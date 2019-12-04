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Битва против Фуркада: Логинов бьется за медаль в Эстерсунде. LIVE

Кубок мира. Эстерсунд. Мужчины. Индивидуальная гонка на 20 км. ОНЛАЙН

В Эстерсунде проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 20 км.
Трансляция
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19:20

Отличная гонка получилась у Фуркада. Победитель формально уже известен, но завершать еще рано. Следим за россиянами.

19:17

А вот у Йоханнеса Бё гонка не удалась. Пока что пятый результат у норвежца, проиграл он Фуркаду 3 минуты и 12,6 секунды. Но руки пожали, кстати, друг другу!

19:16

И финиширует Мартен Фуркад! С одним промахом он приходит первым, выигрывая у Детьё 12,7 секунды! Вряд ли кто-то сможет подвинуть великого француза.

19:15

Фуркад мощен. На отметке 18,8 км выигрывает 18 секунд у Детьё.

19:14

Ай-яй, Александр Логинов допускает два промаха. Соответственно это плюс две штрафные минуты... Опускается на шестое место Александр. Медалей, похоже, не видать.

19:13

Финишировал Симон Детьё! Естественно, первый сейчас француз.

19:12

На отрезке 15,6 км Логинов уже третий. Не очень ход у Александра, проигрывает он Фуркаду минуту и 16,6 секунды, а от Детьё отстает на 13 секунд.

19:12

Финишировали уже пять биатлонистов. Первый — Эдер.

19:11

Прибавляет в ходе Детьё на заключительных этапах. На отметке 18,8 км пока что Симон идет первым с лучшим временем 50.41,1.

19:10

Йоханнес Бё на четвертом огневом рубеже промазал однажды. Идет пятым норвежец, проигрывая Фуркаду 2 минуты и 28,4 секунды.

19:08

Латыпов на отметке 14,8 км идет 23-м с отставанием от Фуркада в шесть минут. Ну, тут все понятно давно уже.

19:07

Опа! А вот и интрига! Допускает промах Фуркад. Да, остается первым Мартен, но теперь у него нет такого большого отрыва, на 9,1 секунды опережает он Детьё. Вперед Логинов, есть шанс у Александра!

19:06

Фуркад перед четвертым огневым рубежом выигрывает у Детьё минуту и 4 секунды.

19:06

Малышко однажды промахнулся на второй «лежке», идет 24-м Дмитрий, проигрывая лидеру более четырех минут.

19:05

Детьё без промахов отстрелялся на последнем огневом рубеже. Идет серьезная борьба за серебро! Золото, пожалуй, уже можно потихоньку вручать Фуркаду. Хотя все возможно, конечно.

19:03

52,2 секунды проигрывает Логинов Фуркаду, но на 7,5 секунды опережает Детьё.

19:02

Еще пару секунд привез на огневой рубеж Логинов. Но отстрелялся чисто! Уже вторым бежит Александр!

19:01

Латыпов допускает еще один промах на третьем огневом рубеже, теперь уже более пяти секунд проигрывает Эдуард.

19:01

Немного потерял в темпе Логинов на отметке 11,6 км, плюс три секунды отставания.

19:00

Хофер лидирует пока что после четвертого огневого рубежа, где отстрелялся без промахов.

18:59

Логинов на той же отметке остается четвертым. 54 секунды проигрывает Александр Мартену.

18:58

Эдуард Латыпов на отметке 10,8 км идет 24-м, проигрывая лидеру четыре с половиной минуты.

18:56

И Фуркад не отстает! Все мишени закрывает Мартен, ни одного промаха пока не допустил француз! Единоличное лидерство у Мартена, опережает Детьё на минуту, Йоханнеса Бё — на минуту и 44,7 секунды.

18:55

Чисто и быстро отстреливается Йоханнес на третьем огневом рубеже!

18:54

После отметки в 11,6 км лидирует Мартен Фуркад, выигрывающий у Долля 22 секунды. Йоханнес Бё четвертый с отставанием в минуту 45 секунд.

18:52

Между тем на третьем огневом рубеже уже отстрелялся Шемпп, Долль и Детьё. Француз лидирует, опережая Бенедикта на минуту и 15 секунд.

18:52

31,4 секунды проигрывает Логинов Фуркаду.

18:51

Логинов на втором огневом рубеже четок! Быстро, чисто, вклинивается в сражение Александр. Идет четвертым. Тем временем стартовал Никита Поршнев.

18:51

Гараничев в «лежке» четок, ни одного промаха не допустил Евгений.

18:50

3 минуты 51 секунду проигрывает Эдуард Фуркаду.

18:49

Латыпов трижды мажет в «стойке»...

18:46

И закрывает все мишени Мартен!!! Более минуты выигрывает он у Йоханнеса, чуть более 50 секунд выигрывает у идущего вторым Долля. Отличная работа Фуркада.

