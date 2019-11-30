Шанс на медаль: Логинов бьется в спринте. LIVE

«Немного замешкался с капканами, почувствовал недомогание, стало тяжело. Не знаю, что случилось. На второй стрельбе это не сказалось — помешал ветер, сделал досадную ошибку», — резюмирует гонку Эдуард Латыпов.
Да! Бронза у Елисеева! Приходит на финиш третьим, лишь 0,9 секунды проигрывая Бе-старшему. А Логинов сегодня будет четвертым.
А Фуркад сегодня без медали! Не обогнал он Логинова.
Йоханнес Бе даже с промахом, судя по всему, приходит на финиш с первым результатом. Выглядит так, будто готов еще 10 км пробежать. Вот это уровень.
У Елисеева серьезно упала скорость, близок он к тому, чтобы потерять шансы на пьедестал.
Гараничев идет только 18-м к финишу. Он сегодня провалился.
17 секунд теперь преимущество Бе-младшего над братом.
Елисеев со второго рубежа уходит чистым — десять из десяти у него. Заявка на медаль! Он лидер!
Вот это да! У Фуркада два промаха на стойке, Бе-младший ушел чистым. Кажется, сенсации сегодня не будет.
И обгоняет Логинова Бе-старший. Больше восьми секунд...
Логинов приходит к финишу с первым результатом, но, конечно, себе в актив он эту гонку не занесет. Промах и не самые лучшие скорости.
Елисеев чисто отстрелялся на первом рубеже и идет седьмым. Неплохой старт.
Тарьей Бе как рванул на повороте! У Логинова трудности — скорость совсем упала.
Логинов проигрывает Бе-старшему лишь три секунды, у норвежца тоже было одно непопадание.
У Бе-младшего один промах на лежке, Фуркад ушел чистым с первого рубежа. Вот это борьба!
Логинов очень быстро отстрелялся, но с одним промахом.
Бьонтегорд и Латыпов уже на финише. Россиянин проиграл норвежцу минуту.
Йоханнес Бе и Мартен Фуркад выходят на дистанцию.
Точен Гараничев на первом рубеже!
Гараничев скоро подойдет к первому рубежу, но скорость оставляет желать лучшего.
Бе-старший не ошибается на первом рубеже и остается в лидерах. Несколько секунд ему проигрывает Логинов.
У Логинова — пять из пяти. Но по-прежнему он проигрывает Тарьею Бе.
Малышко еще два промаха приписывает себе. Провалил Дмитрий сегодняшнюю гонку.
Ух, а у Латыпова сразу два промаха на стойке. Кошмар.
У Бьонтергорда промах на втором рубеже! На штрафной круг уходит норвежец.
Очень хорошую скорость набрал Владимир Илиев. В форме чемпион Европы.
Латыпов, выигрывавший у Бьонтегорда 15 секунд, теперь проигрывает 5. Возможно, проблемы с лыжами.
Александр Логинов выходит на дистанцию!
А вот Малышко проваливает рубеж, допуская два промаха. Обидно.
У Бьонтегорда пять попаданий из пяти, Латыпов тоже отстрелялся чисто.
Латыпов вырвался вперед, в двух секундах от него норвежец Бьонтегорд.
Латыпов идет с отставанием в десяти секундах от лидера. Хорошая скорость на первых километрах.
Дмитрий Малышко убежал на дистанцию.
Эдуард Латыпов вступает в гонку.
Спринт начался! Поехали!
После вчерашней эстафеты Логинов признался, что в период подготовки к этапу у него «выскочили травмы». По словам россиянина, за 20 дней до старта он с трудом шевелил рукой.
«Проблемы со спиной, воспалился локтевой сустав. Конечно, после того как я двадцать дней не толкался правой рукой, пришлось форсировать подготовку, чтобы немного разогнаться. И сейчас старты будут показывать, как я набираю форму», — заявил биатлонист.
Напомним, что вчера прошла смешанная эстафета. Логинов, приняв эстафету седьмым, вытащил Россию на четвертое место. Победу одержала команда Италии, вторыми стали норвежцы.
От России сегодня побегут спринт следующие спортсмены: Эдуард Латыпов (2-й стартовый номер), Дмитрий Малышко (4-й), Александр Логинов (25-й), Евгений Гараничев (35-й), Матвей Елисеев (47-й), Никита Поршнев (66-й) и Антон Бабиков (86-й).
Лидер прошлого сезона Йоханнес Бе стартует 44-м, а француз Мартен Фуркад уйдет вслед за ним, под 45-м номером.
Начало заезда — в 14.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского спринт на первом этапе Кубка мира.