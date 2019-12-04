Битва против Фуркада: Логинов бьется за медаль в Эстерсунде. LIVE

Отличная гонка получилась у Фуркада. Победитель формально уже известен, но завершать еще рано. Следим за россиянами.
А вот у Йоханнеса Бё гонка не удалась. Пока что пятый результат у норвежца, проиграл он Фуркаду 3 минуты и 12,6 секунды. Но руки пожали, кстати, друг другу!
И финиширует Мартен Фуркад! С одним промахом он приходит первым, выигрывая у Детьё 12,7 секунды! Вряд ли кто-то сможет подвинуть великого француза.
Фуркад мощен. На отметке 18,8 км выигрывает 18 секунд у Детьё.
Ай-яй, Александр Логинов допускает два промаха. Соответственно это плюс две штрафные минуты... Опускается на шестое место Александр. Медалей, похоже, не видать.
Финишировал Симон Детьё! Естественно, первый сейчас француз.
На отрезке 15,6 км Логинов уже третий. Не очень ход у Александра, проигрывает он Фуркаду минуту и 16,6 секунды, а от Детьё отстает на 13 секунд.
Финишировали уже пять биатлонистов. Первый — Эдер.
Прибавляет в ходе Детьё на заключительных этапах. На отметке 18,8 км пока что Симон идет первым с лучшим временем 50.41,1.
Йоханнес Бё на четвертом огневом рубеже промазал однажды. Идет пятым норвежец, проигрывая Фуркаду 2 минуты и 28,4 секунды.
Латыпов на отметке 14,8 км идет 23-м с отставанием от Фуркада в шесть минут. Ну, тут все понятно давно уже.
Опа! А вот и интрига! Допускает промах Фуркад. Да, остается первым Мартен, но теперь у него нет такого большого отрыва, на 9,1 секунды опережает он Детьё. Вперед Логинов, есть шанс у Александра!
Фуркад перед четвертым огневым рубежом выигрывает у Детьё минуту и 4 секунды.
Малышко однажды промахнулся на второй «лежке», идет 24-м Дмитрий, проигрывая лидеру более четырех минут.
Детьё без промахов отстрелялся на последнем огневом рубеже. Идет серьезная борьба за серебро! Золото, пожалуй, уже можно потихоньку вручать Фуркаду. Хотя все возможно, конечно.
52,2 секунды проигрывает Логинов Фуркаду, но на 7,5 секунды опережает Детьё.
Еще пару секунд привез на огневой рубеж Логинов. Но отстрелялся чисто! Уже вторым бежит Александр!
Латыпов допускает еще один промах на третьем огневом рубеже, теперь уже более пяти секунд проигрывает Эдуард.
Немного потерял в темпе Логинов на отметке 11,6 км, плюс три секунды отставания.
Хофер лидирует пока что после четвертого огневого рубежа, где отстрелялся без промахов.
Логинов на той же отметке остается четвертым. 54 секунды проигрывает Александр Мартену.
Эдуард Латыпов на отметке 10,8 км идет 24-м, проигрывая лидеру четыре с половиной минуты.
И Фуркад не отстает! Все мишени закрывает Мартен, ни одного промаха пока не допустил француз! Единоличное лидерство у Мартена, опережает Детьё на минуту, Йоханнеса Бё — на минуту и 44,7 секунды.
Чисто и быстро отстреливается Йоханнес на третьем огневом рубеже!
После отметки в 11,6 км лидирует Мартен Фуркад, выигрывающий у Долля 22 секунды. Йоханнес Бё четвертый с отставанием в минуту 45 секунд.
Между тем на третьем огневом рубеже уже отстрелялся Шемпп, Долль и Детьё. Француз лидирует, опережая Бенедикта на минуту и 15 секунд.
31,4 секунды проигрывает Логинов Фуркаду.
Логинов на втором огневом рубеже четок! Быстро, чисто, вклинивается в сражение Александр. Идет четвертым. Тем временем стартовал Никита Поршнев.
Гараничев в «лежке» четок, ни одного промаха не допустил Евгений.
3 минуты 51 секунду проигрывает Эдуард Фуркаду.
Латыпов трижды мажет в «стойке»...
И закрывает все мишени Мартен!!! Более минуты выигрывает он у Йоханнеса, чуть более 50 секунд выигрывает у идущего вторым Долля. Отличная работа Фуркада.
