Сохранить лицо: Квят на Гран-при Абу-Даби. LIVE

И вот только сейчас Халк в боксах, на 19-м круге. Риккардо побывал там гораздо раньше. На одиннадцатую позицию возвращается. Впереди Норриса с Сайнсом, но те сразу его проходят. Сейчас 13-й немец, впереди Риккардо как раз.