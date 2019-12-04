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Покорить Италию: ученик Тутберидзе бьется за победу в финале. LIVE

Финал Гран-при. Юниоры. Юноши. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы среди юношей.
Трансляция
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18:09

Отличный тройной аксель в начале проката, дальше сделал тройной риттбергер, четвертые уровни за вращения и дорожку, но в каскаде из тройных лутца и тулупа второй прыжок сделал только в один оборот, схватив минус. Тоже не добрал по технике прилично.

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18:04

Итальянец Даниэль Грассль выступает.

18:03

Ну что ж, Самсонов по-прежнему остается лидером! Ну а Гумменик выходит на третье место.

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18:03

К сожалению, наш фигурист сразу же упал с тройного акселя. Каскад 3 лутц — 3 тулуп и тройной риттбергер сделал успешно, получил четвертые уровни за вращения и дорожку. Но сегодня что-то все нервничают и ошибаются.

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17:58

Петр Гумменик на льду Турина!

17:57

Из-за ошибок Кагиямы он остается только третьим, а Самсонов продолжает лидировать!

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17:56

В самом начале у юниорского чемпиона Японии этого сезона только двойной аксель, и тот с ошибкой на выезде. Тройной риттбергер делает уверенно, а за первое вращение получает третий уровень. Во второй части программы каскад 3 лутц — 3 тулуп, дорожка шагов только второго уровня, но вращения — четвертого. В итоге по технике уступает обоим первым участникам.

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17:52

На льду еще один японец — Юма Кагияма.

17:51

Сато не сумел опередить Самсонова!

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17:50

Сразу же отличный тройной аксель, дальше сделал каскад из тройных лутца и тулупа, а вот за первые вращения дали только второй уровень. Во второй части программы тройной риттбергер прыгнул. Другие вращения были уже четвертого уровня, а вот дорожка шагов только второго. Но без явных ошибок все исполнил.

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17:46

Шун Сато из Японии на льду.

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17:44

Самсонов получает вот такие баллы. Примерно на 10 баллов ниже личного рекорда выступил ученик Тутберидзе.

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17:43

Начал с тройного акселя, но упал, зато сделал тройной риттбергер. Пара вращений четвертого уровня, затем отличный каскад 3 лутц — 3 тулуп, дорожке судьи поставили тоже четвертый уровень и закончил отличным вращением. Очень жаль, что упал вначале.

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17:38

Даниил Самсонов начинает соревнования.

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17:35

У юниоров нельзя выполнять в короткой программе четверные прыжки, так что наверняка сейчас разрывы между спортсменами будут минимальными.

17:32

Начинается разминка.

17:30

Соревнования проходят в Турине. Юноши открывают большую программу. Тут будут и юниорские финалы серии Гран-при, и взрослые разыграют свои.

17:20

Старт-лист: 1. Даниил Самсонов (Россия) 2. Шун Сато (Япония) 3. Юма Кагияма (Япония) 4. Петр Гуменник (Россия) 5. Даниэль Грассль (Италия) 6. Андрей Мозалев (Россия)

17:10

Начало прокатов намечено на 17:30 мск.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы юношей в финале юниорского Гран-при.