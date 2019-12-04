Позади американки: россиянки уступили в короткой программе юниоров

Вот такой получилась короткая программа в финале Гран-при у юниорок. Плотность просто сумасшедшая. Американка Алиса Лью впереди, но ее прессингуют сразу четыре спортсменки из России, а решится все в произвольной программе. Цена ошибки будет высочайшей. Спасибо, что были с нами и продолжайте следить за соревнованиями в Турине в режиме онлайн. Эту трансляцию для вас вел Александр Седов.