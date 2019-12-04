Покорить Италию: ученик Тутберидзе бьется за победу в финале. LIVE

Сразу же отличный тройной аксель, дальше сделал каскад из тройных лутца и тулупа, а вот за первые вращения дали только второй уровень. Во второй части программы тройной риттбергер прыгнул. Другие вращения были уже четвертого уровня, а вот дорожка шагов только второго. Но без явных ошибок все исполнил.