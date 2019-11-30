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Аршавин на сцене: Россия узнает соперников на Евро-2020. LIVE

Жеребьевка финального раунда Евро-2020. ОНЛАЙН

В Бухаресте проходит жеребьевка финального раунда чемпионата Европы — 2020. Сборная России по футболу уже знает двух соперников по своей группе — это команды Бельгии и Дании. Третьим участником квартета станет либо Уэльс, либо Финляндия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Трансляция
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20:58

Небольшое пояснение — номера присваивались сборным, чтобы с их помощью распределить календарь: кто с кем играет в каком порядке.

Уже известно расписание сборной России:

13 июня: Россия — Бельгия (Санкт-Петербург)

17 июня: Россия — Финляндия (Санкт-Петербург)

22 июня: Дания — Россия (Копенгаген.

20:55

Вот так выглядят полные результаты жеребьевки:

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20:55

Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия) идет в группу Е под четвертым номером — к Испании, Польше и Швеции.

20:53

Победитель Пути C (Шотландия, Израиль, Норвегия или Сербия) пойдет в группу D — к Хорватии, Англии и Чехии.

20:54

Финляндия под вторым номером отправляется в группу B к России, Бельгии и Дании.

20:52

Победитель Пути D (Грузия, Белоруссия, Северная Македония или Косово) пойдет в группу С — к Австрии, Украине и Нидерландам.

20:52

Уэльс отправляется в группу А! Россия не встретится с Бэйлом и Рэмзи. Значит, встретимся с Финляндией.

20:51

Победитель Пути А (то есть кто-то из Исландии, Румынии, Болгарии и Венгрии) отправится в группу F под первым номером — к Португалии, Франции и Германии.

20:49

И наконец распределение команд из четвертой корзины. Там пока точно известны только Уэльс и Финляндия. Еще четыре представителя этой корзины определятся после плей-офф Лиги наций в марте 2020 года:

Путь A: Исландия – Румыния; Болгария – Венгрия.

Путь B: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия; Словакия – Ирландия.

Путь C: Шотландия – Израиль; Норвегия – Сербия.

Путь D: Грузия – Белоруссия; Северная Македония – Косово.

20:48

Действующий чемпион Евро Португалия под вторым номером идет в группу F к Франции и Германии. Йоахим Лёв сидит с напряженным лицом, а Дидье Дешам смеется. Это просто группа смерти.

20:47

Швеция под номером 2 оказывается в группе Е с Испанией и Польшей.

20:46

Дания под первым номером отправляется в группу В — к Бельгии и России.

20:45

Чехия под четвертым номером уходит в группу D — к Хорватии и Англии.

20:44

Австрия под третьим номером отправляется в группу С — к Украине и Нидерландам.

20:43

Турция получает первый номер и идет в группу А — к Италии и Швейцарии.

Турция — Италия — таким будет первый матч чемпионата Европы!

20:42

Теперь нас ждет распределение третьей корзины: там Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

20:41

Франция отправляется в группу F к Германии! Под третьим номером. Нас ждет настоящая заруба.

20:41

Польша угодила в группу Е под третьим номером — в компанию к Испании.

20:40

Хорватия — в группе D под вторым номером. Пересекается с Англией.

20:39

Россия, как уже говорилось, без вариантов отправляется в домашнюю для себя группу В (к Бельгии) и получает четвертый номер.

20:38

Нидерланды идут в группу С (к Украине) под первым номером.

20:37

Швейцария попадает в группу А к Италии под четвертым номером.

20:36

Теперь номера и группы будут присваиваться командам из второй корзины — Франции, Польше, Швейцарии, Хорватии, Нидерландам, России.

20:35

Италия — в группе А под вторым номером.

20:34

Англия идет в группу D под номером 1.

20:33

Бельгия идет в группу B под номером 3.

20:33

Германия получает номер 4 и отправляется в группу F.

20:32

Испания отправляется в группу Е и получает первый номер.

20:31

Тотти достает из шара бумажку Украины. Ей достается номер 2, и она отправляется в группу С.

20:30

Представляют первую корзину жеребьевки: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

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20:26

Вот так выглядит список сборных, которые принимают участие в этой жеребьевке. Еще четыре места вакантны, они определятся после плей-офф Лиги наций — нового турнира для сборных, которому таким образом придали больше смысла и ценности.

