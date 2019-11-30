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Шанс на медаль: Логинов бьется в спринте. LIVE

Кубок мира по биатлону. Мужчины. Спринт 10 км. ОНЛАЙН

В Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта.
Трансляция
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15:21

«Немного замешкался с капканами, почувствовал недомогание, стало тяжело. Не знаю, что случилось. На второй стрельбе это не сказалось — помешал ветер, сделал досадную ошибку», — резюмирует гонку Эдуард Латыпов.

15:19

Да! Бронза у Елисеева! Приходит на финиш третьим, лишь 0,9 секунды проигрывая Бе-старшему. А Логинов сегодня будет четвертым.

15:18

А Фуркад сегодня без медали! Не обогнал он Логинова.

15:17

Йоханнес Бе даже с промахом, судя по всему, приходит на финиш с первым результатом. Выглядит так, будто готов еще 10 км пробежать. Вот это уровень.

15:16

У Елисеева серьезно упала скорость, близок он к тому, чтобы потерять шансы на пьедестал.

15:15

Гараничев идет только 18-м к финишу. Он сегодня провалился.

15:14

17 секунд теперь преимущество Бе-младшего над братом.

15:11

Елисеев со второго рубежа уходит чистым — десять из десяти у него. Заявка на медаль! Он лидер!

15:10

Вот это да! У Фуркада два промаха на стойке, Бе-младший ушел чистым. Кажется, сенсации сегодня не будет.

15:09

И обгоняет Логинова Бе-старший. Больше восьми секунд...

15:08

Логинов приходит к финишу с первым результатом, но, конечно, себе в актив он эту гонку не занесет. Промах и не самые лучшие скорости.

15:07

Елисеев чисто отстрелялся на первом рубеже и идет седьмым. Неплохой старт.

15:06

Тарьей Бе как рванул на повороте! У Логинова трудности — скорость совсем упала.

15:04

Логинов проигрывает Бе-старшему лишь три секунды, у норвежца тоже было одно непопадание.

15:01

У Бе-младшего один промах на лежке, Фуркад ушел чистым с первого рубежа. Вот это борьба!

14:59

Логинов очень быстро отстрелялся, но с одним промахом.

14:58

Бьонтегорд и Латыпов уже на финише. Россиянин проиграл норвежцу минуту.

14:57

Йоханнес Бе и Мартен Фуркад выходят на дистанцию.

14:56

Точен Гараничев на первом рубеже!

14:55

Гараничев скоро подойдет к первому рубежу, но скорость оставляет желать лучшего.

14:52

Бе-старший не ошибается на первом рубеже и остается в лидерах. Несколько секунд ему проигрывает Логинов.

14:51

У Логинова — пять из пяти. Но по-прежнему он проигрывает Тарьею Бе.

14:50

Малышко еще два промаха приписывает себе. Провалил Дмитрий сегодняшнюю гонку.

14:48

Ух, а у Латыпова сразу два промаха на стойке. Кошмар.

14:48

У Бьонтергорда промах на втором рубеже! На штрафной круг уходит норвежец.

14:47

Очень хорошую скорость набрал Владимир Илиев. В форме чемпион Европы.

14:45

Латыпов, выигрывавший у Бьонтегорда 15 секунд, теперь проигрывает 5. Возможно, проблемы с лыжами.

14:42

Александр Логинов выходит на дистанцию!

14:41

А вот Малышко проваливает рубеж, допуская два промаха. Обидно.

14:40

У Бьонтегорда пять попаданий из пяти, Латыпов тоже отстрелялся чисто.

14:37

Латыпов вырвался вперед, в двух секундах от него норвежец Бьонтегорд.

14:35

Латыпов идет с отставанием в десяти секундах от лидера. Хорошая скорость на первых километрах.

14:33

Дмитрий Малышко убежал на дистанцию.

14:32

Эдуард Латыпов вступает в гонку.

14:30

Спринт начался! Поехали!

14:25

После вчерашней эстафеты Логинов признался, что в период подготовки к этапу у него «выскочили травмы». По словам россиянина, за 20 дней до старта он с трудом шевелил рукой.

«Проблемы со спиной, воспалился локтевой сустав. Конечно, после того как я двадцать дней не толкался правой рукой, пришлось форсировать подготовку, чтобы немного разогнаться. И сейчас старты будут показывать, как я набираю форму», — заявил биатлонист.

14:20

Напомним, что вчера прошла смешанная эстафета. Логинов, приняв эстафету седьмым, вытащил Россию на четвертое место. Победу одержала команда Италии, вторыми стали норвежцы.

14:10

От России сегодня побегут спринт следующие спортсмены: Эдуард Латыпов (2-й стартовый номер), Дмитрий Малышко (4-й), Александр Логинов (25-й), Евгений Гараничев (35-й), Матвей Елисеев (47-й), Никита Поршнев (66-й) и Антон Бабиков (86-й).

14:15

Лидер прошлого сезона Йоханнес Бе стартует 44-м, а француз Мартен Фуркад уйдет вслед за ним, под 45-м номером.

14:05

Начало заезда — в 14.30 по московскому времени.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского спринт на первом этапе Кубка мира.