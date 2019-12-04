Дело о драке: фаната «Спартака» увезли в Петербург

Известного болельщика столичного «Спартака» Валерия Бевза по прозвищу Валера Амиго отправили из Москвы в Санкт-Петербург. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», заводящего фан-сектора красно-белых направили на берега Невы для дачи показаний по делу о массовой драке, произошедшей в ночь с 11 на 12 мая у Казанского собора. Правоохранительные органы считают Бевза важным свидетелем. Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов пояснил, что в день той потасовки Валерий находился в Москве.

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«Во вторник (3 декабря) начали поступать сообщения, что Валеру разыскивает полиция, хотя никто ни от кого не скрывался. Сейчас, насколько я понимаю, Валера на Петровке, 38, его срочно отправляют в Петербург, якобы как свидетеля по уголовному делу. Говорят, что завтра отпустят обратно домой. Но разве не странно, что человека, у которого двое детей, просто так увозят в другой город.

Говорят, что он может помочь в расследовании драки на канале Грибоедова 12 мая. Только Валера тогда был в Москве. Сейчас, после всех событий в Петербурге, когда людей десятками задерживают ни за что, даже сложно представить, что там на самом деле. Реально, может произойти все, что угодно», — приводит слова Коршунова «Чемпионат.com».

12 мая Бевз заводил фанатов «Спартака» на домашнем матче против «Уфы», о чем свидетельствуют фотографии. А в ночь с 11 на 12 мая в Петербурге произошла стычка между болельщиками местного «Зенита» и московского ЦСКА.

По информации полиции, в потасовке приняли участие порядка 120 человек, несколько фанатов было задержано. На кадрах видео драки, появившегося в сети, видно, как молодые люди выбегают из двора и наносят друг другу удары. Часть людей лежало на асфальте без сознания, а их обидчики начали атаковать в том числе и простых прохожих, которые попытались оказать помощь пострадавшим.

Несколько дней назад Бевза уже пытались задержать в Санкт-Петербурге, когда красно-белые гостили у «Зенита» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Правоохранители посчитали, что Амиго был организатором оскорбительных зарядов фанатов «Спартака» в адрес нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы, которые на стадионе заглушали специальными устройствами. Коршунов рассказал, что во время кричалок заводящий подносил мегафон ко рту и не был инициатором акции. Помимо прочего, Бевз в ходе игры упал с решетки на перила, после чего ему стало плохо. По словам главы фан-клуба москвичей, в подтрибунном помещении к фанату подошли полицейские с намерением отвезти его в отделение, однако поняв, что тот испытывает боль, отправили к машине скорой помощи, дежурившей на арене.

«Валеру допросили на стадионе. Там вместе с сотрудниками службы безопасности «Спартака» уже смотрели видео с камер, на которых было заметно, что в момент оскорблений Дзюбы Валера подносит мегафон, но ничего не кричит. Тогда они все-таки решили доставить его в ближайшее отделение.

Составили протокол. Валера сделал запись, что не согласен со всеми обвинениями, и попросил перенести суд по месту жительства, также не возражая против того, что дело рассмотрят в Петербурге без его участия.

Полиция все подписала, объявила об смс-оповещении о суде и довезла его до больницы, отпустив на все четыре стороны. В больнице Валера полтора часа прождал, пока ему окажут помощь, но поняв, что это бесполезно, уехал в Москву. Уже по месту жительства он обратился к врачам, где ему поставили диагноз. «Сильный ушиб грудной клетки», — уточнил Коршунов.

Повышенное внимание к отечественному фанатскому движение в последнее время проявляется из-за инцидента на матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между Сан-Марино и Россией, когда российские фанаты громко скандировали нецензурные и оскорбительные кричалки в адрес нападающего Дзюбы, что попало в телеэфир. После этого футбольные власти в России выразили желание найти организаторов и лишить их возможности посещать игры финальной стадии Евро-2020. Однако на матче 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» заряды против капитана национальной команды продолжились — уже с сектора красно-белых.

Как итог, к приезду болельщиков москвичей в Петербурге подходили во всеоружии. Центр «Э», как сообщила «Фонтанка», предотвратил массовые драки, а позднее фанаты «Спартака» заявили о массовых задержаниях — речь шла о 150-200 эпизодов. 2 декабря петербургские суды привлекли к административной ответственности 39 болельщиков красно-белых: трое получили наказания в виде ареста на 15 суток (в том числе и за нецензурную брань у отеля на Кирочной улице), остальные — штрафы в размере 500 и 1000 рублей.

Глава ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков) Александр Шпрыгин выразил мнение, что участившиеся случаи проблем фанатов с законом связано с предстоящим Евро-2020. Матчи европейского первенства примут 12 городов Старого Света, включая Санкт-Петербург.

«Ужас. Думаю, это связано с Евро-2020, футбольный фанатизм под колпаком. Особый режим, который был и перед чемпионатом мира — 2018. У современных спецслужб хорошие возможности. Если Амиго не причастен к каким-либо уголовным делам, не думаю, что это задержание грозит ему серьезными обвинениями. Это просто один из способов держать человека «в тонусе». В полиции есть такая практика — туда его доставляют, а обратно добираться приходится самому. Иначе какой смысл гражданина в декабре допрашивать по майской драке, оформляя привод в полицию? Его допросят, отпустят, но предстоит «веселая» ночь в пути», — приводит слова Шпрыгина «СЭ».