12 секунд везет Фуркад Йоханнесу перед стрельбой.
Мажет один раз в «стойке» Йоханнес Бё! Третьим бежит норвежец, уступая Доллю и Детьё!
Ух ты, перед вторым огневым рубежом Фуркад выиграл у Бё четыре секунды. Отлично бежит француз.
У Дмитрия Малышко один обидный промах на первом огневом рубеже.
Александр Логинов уже приехал на огневой рубеж с отставанием от Бё, но свои мишени закрыл быстро и чисто! Бежит отыгрывать отставание Александр. Пока что идет седьмым, уступая лидеру 21,9 секунды, подвинув Латыпова, кстати.
Матвей Елисеев и Евгений Гараничев стартовали в гонке.
Латыпов на «лежке» точен! Идет на пятом месте Эдуард, хотя и проигрывает 28,4 секунды лидеру.
Хофер уже отстрелялся на втором огневом рубеже, но допустил три промаха. Идет третьим итальянец, серьезно уступая Фемлингу.
Логинов преодолел отметку в 2,8 км. Отстает на 18 секунд от Бё.
Мартен Фуркад точен на «лежке», но немного задержался при стрельбе, проигрывает 6,5 секунду Йоханнесу.
После огневого рубежа Бё лидирует с отрывом в семь секунд от Детьё.
Прекрасно отстрелялся Йоханнес Бё на «лежке» — быстро, чисто, без проблем.
И сразу же опережает его на секунду Детьё, также не допустивший промахов. Тем временем в гонке стартовал Дмитрий Малышко.
Немец Бенедикт Долль чисто отстрелялся на «лежке», выходит лидером после первого огневого рубежа.
Александр Логинов вышел на трассу под 31-м номером.
Недолго лидировал француз. Йоханнес Бё привез Детьё около восьми секунд. Хороший ход показывает норвежец.
Француз Симон Детьё после отметки 2,8 км показывает лучшее время, опережая Хофера на секунду.
Эдер на «лежке» также ушел с одним промахом.
Эдуард Латыпов стартовал в гонке.
У Хофера тоже плюс одна минута за промах. Но все равно пока идет итальянец первым, выигрывая у Шемппа 15 секунд.
Шемпп также отстрелялся не очень удачно: не смог закрыть одну мишень немец.
Фемлинг первым, конечно же, приходит на стартовый огневой рубеж. «Лежка». Два промаха допускает швед.
Главный соперник Йоханнеса — Мартен Фуркад — на трассе!
После 2,8 км лучшее время пока показывает Хофер — 6 минут 40,7 секунды.
В желто-красном бибе бежит Бё, кстати.
Ну, и Йоханнес Бё под 16-м стартовым номером вышел на трассу. В отличной форме находится норвежец, ставки на его очередную победу сегодня очень высоки.
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вышел на трассу под восьмым номером. Говорил перед гонкой тренер сборной Украины Юрай Санитра, что Пидручный к заезду готов, но при этом у Дмитрия имеются проблемы со спиной.
«Думаю, проблемы со спиной возникли в ходе четырёхчасового переезда на машине в Идре. Возможно, немного застудил. Но это не те проблемы, что были два года назад, когда случился спазм мышц спины», — цитирует Санитру «Матч ТВ».
Практически сразу же за Шемппом стартовали словенец Клемен Бауэр, итальянец Лукас Хофер и австриец Симон Эдер.
Под вторым стартовым номером побежал Симон Шемпп из Германии.
Итак, старт дан! Первым на трассу вышел швед Пеппе Фемлинг.
Готовятся биатлонисты к старту.
С погодой сегодня дела обстоят не очень гладко. В Эстерсунде тепло, снег в некоторых местах подтаял, особенно — в зоне огневого стрельбища. Но по крайне мере нет сильного ветра.
1 декабря в Эстерсунде мужчины уже отбегали спринтерскую гонку. Заезд выиграл норвежец Йоханнес Бё, второе место занял его брат Тарьей, а третьим стал Матвей Елисеев. «Деревянную» медаль выиграл Александр Логинов, а вот остальные россияне остались вне топ-10.
Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов под 26-м стартовым номером. Затем на трассу выйдет Александр Логинов (31), Дмитрий Малышко (33), Матвей Елисеев (50), Евгений Гараничев (51), Никита Поршнев (73), Антон Бабиков (102).
Старт запланирован на 18.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде.