Прикончил «Детройт»: Овечкин снова разразился хет-триком

Главным заокеанским противостоянием 1 декабря для российских фанатов хоккея, естественно, стал поединок «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, главным героем матча стал форвард «столичных» Александр Овечкин. Россиянин записал себе в актив хет-трик и результативную передачу, вновь заставив говорить хоккейное сообщество о своем феноменальном спортивном долголетии.
«Хет-трик — это хет-трик. Не имеет значения кому — всегда приятно сделать его. Для нас не важно, против кого мы играем, «Тампы» или «Детройта». Нам просто нужно набирать очки и двигаться вперед, ведь сейчас каждое очко имеет значение. Осталось много игр, и нам нужно набирать очки прямо сейчас», — сказал в интервью Саманте Пелл хоккеист, вышедший на чистое десятое место в лиге по количеству хет-триков за карьеру, которых у Овечкина уже 24.
Как итог, нападающий был признан первой звездой матча (впоследствии и всего игрового дня), тогда как второй звездой назвали голкипера «Вашингтона» Илью Самсонова — российский страж ворот отразил 25 ударов по своим воротам.
Не попал в символическую тройку, но все равно достоин упоминания еще один нападающий «столичных» Евгений Кузнецов, который также оформил хет-трик, только ассистентский.
Возвращаясь же к главной персоне дня, стоит отметить, что на счету 34-летнего Овечкина уже 20 заброшенных шайб в этом сезоне. Отечественный нападающий держит соответствующую планку на протяжении 15 лет, забивая как минимум по 20 шайб за сезон в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Также в активе Овечкина теперь 1242 очка в регулярных чемпионатах главной хоккейной лиги мира — это пятое место среди европейцев. Впереди планеты всей по-прежнему остается чех Яромир Ягр: в 1733 матчах у него 1921 очко.
В не менее интересном по накалу матче «Тампа» проиграла «Каролине Харрикейнз» (2:3).
У победителей голевой передачей отметился форвард Андрей Свечников; игроки «Тампы» Никита Кучерова и Михаил Сергачев также записали себе в актив по ассисту.
В параллельной встрече передача Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Сент-Луисом».
Действующий обладатель Кубка Стэнли одолел неуступчивого соперника со счетом 5:2, что в очередной раз подтвердило не самые лучшие кондиции «пингвинов» в первой части турнира.
А вот Семен Варламов в первый день зимы был безупречен.
В матче «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» (2:0) он прекрасно вышел на замену в первом периоде вместо Томаса Грайсса: российский голкипер совершил 30 сейвов и оформил второй шатаут в сезоне.
Как и Овечкин, первой звездой матча был признан защитник «Филадельфии» Иван Проворов.
В поединке против «Монреаля» один из лидеров «Флайерз» принес победу гостям в овертайме после потрясающего сольного прохода и точного завершающего броска — 4:3.
Для россиянина этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.
Также «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях сломил сопротивление «Нью-Джерси Дэвилз».
Среди россиян стоит отметить защищавшего ворота «Рейнджерс» Александра Георгиева, отразившего 26 ударов и сыгравшего на ноль впервые в сезоне. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев, как и нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, результативными действиями не отметились.
Наконец, в матче «Лос-Анджелес Кингз» против «Виннипега» российский нападающий «королей» Николай Прохоркин забросил шайбу, в итоге ставшую победной — 2:1.
Результаты всех матчей 1 декабря:
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:4
«Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 (ОТ)
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 2:1 (ОТ)
«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:0
«Флорида Пантерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:0
«Калгари Флэймз» — «Оттава Сенаторз» — 3:1
«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4
«Сент-Луис Блюз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2
«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 7:3
«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 2:1
«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5