Новый триумф Франции: Россия осталась без медалей. LIVE

Юлия Джима финиширует второй! Феноменальная стрельба от украинки, немного сил не хватило на финальном рубеже, чтобы сохранить ход и обойти Бреза. Но серебро — тоже отличный результат.
Сливко на финише открыла шестой десяток. Финишировала и Воронина — пока 13-е место занимает Тамара.
10 секунд выигрывает Джима у Симон за пару километров до финиша.
Что творит Юлия Джима! Ни одного промаха на четырех рубежах не допустила украинка. Но ходом немного проигрывает она Бреза. Борется за золото Юлия.
Воронина чисто прошла четвертый огневой рубеж. Борется за попадание в топ-10 Тамара.
Юрлова-Перхт поделилась мнением о том, как погодные условия повлияли на ее гонку сегодня. Сейчас Екатерина занимает 14-е место.
«На самом деле хорошо, снег закончился быстро. Трасса принципиально не изменилась, снегопад не помешал. А вот ветер, к сожалению, сегодня лотерейный. С «лежкой» мне повезло, а вот на первой «стойке» был порывистый ветер. Непонятно было, как именно прижать винтовку», — сказала Екатерина в эфире «Матч ТВ».
Татьяна Воронина на трех огневых рубежах допустила три промаха. 3,5 минуты проигрывает она лидеру.
Сливко допустила еще один промах на последнем огневом рубеже.
Вот так выглядит топ-15 на данный момент. Тройка лидеров уже, пожалуй, определена. Никто не сможет подвинуть француженок и норвежку.
Коньковым ходом финишировала Лариса Куклина. Четвертое место занимает россиянка, проиграв лидеру 38,8 секунды с двумя промахами. Неплохой результат для сборной и лучший — в карьере Куклиной.
Одну секунду отыграла Куклина у Тандреволд.
На отрезке 13,5 км Куклина занимает четвертое место. 16 секунд отставания от третьего места.
Сливко с тремя промахами после третьего огневого рубежа идет в шестом десятке, имея более пяти минут отставания. Воронина чуть выше. Два промаха у Татьяны.
Жюстин Бреза — новый лидер. Похоже, вновь нас ждет триумф Франции. Выигрывает Жюстин 17 секунд у своей соотечественницы на финише. Вряд ли кто-то уже сможет ее подвинуть.
Лариса Куклина молодец! Проходит последний огневой рубеж без промахов. Если прибавит на финише, то может зацепиться за медаль!
Жулия Симон выдала мощный финиш! Отодвигает она норвежку с первого места, выиграв у нее более семи секунд.
Юрлова-Перхт финиширует. Пока что девятое место занимает Екатерина, имея 2 минуты и 2,6 секунды отставания.
Тандреволд — новый лидер гонки. Выигрывает у швейцарки 40,5 секунд норвежка.
Снимает с лидерства Доротею Вирер Хекки, опередив ее на 3 секунды.
Как и вчера, зажигают представители Франции. Жулия Симон и Жюстин Бреза за четыре огневых рубежа промахнулись по два раза. Но идут в лидерах француженки, выигрывая у Тандреволд 15-18 секунд.
Еще одна россиянка Кристина Резцова допустила один промах на первом огневом рубеже.
Тандреволд промахнулась один раз на последней «стойке». По времени выигрывает она 42,6 секунды у Вирер.
Нет, не смогла Хойниш опередить Вирер. Слишком сбавила ход на финише польская спортсменка, 3,3 секунды она проиграла итальянке.
Юрлова-Перхт допустила один промах на последней «стойке». Пока идет шестой с отставанием минута 46 секунд.
Неожиданно в борьбу за золото включилась польская биатлонистка Моника Хойниш. На четырех огневых рубежах она допустила два промаха и на отметке 13,5 км выигрывает у Вирер 5 секунд.
И Доротея Вирер финишировала. Лидерство пока что за итальянкой. Ее время — 43.43,5.
Светлана Миронова финишировала. Пока что занимает пятое место россиянка, но сильно опустится вниз по итогу Светлана.
На той же отметке быстрее бежит Вирер. Кайса Мякяряйнен проигрывает Доротее 56 секунд.
На отметке 13,5 км Миронова проигрывает Пройс две с половиной минуты.
Куклина допустила один промах на первой «стойке».
Вирер чисто прошла последний огневой рубеж, и захватила лидерство итальянка.
Пока Рёйселанд и Экхофф мажут, Ингрид Ландмарк Тандреволд проходит уже третий огневой рубеж без промахов. Но при этом пока второе время показывает норвежка. Впереди только Лена Хекки из Швейцарии — тоже без промахов.
Юрлова-Перхт на третьем огневом рубеже работает чисто. Пятое время пока у Екатерины.
Миронова... Завалила последнюю «стойку» Светлана. Имела шанс закрепиться в первой десятки, но три промаха Свету этого шанса лишили.
Рёйселанд и Экхофф еще по одному разу промахнулись. После последнего огневого рубежа убегают норвежки с пятью промахами у каждой.
Тамара Воронина вышла на трассу.
Отыграла еще две секунды у Пройс Светлана.
Миронова на отметке 10,5 км пока идет четвертой, уступая Пройс 35,1 секунды. Вирер четвертая.
Виктория Сливко под 67-м стартовым номером вышла на трассу.
Куклина попыталась быстро пройти первую «лежку», но на предпоследнем выстреле допустила ошибку. Один промах у Ларисы.
