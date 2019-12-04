Покорить Италию: ученик Тутберидзе бьется за победу в финале. LIVE

Отличный тройной аксель в начале проката, дальше сделал тройной риттбергер, четвертые уровни за вращения и дорожку, но в каскаде из тройных лутца и тулупа второй прыжок сделал только в один оборот, схватив минус. Тоже не добрал по технике прилично.
Итальянец Даниэль Грассль выступает.
Ну что ж, Самсонов по-прежнему остается лидером! Ну а Гумменик выходит на третье место.
К сожалению, наш фигурист сразу же упал с тройного акселя. Каскад 3 лутц — 3 тулуп и тройной риттбергер сделал успешно, получил четвертые уровни за вращения и дорожку. Но сегодня что-то все нервничают и ошибаются.
Петр Гумменик на льду Турина!
Из-за ошибок Кагиямы он остается только третьим, а Самсонов продолжает лидировать!
В самом начале у юниорского чемпиона Японии этого сезона только двойной аксель, и тот с ошибкой на выезде. Тройной риттбергер делает уверенно, а за первое вращение получает третий уровень. Во второй части программы каскад 3 лутц — 3 тулуп, дорожка шагов только второго уровня, но вращения — четвертого. В итоге по технике уступает обоим первым участникам.
На льду еще один японец — Юма Кагияма.
Сато не сумел опередить Самсонова!
Сразу же отличный тройной аксель, дальше сделал каскад из тройных лутца и тулупа, а вот за первые вращения дали только второй уровень. Во второй части программы тройной риттбергер прыгнул. Другие вращения были уже четвертого уровня, а вот дорожка шагов только второго. Но без явных ошибок все исполнил.
Шун Сато из Японии на льду.
Самсонов получает вот такие баллы. Примерно на 10 баллов ниже личного рекорда выступил ученик Тутберидзе.
Начал с тройного акселя, но упал, зато сделал тройной риттбергер. Пара вращений четвертого уровня, затем отличный каскад 3 лутц — 3 тулуп, дорожке судьи поставили тоже четвертый уровень и закончил отличным вращением. Очень жаль, что упал вначале.
Даниил Самсонов начинает соревнования.
У юниоров нельзя выполнять в короткой программе четверные прыжки, так что наверняка сейчас разрывы между спортсменами будут минимальными.
Начинается разминка.
Соревнования проходят в Турине. Юноши открывают большую программу. Тут будут и юниорские финалы серии Гран-при, и взрослые разыграют свои.
Старт-лист: 1. Даниил Самсонов (Россия) 2. Шун Сато (Япония) 3. Юма Кагияма (Япония) 4. Петр Гуменник (Россия) 5. Даниэль Грассль (Италия) 6. Андрей Мозалев (Россия)
Начало прокатов намечено на 17:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы юношей в финале юниорского Гран-при.