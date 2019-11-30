Избиение младенцев по-английски

Матчи лидеров в субботу

«Ньюкасл Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Когда: 30 ноября, 15:30 мск

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Прямая видео трансляция: Olimp.bet

Откроет 14-й тур любопытное противостояние между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Гвардиола не сможет рассчитывать на травмированного Агуэро, также гостям не помогут Зинченко, Сане и Лапорт. В прошлом сезоне «сороки» дома одержали волевую победу над будущим чемпионом, но авторы важнейших голов того поединка на этот раз за хозяев не сыграют.

Рондон зарабатывает в Китае, а Ричи выйдет на поле не раньше января. «Манчестер Сити» на неделе играл в Лиге чемпионов, но «горожане» валяли дурака в матче с «Шахтёром» и не выкладывались по максимуму. «Сороки» же отдыхали только на один день больше.

У «Ньюкасла» катастрофические проблемы с нападением. Меньше «сорок» в нынешнем сезоне забил только идущий на последнем месте «Уотфорд». Атака «Манчестер Сити» самая результативная в английской Премьер-лиге, пусть даже в топ-5 бомбардиров турнира есть лишь один футболист «горожан». Коллектив Стива Брюса ожидает тяжелейший матч.

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«Ливерпуль» - «Брайтон энд Хоув Альбион»

Когда: 30 ноября, 18:00 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

«Ливерпуль» с огромным отрывом лидирует в английской Премьер-лиге, но расслабляться красным нельзя. В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа разбазарила солидное преимущество, поэтому наученные горьким опытом футболистом стараются действовать максимально сосредоточено.

В предстоящем поединке «Ливерпуль» дома сыграет с «Брайтоном». В матче Лиги чемпионов с «Наполи» красные впервые за долгое время не смогли выиграть на «Энфилде», что можно назвать тревожным звоночком для Клоппа. «Чайки» относительно успешно выступают в родных стенах, но на выезде демонстрируют отвратительные результаты.

За шесть поединков на чужих полях «Брайтон» набрал лишь четыре очка. У «Ливерпуля» на «Энфилде» максимальные 18 баллов. В новом веке красные одолели «чаек» во всех очных встречах с разницей мячей 19:3. Поэтому команда Юргена Клоппа выглядит явным фаворитом.

«Челси» - «Вест Хэм Юнайтед»

Когда: 30 ноября, 18:00 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

В 14-м туре нет матчей между представителями «Большой шестёрки», и даже «Лестер» играет с кризисным «Эвертоном». Исходя из турнирной таблицы, самым значимым поединком можно назвать встречу «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед», но это уже перебор. Лондонское дерби между «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» выглядит интереснее остальных противостояний.

Молодая команда Фрэнка Лэмпарда потерпела пока три поражения в английской Премьер-лиге. Синие уступили признанным грандам, а в десяти других поединках взяли 26 очков из 30 возможных. У «Вест Хэма» приличный состав, но тактические замыслы Мануэля Пеллегрини перестали работать. «Молотобойцы» не побеждают на протяжении семи матчей.

В четырёх последних очных противостояниях между «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» не наблюдается перевеса одной из команд. Соперники выиграли по разу, а ещё в двух поединках был зафиксирован мирный исход. В лондонских дерби сюрпризы не редкость.

Воскресные битвы неудачников

«Норвич Сити» - «Арсенал»

Когда: 1 декабря, 17:00 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

Под руководством Унаи Эмери «Арсенал» выдал худшую серию без побед за последние 27 лет. Боссы «канониров» отправили испанца в отставку после поражения в Лиге Европы от «Айнтрахта». Временно на пост главного тренера назначен Фредрик Юнгберг, которого из-за ярких причёсок в бытность карьеры игрока даже подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Первой преградой на пути знаменитого шведа станет «Норвич Сити». «Канарейкам», возможно, тоже не помешало бы уволить главного тренера, но клуб пока доверяет Даниэлю Фарке. С одной стороны, «Арсеналу» попадается один из самых удобных с точки зрения недавнего прошлого соперник. С другой – для «канониров» каждый матч превращается в настоящее испытание.

В шести последних поединках против «Норвич Сити» у «Арсенала» четыре победы, ещё один успех в дополнительное время и одна ничья. «Канарейки» находятся на предпоследнем месте по пропущенным голам, но и с атакой дела у коллектива Даниэля Фарке обстоят не лучшим образом.

У Фредрика Юнгберга отличная возможность для успешного дебюта.

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«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»

Когда: 1 декабря, 19:30 мск

Прямая видео трансляция: Olimp.bet

«Манчестер Юнайтед» в четверг проиграл «Астане» в Лиге Европы, но это никак не влияет на перспективы «красных дьяволов» в ближайшем поединке с «Астон Виллой». Сульшер привёз в Казахстан даже не второй, а третий по силе состав, поэтому основа и резервисты великого клуба сохранили силы для более важной задачи.

«Манчестер Юнайтед» опережает «Астон Виллу» в турнирной таблице лишь на 3 очка. При этом оба клуба забили по 19 голов. «Львы» в нынешнем сезоне хороши исключительно в родных стенах. Если же смотреть на выездные результаты, то команда Дина Смита по ним худшая во всей английской Премьер-лиге. А предстоящая встреча пройдёт на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» не самый удобный соперник для «Астон Виллы». Последний раз «львы» побеждали «красных дьяволов» 12 декабря 2009 года. За этим последовали 3 ничейных исхода и 11 побед английского гранда. Парни Дина Смита постараются прервать практически десятилетнюю серию без триумфа на «Олд Траффорд», но у Сульшера своё мнение на этот счёт.

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