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20:23

Помогать в проведении жеребьевки пригласили людей, которые в свое время здорово проявляли себя на Евро. Помимо Карвалью, это, например, Андрей Аршавин, Икер Касильяс, Франческо Тотти, Филипп Лам.

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20:21

На сцену выходят два представителя того состава сборной Португалии, который завоевал кубок Евро-2016, — Рикарду Карвалью и Жоау Мариу. Они выносят трофей, который будут защищать грядущим летом.

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20:20

Теперь нам демонстрируют самые яркие моменты чемпионата Европы — 2016, на котором победу одержала Португалия, в финале переигравшая хозяев турнира — французов. Это было что-то невероятное.

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20:15

Оркестр играет одну из композиций Гаррикса — современный трек звучит интересно под аккомпанемент классических инструментов. В это время на экране мелькают изображения 12 городов — хозяев турнира.

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20:11

На сцену приглашают диджея из Нидерландов Мартина Гаррикса, которому доверили сочинить гимн Евро-2020. Песня будет представлена весной следующего года.

«Получить такую возможность было моей большой мечтой, я долго к этому шел. Спорт и музыка — это язык, который понимают все. Я постараюсь воплотить в композиции все эмоции спорта, эйфорию фанатов...» — пообещал 23-летний музыкант.

К слову, Гаррикс решил заниматься музыкой, когда услышал выступление диджея Tiesto на Олимпиаде в Афинах, так что шанс написать музыку для Евро для него является особенно символичным.

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20:09

Представление закончилось построением небольшой пирамиды и падением мальчика-«Бухареста» в руки более взрослых товарищей. Благодарим за шоу!

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20:08

Девушка, олицетворяющая Баку, покорила зал больше всех.

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20:05

Выступающие спортсмены, кстати, наряжены в костюмы с названиями 12 городов, которые примут матчи чемпионата Европы, — Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Мужчина в желтом, который кружится под потолком прямо сейчас, — это Питер.

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20:03

Мероприятие, кстати, проходит в столице Румынии — Бухаресте.

20:00

Итак, церемония начинается! Дети в спортивных костюмах демонстрируют акробатические трюки, взмывают в воздух на лентах — в общем, демонстрируют настоящее цирковое представление под аккомпанемент оркестра.

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19:55

Из четвертой корзины в группу к России может попасть либо Финляндия, либо Уэльс с Гаретом Бэйлом и Аароном Рэмзи.

Почему именно эти команды? Дело в том, что другие представители четвертой корзины точно будут хозяевами Евро и отправятся в другие группы (хотя кто это будет именно, пока неизвестно, счастливчики определятся только после плей-офф Лиги наций). В четвертой корзине также может оказаться Косово, которое не принимает у себя матчи чемпионата Европы, но сборную этой страны в любом случае разводят с Россией.

Так что остается всего два варианта — Уэльс либо Финляндия.

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19:50

Поскольку Евро-2020 в честь своего 60-летия пройдет сразу в 12 городах, сборные тех стран, которые принимают у себя турнир, автоматически отправляются в группы, чьи матчи должны состояться на родной для них территории. То есть Россия гарантированно попадает в группу B, в которой несколько матчей состоится в Санкт-Петербурге. Это логично — фанатам легче будет добраться на игру своей национальной команды.

Также часть матчей этой группы пройдет в Дании, поэтому сборная этой страны также сразу отправилась в B.

И еще один участник этой группы из первой корзины — Бельгия — определился автоматически, поскольку все остальные представители этой корзины (Италия, Англия, Германия и Испания) отправились в другие группы на правах хозяев, а с Украиной Россию разводят.

Таким образом, известны уже три участника группы B: Россия, Дания и Бельгия. Осталось узнать последнего.

19:45

Перед жеребьевкой сборные разделили на четыре корзины в зависимости от их рейтинга, который определялся по количеству очков, набранных в отборе на Евро. Россия — во второй корзине.

19:40

После квалификации, которая состоялась с марта по ноябрь 2019 года, стали известны 20 из 24 сборных, которые примут участие в чемпионате Европы. Еще четыре команды получат приглашение на турнир по итогам игры в плей-офф Лиги наций.

А пока что свое распределение по группам на Евро узнают 20 более удачливых сборных.

19:35

Само мероприятие начнется в 20.00 мск.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция церемонии жеребьевки финального раунда чемпионата Европы — 2020.