Мякяряйнен существенно ухудшила свое положение. Два промаха допустила на второй «лежке» и теперь идет четвертой.
Доротея Вирер убежала с третьего огневого рубежа без промахов.
Экхофф наконец-то отстрелялась чисто, а вот Рёйселанд еще один промах допустила. Норвежки сегодня сами себе все испортили уже на старте.
А вот Миронова на третьем огневом рубеже отстреливается чисто! Есть возможность побороться за место в топ-15.
Юрлова-Перхт промахивается дважды на втором огневом рубеже. Очень сложно дается «стойке» Екатерине.
Мякяряйнен показывает классный ход. На отметке 7,5 км она имеет запас аж в минуту и 9 секунд.
Миронова преодолела отметку в 7,5 км. Пока что пятое время показывает Светлана, уступая Пройс 40,9 секунды.
Итальянка Лиза Виттоцци может составить серьезную конкуренцию Кайсе в борьбе за золото. Чисто прошла первый огневой рубеж Лиза, проиграв финке только 5,8 секунды.
Еще одна представительница России на трассе — Лариса Куклина едет под 48-м номером.
Впрочем, Кайса остается лидером, Лиза Тереза Хаузер проигрывает ей чуть больше 40 секунд.
Усилился ветер. Вот и первый (и пока единственный) промах у Мякяряйнен.
И Вирер допускает один промах! Но идет быстрее Мироновой Доротея.
Миронова в «стойке» не смогла закрыть одну мишень.
Чисто отстреливается на первом огневом рубеже Юрлова-Перхт. Проигрывает Екатерина 20 секунд Кайсе и идет шестой.
Какая-то трагедия у норвежек. Рёйселанд на «стойке» допустила два промаха, Экхофф промахнулась аж трижды. Ужасная стрельба.
На следующей отметке Светлана уже секунду проиграла. Немного сбавляет перед вторым огневом рубежом.
А вот Миронова около десяти секунд отыграла ходом. На отметке 4,5 км идет восьмой Светлана. Отставание по-прежнему остается больше, чем полторы минуты.
На отметке 1,5 км Юрлова-Перхт показывает лишь 15-е время, уступая лидеру 17,3 секунды. Слабый ход пока у Екатерины на старте.
Чисто отстреливается финская биатлонистка! Остается Кайса лидером, выигрывая у Пройс 11 секунд.
Посмотрим, что покажет Мякяряйнен, которая уже подбирается к огневому рубежу.
Усилился ветер уже на старте. Сложно приходится спортсменкам на огневом рубеже, приходится выцеливать каждую мишень по десяткам секунд. В итоге Вирер, как и Миронова, дважды промахнулась!
Ох, Миронова допускает два промаха на первом огневом рубеже. Восьмой бежит пока что Светлана, почти две минуты проигрывая лидеру.
Екатерина Юрлова-Перхт тем временем вышла на старт.
Экхофф долго целилась, но одну мишень все-таки закрыть не сумела. Та же проблема и у Рёйселанд! По минуте штрафа схлопотали норвежки. А там уже и Мякяряйнен поджимает!
У Вирер пока не самый лучший ход. На первой отметке она уступает в том числе и Мироновой, четвертой бежит Доротея, уступая лидеру 3,4 секунды.
Виткова и Пройс уже отстрелялись на первой «лежке». Без промахов убежали чешка с немкой.
У Светланы Мироновой пока что третье время. Отстает она от Экхофф на 1,6 секунды.
На отметке 1,5 км лидерство пока что принадлежит норвежке Рёйселанд. Опережает она свою соотечественницу Экхофф, идущей второй, на 1,3 секунды.
Главная конкурентка Вирер последних лет Кайса Мякяряйнен вышла на трассу. Сразу же за ней стартует Ханна Эберг из Швеции. Громко встречают ее местные болельщики.
В желтом бибе бежит итальянка.
Действующая обладательница Кубка мира, двукратный призер Олимпийских игр и просто одна из самых красивых биатлонисток мира Доротея Вирер стартовала под 11-м номером.
Наконец, в борьбу за медали вступила первая из шести россиянок — Светлана Миронова.
Пошла тяжелая артиллерия из Норвегии: Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд на трассе. Ждут от норвежек высоких результатов в их сборной. Особенно ввиду вчерашнего неожиданного провала Йоханнеса Бё.
Под третьим стартовым номером стартовала Байба Бендика из Латвии.
Сразу за ней на трассу вышла Франциска Пройс из Германии.
Гонка началась!
Итак, считанные минуты остаются до старта. Открывает сегодняшнюю гонку чешская биатлонистка Вероника Виткова.
Погодные условия сегодня могут сыграть определяющую роль. Если вчера в Эстерсунде было тепло, плюсовая температура, а снег в некоторых местах попросту таял, то сегодня за час до старта на трассу выпал сильнейший снегопад. Сейчас вроде как он прекратился, но гарантии того, что во время гонки вновь не начнется метель, нет.
Вчера состоялась индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин. Весь пьедестал заняли французские биатлонисты: Мартен Фуркад, Симон Детьё и Кентен Фийон Майе. Из россиян лучшим стал Матвей Елисеев, занявший восьмое место.
Первой из россиянок на трассу выйдет Светлана Миронова под восьмым стартовым номером. Затем в борьбу вступят: Екатерина Юрлова-Перхт (23), Лариса Куклина (48), Виктория Сливко (67), Тамара Воронина (72) и Кристина Резцова (87).
Старт гонки запланирован на 18.20 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на 20 км в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде.