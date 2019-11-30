Сохранить лицо: Квят на Гран-при Абу-Даби. LIVE

DRS, кстати, была поначалу недоступна. Но уже все в порядке.
Магнуссен в боксах. Квят уже девятый, таким образом.
Квят с открытым крылом пытается атаковать Райкконена, но Айсмэн пока держится.
Прошедший Сайнса Хюлькенберг на медиуме, кстати, едет. Все остальные рядом с ним на харде.
Отмечаем, что Квят сейчас едет десятым. Ну а Хюлькенберг все же впереди Сайнса, но позади Норриса.
И вот только сейчас Халк в боксах, на 19-м круге. Риккардо побывал там гораздо раньше. На одиннадцатую позицию возвращается. Впереди Норриса с Сайнсом, но те сразу его проходят. Сейчас 13-й немец, впереди Риккардо как раз.
Боттас наконец проходит Хюлькенберга, который еще не заезжал в боксы и очень долго держался четвертым.
Феттель контратакует против Боттаса, тот держится дважды подряд!
Сайнс обошел Риккардо в борьбе за 14-ю позицию. Потом прошел еще и Норриса, но партнер по «Макларену» смог контратаковать.
Хэмилтон больше 10 секунд везет Ферстаппену и 17 секунд везет Леклеру!
Боттас проходит Феттеля и выбирается на пятую позицию.
Квят, кстати, с этой волной пит-стопов поднялся на одиннадцатую позицию.
А сейчас Леклер ставит лучший круг в гонке.
Еще до заезда в боксы Леклер говорил по ради, что у него какие-то проблемы с вибрациями.
Все постепенно заезжают на пит-стопы. Сайнс, «Ред Буллы»... Только Хюлькенберг из лидеров не был.
Леклер в боксах. И Феттель тоже. С заминкой! 6,9 секунды продолжался пит-стоп!
Джовинацци тоже в боксах, в итоге Боттас уже восьмой сейчас.
Риккардо заезжает в боксы, пропуская на седьмую позицию партнера по команде Хюлькенберга.
Квят пока что на 13-й позиции.
Боттас уже на десятой позиции, но это потому, что Норрис остановился в боксах.
Перес прорывается на десятую позицию! Обгоняет Магнуссена, но сзади есть еще Боттас...
Гасли из-за своего инцидента уже отстал на круг.
Вот кто сколько позиций выиграл и проиграл на старте в десятке лидеров.
Лучший круг у Хэмилтона.
После четырех кругов: 1.Хэмилтон, 2.Леклер, 3.Ферстаппен, 4.Феттель, 5.Албон, 6.Норрис, 7.Сайнс, 8.Риккардо, 9.Хюлькенберг, 10.Магнуссен, 11.Перес, 12.Джовинации, 13.Боттас, 14.Стролл, 15.Райкконен, 16.Квят, 17.Грожан, 18.Кубица, 19.Расселл, 20.Гасли.
Об инциденте Гасли: Стролл выдавил француза так, что тот въехал в Переса. Похоже, что виноват только канадец...
Да, Леклер прошел Ферстаппена и сейчас едет вторым!
Проблемы у Гасли! Столкнулся с Пересом и Строллом (инцидент будет рассмотрен). На пит-стоп уехал француз, и ему очень долго меняли передний спойлер.
Даниил Квят на 16-й позиции. Одну потерял по итогам старта, а сейчас его еще и Боттас прошел.
Сегодня, возможно, Шарль Леклер вне зачета гоняется, потому что образцы топлива на его болиде после квалификации не соответствовали заявленным. Скорее всего, он будет дисквалифицирован. Но после гонки.
Боттас прорывается из хвоста пелотона и уже прошел четверых соперников.
Хэмилтон выигрывает старт, Ферстаппен остается за ним, дальше две «Феррари», а Албон отбился от «Макларенов» и «Рено».
Старт!
Формировочный круг закончен. Сейчас будет старт.
Стартовый порядок 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 3. Шарль Леклер («Феррари») 4. Себастьян Феттель («Феррари») 5. Алекс Албон («Ред Булл») 6. Ландо Норрис («Макларен») 7. Даниэль Риккардо («Рено») 8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») 9. Нико Хюлькенберг («Рено») 10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 11. Пьер Гасли («Торо Россо») 12. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 13. Даниил Квят («Торо Россо») 14. Кевин Магнуссен («Хаас») 15. Ромен Грожан («Хаас») 16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 18. Джордж Расселл («Уильямс») 19. Роберт Кубица («Уильямс») 20. Валттери Боттас («Мерседес»)
Заезд стартует в 16.10 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию гонку на Гран-при Абу-Даби.