правда, сам же Эйври опомнился и вскоре поддержал специалиста, заявив, что в той ситуации тренер имел полное право на подобное поведение, так как игрок действительно по глупости подвел команду.

Однако, кажется, что работу ветерану тренерского цеха это сохранить в конечном итоге все-таки не поможет.

Грядут перемены

Уже 4 декабря Алиу, не прославившийся игровой карьерой, но ставший одним из героев хоккейного медийного пространства в последние дни, рассказал, что провел встречу с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

«Это была тяжелая неделя. Мы с Гэри и Биллом отлично поговорили. Они были очень добры, с понимаением отнеслись к сообщению, которое мы пытаемся донести. Думаю, грядут большие перемены, они давно назрели»,

– рассказал Алиу.

Похоже, стоит ожидать ужесточения внутренних правил лиги в отношении проявлений, подобных тем, в каких обвинили Питерса и Кроуфорда. Тогда НХЛ будет накладывать санкции сама, не дожидаясь реакции клубов, хотя и те в современных реалиях вряд ли попытаются пойти против системы.