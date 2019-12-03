Добить Сульшера: Моуринью возвращается в Манчестер

«Бернли» — «Манчестер Сити»

Действующие чемпионы Англии потеряли важнейшие очки в прошлую субботу в матче против «Ньюкасл Юнайтед» и теперь отстают не только от «Ливерпуля», который на всех порах мчится к своему первому титулу Премьер-лиги, но и от «Лестера» Брендона Роджерса, который демонстрирует зрелищный и непредсказуемый футбол.

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«Бернли» в прошлую субботу проиграл на домашнем поле «Кристал Пэласу» и позволил «стекольщикам» догнать себя. Теоретически возможная победа «бордовых» поднимет их сразу на пятую строчку в турнирной таблице, которая позволяет в сезоне-2020/21 принять участие в групповом этапе Лиги Европы. Гостям не помогут травмированные Серхио Агуэро и Александр Зинченко, которые только-только вернулся в общую группу после травмы. Также игру пропустит из-за дисквалификации Илкай Гюндоган.

«Ливерпуль» - «Эвертон»

К мерсисайдскому дерби обе команды подойдут на разных полюсах турнирной таблицы. Юрген Клопп ведет свою команду к первому за 30 лет чемпионству, в то время как их заклятые враги находятся в шаге от зоны вылета в Чемпионшип. В лазаретах обеих команд все стабильно: после страшной травмы восстанавливается хавбек «ирисок» Андре Гомеш, а «красным» не поможет Фабиньо.

Последние игры между «Ливерпулем» и «Эвертоном» не радуют зрителей обилием забитых мячей — в трех предыдущих матчах команды соорудили на двоих лишь один гол (в декабре 2018 года на «Энфилде» победу с минимальным счетом одержали хозяева).

Очередной раунд принципиальнейшего противостояния состоится 4 декабря в 23:15 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Жозе Моуринью возвращается на «Олд Траффорд». Но теперь в качестве главного тренера соперников, а не как эксперт одного из британских телеканалов. На первом матче сезона против лондонского «Челси» трибуны домашнего стадиона «красных дьяволов» поприветствовали овациями 56-летнего португальского специалиста, но теперь ему не стоит рассчитывать на теплый прием. Все дело в сложной ситуации в стане манчестерской команды.

После домашней ничьей с «Астон Виллой» Оле-Гуннар Сульшер может пополнить список из уволенных ранее тренеров «Уотфорда», «Арсенала» и «Тоттенхэма». Вполне возможно, что в случае неудачи и последующего увольнения норвежского тренера, самый титулованный клуб Англии возглавит бывший наставник «шпор» Маурисио Почеттино.

Обе команды в нынешнем сезоне выступают заметно ниже ожиданий футбольной общественности, и если они не начнут стремительно выбираться из середины турнирной таблицы, то рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон.

«Челси» — «Астон Вилла»

Молодежь Фрэнка Лэмпарда, как и любая другая молодежь, играет крайне нестабильно. После качественной по содержанию (но не по результату) игры с «Манчестер Сити», лондонцы сыграли в гостях вничью с «Валенсией» и уступили дома «Вест Хэму» при подавляющем преимуществе на протяжении большей части матча.

«Вилла» отправилась на «Стэмфорд Бридж», находясь на 15-ом месте в АПЛ и имея лишь три очка форы от опасной зоны. Бирмингемцам предстоит провести семь игр за 24 дня, этот сложнейший отрезок предстоит начать в игре против бесстрашной атаки «синих» в лице Абрахама, Маунта и Виллиана.

Сможет ли им что-нибудь противопоставить главная надежда гостей Джэк Грилиш? Ответ на этот вопрос мы узнаем в среду, 4 декабря, в 22:30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Брайтон»

Фредрику Юнгбергу не удалось с победы начать свою карьеру на посту наставника «канониров». Лондонцы потеряли очки в Норидже, играя против аутсайдера чемпионата. «Чайки» же неудачно съездили в Ливерпуль, где уступили одноименной команде с минимальным счетом 1:2.

Главной задачей для «Арсенала» на данном этапе является возвращение своих болельщиков на трибуны «Эмирейтс Стэдиум», которые заметно опустели после неудачных экспериментов с тактикой и составом предыдущего тренера Унаи Эмери.

В последних трех играх между этими соперниками столичная команда не сумела одержать ни одной победы.

Очередной матч может стать как отправной точкой в движении лондонцев как на верх таблицы, так и окончательно разрушить надежды болельщиков клуба на успешный сезон.

Также в 15-ом туре АПЛ пройдут матчи:

«Кристал Пэлас» — «Борнмут»

«Лестер Сити» — «Уотфорд»

«Саутгемптон» — «Норвич»

«Вулверхэмптон» --«Вест Хэм»

«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»