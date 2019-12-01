Прикончил «Детройт»: Овечкин снова разразился хет-триком

Главным заокеанским противостоянием 1 декабря для российских фанатов хоккея, естественно, стал поединок «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, главным героем матча стал форвард «столичных» Александр Овечкин. Россиянин записал себе в актив хет-трик и результативную передачу, вновь заставив говорить хоккейное сообщество о своем феноменальном спортивном долголетии.

«Хет-трик — это хет-трик. Не имеет значения кому — всегда приятно сделать его. Для нас не важно, против кого мы играем, «Тампы» или «Детройта». Нам просто нужно набирать очки и двигаться вперед, ведь сейчас каждое очко имеет значение. Осталось много игр, и нам нужно набирать очки прямо сейчас», — сказал в интервью Саманте Пелл хоккеист, вышедший на чистое десятое место в лиге по количеству хет-триков за карьеру, которых у Овечкина уже 24.

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Как итог, нападающий был признан первой звездой матча (впоследствии и всего игрового дня), тогда как второй звездой назвали голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова — российский страж ворот отразил 25 ударов по своим воротам.

Не попал в символическую тройку, но все равно достоин упоминания еще один нападающий «столичных» Евгений Кузнецов, который также оформил хет-трик, только ассистентский.

Возвращаясь же к главной персоне дня, стоит отметить, что на счету 34-летнего Овечкина уже 20 заброшенных шайб в этом сезоне. Отечественный нападающий держит соответствующую планку на протяжении 15 лет, забивая как минимум по 20 шайб за сезон в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также в активе Овечкина теперь 1242 очка в регулярных чемпионатах главной хоккейной лиги мира — это пятое место среди европейцев. Впереди планеты всей по-прежнему остается чех Яромир Ягр: в 1733 матчах у него 1921 очко.

В не менее интересном по накалу матче «Тампа» проиграла «Каролине Харрикейнз» (2:3).

У победителей голевой передачей отметился форвард Андрей Свечников; игроки «Тампы» Никита Кучерова и Михаил Сергачев также записали себе в актив по ассисту.

THAT'S OUR GOALIE — Carolina Hurricanes (@Canes) 1 декабря 2019 г.

В параллельной встрече передача Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Сент-Луисом».

Действующий обладатель Кубка Стэнли одолел неуступчивого соперника со счетом 5:2, что в очередной раз подтвердило не самые лучшие кондиции «пингвинов» в первой части турнира.

The Penguins fall to the Blues on the road, 5-2. pic.twitter.com/UkHMeKgGaI — Pittsburgh Penguins (@penguins) 1 декабря 2019 г.

А вот Семен Варламов в первый день зимы был безупречен.

В матче «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» (2:0) он прекрасно вышел на замену в первом периоде вместо Томаса Грайсса: российский голкипер совершил 30 сейвов и оформил второй шатаут в сезоне.

Как и Овечкин, первой звездой матча был признан защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

В поединке против «Монреаля» один из лидеров «Флайерз» принес победу гостям в овертайме после потрясающего сольного прохода и точного завершающего броска — 4:3.

Для россиянина этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.

WHAT A MOVE



Take a bow, Ivan Provorov, for this @EASPORTSNHL OT winner! pic.twitter.com/Y13VYkfL71 — NHL (@NHL) 30 ноября 2019 г.

Также «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях сломил сопротивление «Нью-Джерси Дэвилз».

Среди россиян стоит отметить защищавшего ворота «Рейнджерс» Александра Георгиева, отразившего 26 ударов и сыгравшего на ноль впервые в сезоне. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, как и нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, результативными действиями не отметились.

Наконец, в матче «Лос-Анджелес Кингз» против «Виннипега» российский нападающий «королей» Николай Прохоркин забросил шайбу, в итоге ставшую победной — 2:1.

Результаты всех матчей 1 декабря: