Позади американки: россиянки уступили в короткой программе юниоров

Вот такой получилась короткая программа в финале Гран-при у юниорок. Плотность просто сумасшедшая. Американка Алиса Лью впереди, но ее прессингуют сразу четыре спортсменки из России, а решится все в произвольной программе. Цена ошибки будет высочайшей. Спасибо, что были с нами и продолжайте следить за соревнованиями в Турине в режиме онлайн. Эту трансляцию для вас вел Александр Седов.
Корейская фигуристка в итоге занимает после короткой программы только шестое место, и вот она чуток отстает, и то — не критично.
Корейская спортсменка начала с каскада 3 лутц — 3 тулуп, двойной аксель чисто исполнила, тройной риттбергер тоже был хорош. Правда, одно из вращений на третий уровень, зато дорожка — четвертого. В полном порядке бронзовый призер взрослого чемпионата Кореи.
Хэ Ин Ли из Южной Кореи завершает соревнования.
Синицына на данный момент оказывается аккурат в середине таблицы — третья она пока.
В начале проката делает хороший тройной риттбергер. Вторым прыжком идет чистый двойной аксель. Во второй части чисто исполненный каскад 3 лутц — 3 тулуп! Со всеми прыжками четко справилась, но и в целом прокат смотрелся плавно и уверенно. Синицына получила четвертые уровни за вращения, а дорожку строгие судьи оценили третьим. Это было на одном дыхании и на том же высоком уровне, что выступали соперницы до нее.
Пятой короткую программу показывает последняя из россиянок Ксения Синицына.
Итак, Васильева показывает свой лучший результат в сезоне, и хотя остается пока четвертой, находится рядом со всеми соперницами. Очень плотная борьба!
Для затравки двойной аксель, дальше каскад 3 лутц — 3 тулуп. Вращение оценено четвертым уровнем, потом следует дорожка, и за нее арбитры ставят — первой сегодня — четвертый уровень! Вращения все на четвертый уровень. Прокат был чистым! Отлично!
Виктория Васильева выступает четвертой.
Лью ожидаемо становится новым лидером! Недаром же она чемпионка США среди взрослых. Личный рекорд сезона установила сейчас.
Начинает с каскада 3 аксель — 3 тулуп, и делает его на +1,76! А ведь в ее арсенале, как и у Валиевой, есть четверные прыжки. Двойной аксель тоже прыгнула! Тщательно выводила дорожку, но получила за нее третий уровень. Во второй части проката выдала хороший тройной риттбергер. Все вращения четвертого уровня. Просто-таки гениальный прокат американки!
А вот теперь на льду американка Алиса Лью. Посмотрим.
Итак, Усачева
Для начала чистый двойной аксель, затем хороший тройной риттбергер. Каскад 3 флип — 3 тулуп во второй части программы тоже вышел качественным. Вращения на четвертый уровень, за дорожку тоже получила третий. Блестящее выступление!
Второй выступает еще одна россиянка — Дарья Усачева.
Оценки Валиевой — первый и очень серьезный ориентир для соперниц.
Тройной риттбергер сделала с помаркой, двойной аксель и каскад 3 лутц — 3 тулуп вышли отменными. Дорожка оценена третьим уровнем, все вращегния на четвертый. Очень чувственный и нежный прокат. Невероятно красиво.
Камила Валиева открывает соревнования!
Начинается разминка.
Но, несмотря на большое количество наших спортсменок в финале, победа России совсем не гарантирована. Очень опасна американка Алиса Лью! Финал вполне может превратиться в ее дуэль ученицей Этери Тутберидзе Камилой Валиевой.
Сразу четыре российских юниорки сегодня будут сражаться в короткой программе и вообще в финале серии. Наше женское фигурное катание по-прежнему работает гиперпродуктивно.
Вот старт-лист:
1. Камила Валиева (Россия)
2. Дарья Усачева (Россия)
3. Алиса Лью (США)
Разминка участниц начнется в 19.50 по московскому времени.
Разминка участниц начнется в 19.50 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек в финале юниорского Гран-при.