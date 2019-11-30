Битва с Клэбо: россияне сражаются в гонке преследования. LIVE

А Большунов тем временем уже четвертый Да, до тройки расстояние, как до канадской границы, но Пола Гульберга позади оставить удалось.
17:16.0 — Клэбо не сбавляет темп, и на метке 7.5 км он идет на тех же скоростях, наращивая преимущество.
Освоились на непростой трассе спортсмены: группами сформировались лыжники, и борьбу за высокие места они ведут именно в таком режиме.
Не забываем и об Устюгове: Сергей потерял одну позицию, но и десятки не выпал — девятая строчка пока за россиянином.
11:17.3 — великолепен Клэбо! 5.0 км — ровно треть дистанции позади.
На 3.6 км Большунов шестой, Ларьков идет седьмым. В тройке же идет нешуточная борьба между Нисканеном и Иверсеном.
Ларьков сокращает отрыв на старте, к слову. Тогда как Большунову и Устюгову на первом этапе гонки это не удается.
На отметке 1.1 км позиции не изменились. Только отрыв тройки от преследователей увеличивается.
Как и в случае с норвежкой Йоахуаг в женской гонке на 10 км, у мужчин все ясно. Клэбо вряд ли отдаст сегодня золото. А вот борьба за медали пробами ниже будет очень интересной.
Началась гонка! Поехали.
Также на трассу выйдет еще несколько отечественных лыжников. Иван Якимушкин – 1.34,0, Илья Порошкин – 2.01,0, Андрей Мельниченко – 2.16,0, Илья Семиков – 2.40,0, Глеб Ретивых (Россия) – 3.10,0.
Итак, стартовый протокол. В десятке сразу несколько россиян! Большунов, Ларьков и Устюгов будут вести погоню за фаворитом Клебо. 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 16,0 3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 18,0 4. Пол Гульберг (Норвегия) – 43,0 5. Александр Большунов (Россия) – 43,0 6. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.00,0 7. Андрей Ларьков (Россия) – 1.11,0 8. Сергей Устюгов (Россия) – 1.17,0 9. Калле Халварссон (Швеция) – 1.18,0 10. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.27,0
Начало гонки — в 13.25 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования.