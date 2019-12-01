Рекорд «Ливерпуля» и сплошные увольнения: каким вышел тур АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:2

Для подопечных Хосепа Гвардиолы этот тур завершился не лучшим образом. Вместе с ничьей «Ман Сити» увеличил отрыв от лидера турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуля» и следующего за ним «Лестер Сити».

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Победу «горожане» упустили из-за Джонджо Шелви — полузащитника хозяев, взявшего ворота гостей на 88-й минуте.

«Я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле», — пошутил футболист в эфире BT Sport.

Безусловно, эта победа важна для «Ньюкасла», до сих пор пребывающего в «хвосте» турнирной таблицы — 14-е место. В данный момент главная задача команды — обезопасить себя от вылета в Чемпионшип.

У «Ман Сити» же совсем другие цели, на которые команда никак не может настроиться. На данный момент в активе подопечных Юргена Клоппа, возглавляющих таблицу национального первенства, 40 очков. «Горожане» отстают на 11 очков (29). От второго места «Манчестер Сити» отделяет всего три бала.

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1

Победа «Вест Хэма» над «Челси» оказалась весьма неожиданной. До этой встречи «молотобойцы» находились на 17-й строчке из 20 возможных. Из-за такого критического положения боссы «Вест Хэма» угрожали увольнением главному тренеру Мануэлю Пеллегрини. Но кажется, что победа над расположившимися на четвертом месте «синими» отсрочила уход наставника со своего поста.

«Вест Хэм» таким успехом в дерби обязан 33-летнему Дэвиду Мартину, впервые вставшему в том матче на ворота «молотобойцев». Голкипер не пропустил ни единого мяча, а по окончании встречи и вовсе упал на газон и начал плакать. Успокоить футболиста смогла лишь команда.

Стоит отметить, что до этой встречи Мартин ни разу не выходил на поле, хоть и является номинально третьим вратарем клуба. Когда вратарь успокоился, то подошел к трибунам, где его ждал отец Алвин, на протяжении 20 лет защищавший цвета «Вест Хэм Юнайтед».

«Мы с отцом разрыдались оба, так что почти ничего не смогли друг другу сказать. Думаю, для него было просто фантастикой видеть сына, защищающего цвета команды, в которой он сам провел столько лет», — поделился эмоциями со Sky Sports Дэвид.

Единственный гол встречи был оформлен Аароном Крессвеллом на 48-й минуте, удачно перехватившим навес Матео Ковачича.

«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1

«Ливерпуль» продолжает покорять все новые высоты в АПЛ. Вот и в домашнем матче с «Брайтоном» подопечные Юргена Клоппа показали класс. Благодаря этой победе «красные» смогли оторваться на восемь очков от своих ближайших преследователей — «Лестер Сити».

За удачный исход матча ответственен голландский игрок Вирджил ван Дейк, записавший дубль на свой счет.

Единственный гол в составе «Брайтона» оформил защитник Льюис Данк на 79-й минуте из-за удаления вратаря скаузеров Алиссона. Голкиперу досталась на 76-й минуте красная карточка из-за того, что он сыграл руками за пределами штрафной площади.

Стоит отметить, что этой победой «Ливерпуль» смог повторить свое клубное достижение 1988 года. Почти 31 год назад под руководством Кенни Далглиша мерсисайдцы также не проигрывали 31 матч кряду. Тогда серия продлилась с мая по март.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Борнмут» — 3:2

Игра с «Борнмутом» стала для «шпор» уже третьей подряд встречей под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью, завершившейся победой. Португалец 20 ноября сменил на посту Маурисио Почеттино, возглавлявшего «Тоттенхэм» с 2014 года.

Весомый вклад в победу команды внес полузащитник Деле Алли, оформивший дубль. Увеличить отрыв клубу помог другой хавбек — Мусса Сиссоко.

Позже наставник заявил, что не считает Алли полузащитником, отметив, что футболисту лучше выступать в одной линии с Гарри Кейном.

«Для тренера лучше, когда ему не нужно говорить о своем игроке, потому что все вокруг и так говорят о нем. Я считаю, что Деле хорошо отыграл. Думаю, ему нужно быть рядом с Кейном, чтобы иметь свободу и атаковать. Это лучшая позиция для него», — цитирует Sky Sports Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 2:2

В самом конце 14-го тура «МЮ» сразился дома с «Астон Виллой», однако так и не смог вырвать победу.

Счет на «Олд Траффор» был открыт на 11-й минуте игроком «львов» Джеком Грилишем. Однако автогол Тона Хитона на 42-й минуте восстановил паритет. На 64-й минуте «Манчестер Юнайтед» удалось уйти в отрыв, но мыслями о победе подопечные Уле-Гуннар Сульшера наслаждались недолго. Уже через пару минут счет сравнял Тайрон Мингс с передачи Мэтта Таргетта.

Позже норвежский специалист манкунианцев заявил, что причиной такой нестабильной игры команды является относительно юный возраст игроков.

«В некоторых моментах мы теряли контроль над игрой. Теперь уже с этим, конечно, ничего не поделаешь. Нам остается лишь работать над собой и становиться лучше как команда. На мой взгляд, «Астон Вилла» слишком много контратаковала», — поделился наставник с «Би-би-си».