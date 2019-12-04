Новый триумф Франции: Россия осталась без медалей. LIVE

Юрлова-Перхт поделилась мнением о том, как погодные условия повлияли на ее гонку сегодня. Сейчас Екатерина занимает 14-е место.

«На самом деле хорошо, снег закончился быстро. Трасса принципиально не изменилась, снегопад не помешал. А вот ветер, к сожалению, сегодня лотерейный. С «лежкой» мне повезло, а вот на первой «стойке» был порывистый ветер. Непонятно было, как именно прижать винтовку», — сказала Екатерина в эфире «Матч ТВ».