18:45

12 секунд везет Фуркад Йоханнесу перед стрельбой.

18:44

Мажет один раз в «стойке» Йоханнес Бё! Третьим бежит норвежец, уступая Доллю и Детьё!

18:43

Ух ты, перед вторым огневым рубежом Фуркад выиграл у Бё четыре секунды. Отлично бежит француз.

18:42

У Дмитрия Малышко один обидный промах на первом огневом рубеже.

18:41

Александр Логинов уже приехал на огневой рубеж с отставанием от Бё, но свои мишени закрыл быстро и чисто! Бежит отыгрывать отставание Александр. Пока что идет седьмым, уступая лидеру 21,9 секунды, подвинув Латыпова, кстати.

18:40

Матвей Елисеев и Евгений Гараничев стартовали в гонке.

18:38

Латыпов на «лежке» точен! Идет на пятом месте Эдуард, хотя и проигрывает 28,4 секунды лидеру.

18:38

Хофер уже отстрелялся на втором огневом рубеже, но допустил три промаха. Идет третьим итальянец, серьезно уступая Фемлингу.

18:37

Логинов преодолел отметку в 2,8 км. Отстает на 18 секунд от Бё.

18:35

Мартен Фуркад точен на «лежке», но немного задержался при стрельбе, проигрывает 6,5 секунду Йоханнесу.

18:34

После огневого рубежа Бё лидирует с отрывом в семь секунд от Детьё.

18:32

Прекрасно отстрелялся Йоханнес Бё на «лежке» — быстро, чисто, без проблем.

18:32

И сразу же опережает его на секунду Детьё, также не допустивший промахов. Тем временем в гонке стартовал Дмитрий Малышко.

18:31

Немец Бенедикт Долль чисто отстрелялся на «лежке», выходит лидером после первого огневого рубежа.

18:31

Александр Логинов вышел на трассу под 31-м номером.

18:30

Недолго лидировал француз. Йоханнес Бё привез Детьё около восьми секунд. Хороший ход показывает норвежец.

18:29

Француз Симон Детьё после отметки 2,8 км показывает лучшее время, опережая Хофера на секунду.

18:28

Эдер на «лежке» также ушел с одним промахом.

18:28

Эдуард Латыпов стартовал в гонке.

18:27

У Хофера тоже плюс одна минута за промах. Но все равно пока идет итальянец первым, выигрывая у Шемппа 15 секунд.

18:26

Шемпп также отстрелялся не очень удачно: не смог закрыть одну мишень немец.

18:25

Фемлинг первым, конечно же, приходит на стартовый огневой рубеж. «Лежка». Два промаха допускает швед.

18:25

Главный соперник Йоханнеса — Мартен Фуркад — на трассе!

18:23

После 2,8 км лучшее время пока показывает Хофер — 6 минут 40,7 секунды.

18:23

В желто-красном бибе бежит Бё, кстати.

18:22

Ну, и Йоханнес Бё под 16-м стартовым номером вышел на трассу. В отличной форме находится норвежец, ставки на его очередную победу сегодня очень высоки.

18:18

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вышел на трассу под восьмым номером. Говорил перед гонкой тренер сборной Украины Юрай Санитра, что Пидручный к заезду готов, но при этом у Дмитрия имеются проблемы со спиной.

«Думаю, проблемы со спиной возникли в ходе четырёхчасового переезда на машине в Идре. Возможно, немного застудил. Но это не те проблемы, что были два года назад, когда случился спазм мышц спины», — цитирует Санитру «Матч ТВ».

18:17

Практически сразу же за Шемппом стартовали словенец Клемен Бауэр, итальянец Лукас Хофер и австриец Симон Эдер.

18:16

Под вторым стартовым номером побежал Симон Шемпп из Германии.

18:15

Итак, старт дан! Первым на трассу вышел швед Пеппе Фемлинг.

18:14

Готовятся биатлонисты к старту.

18:12

С погодой сегодня дела обстоят не очень гладко. В Эстерсунде тепло, снег в некоторых местах подтаял, особенно — в зоне огневого стрельбища. Но по крайне мере нет сильного ветра.

18:11

1 декабря в Эстерсунде мужчины уже отбегали спринтерскую гонку. Заезд выиграл норвежец Йоханнес Бё, второе место занял его брат Тарьей, а третьим стал Матвей Елисеев. «Деревянную» медаль выиграл Александр Логинов, а вот остальные россияне остались вне топ-10.

18:10

Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов под 26-м стартовым номером. Затем на трассу выйдет Александр Логинов (31), Дмитрий Малышко (33), Матвей Елисеев (50), Евгений Гараничев (51), Никита Поршнев (73), Антон Бабиков (102).

18:05

Старт запланирован на 18.15 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде.