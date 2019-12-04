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Позади американки: россиянки уступили в короткой программе юниоров

Лью выиграла короткую программу юниорок в финале Гран-при

В Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы среди девушек, в которой американка Алиса Лью немного опередила четырех россиянок.
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20:40

Вот такой получилась короткая программа в финале Гран-при у юниорок. Плотность просто сумасшедшая. Американка Алиса Лью впереди, но ее прессингуют сразу четыре спортсменки из России, а решится все в произвольной программе. Цена ошибки будет высочайшей. Спасибо, что были с нами и продолжайте следить за соревнованиями в Турине в режиме онлайн. Эту трансляцию для вас вел Александр Седов.

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20:36

Корейская фигуристка в итоге занимает после короткой программы только шестое место, и вот она чуток отстает, и то — не критично.

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20:35

Корейская спортсменка начала с каскада 3 лутц — 3 тулуп, двойной аксель чисто исполнила, тройной риттбергер тоже был хорош. Правда, одно из вращений на третий уровень, зато дорожка — четвертого. В полном порядке бронзовый призер взрослого чемпионата Кореи.

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20:31

Хэ Ин Ли из Южной Кореи завершает соревнования.

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20:30

Синицына на данный момент оказывается аккурат в середине таблицы — третья она пока.

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20:28

В начале проката делает хороший тройной риттбергер. Вторым прыжком идет чистый двойной аксель. Во второй части чисто исполненный каскад 3 лутц — 3 тулуп! Со всеми прыжками четко справилась, но и в целом прокат смотрелся плавно и уверенно. Синицына получила четвертые уровни за вращения, а дорожку строгие судьи оценили третьим. Это было на одном дыхании и на том же высоком уровне, что выступали соперницы до нее.

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20:24

Пятой короткую программу показывает последняя из россиянок Ксения Синицына.

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20:23

Итак, Васильева показывает свой лучший результат в сезоне, и хотя остается пока четвертой, находится рядом со всеми соперницами. Очень плотная борьба!

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20:22

Для затравки двойной аксель, дальше каскад 3 лутц — 3 тулуп. Вращение оценено четвертым уровнем, потом следует дорожка, и за нее арбитры ставят — первой сегодня — четвертый уровень! Вращения все на четвертый уровень. Прокат был чистым! Отлично!

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20:18

Виктория Васильева выступает четвертой.

20:17

Лью ожидаемо становится новым лидером! Недаром же она чемпионка США среди взрослых. Личный рекорд сезона установила сейчас.

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20:16

Начинает с каскада 3 аксель — 3 тулуп, и делает его на +1,76! А ведь в ее арсенале, как и у Валиевой, есть четверные прыжки. Двойной аксель тоже прыгнула! Тщательно выводила дорожку, но получила за нее третий уровень. Во второй части проката выдала хороший тройной риттбергер. Все вращения четвертого уровня. Просто-таки гениальный прокат американки!

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20:12

А вот теперь на льду американка Алиса Лью. Посмотрим.

20:11

Итак, Усачева

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20:09

Для начала чистый двойной аксель, затем хороший тройной риттбергер. Каскад 3 флип — 3 тулуп во второй части программы тоже вышел качественным. Вращения на четвертый уровень, за дорожку тоже получила третий. Блестящее выступление!

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20:05

Второй выступает еще одна россиянка — Дарья Усачева.

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20:04

Оценки Валиевой — первый и очень серьезный ориентир для соперниц.

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20:03

Тройной риттбергер сделала с помаркой, двойной аксель и каскад 3 лутц — 3 тулуп вышли отменными. Дорожка оценена третьим уровнем, все вращегния на четвертый. Очень чувственный и нежный прокат. Невероятно красиво.

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19:59

Камила Валиева открывает соревнования!

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19:51

Начинается разминка.

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19:50

Но, несмотря на большое количество наших спортсменок в финале, победа России совсем не гарантирована. Очень опасна американка Алиса Лью! Финал вполне может превратиться в ее дуэль ученицей Этери Тутберидзе Камилой Валиевой.

19:45

Сразу четыре российских юниорки сегодня будут сражаться в короткой программе и вообще в финале серии. Наше женское фигурное катание по-прежнему работает гиперпродуктивно.

19:40

Вот старт-лист: 1. Камила Валиева (Россия) 2. Дарья Усачева (Россия) 3. Алиса Лью (США)

19:30

Разминка участниц начнется в 19.50 по московскому времени.

19:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек в финале юниорского Гран-при.