Аршавин на сцене: Россия узнает соперников на Евро-2020. LIVE

Небольшое пояснение — номера присваивались сборным, чтобы с их помощью распределить календарь: кто с кем играет в каком порядке.
Уже известно расписание сборной России:
13 июня: Россия — Бельгия (Санкт-Петербург)
17 июня: Россия — Финляндия (Санкт-Петербург)
22 июня: Дания — Россия (Копенгаген.
Вот так выглядят полные результаты жеребьевки:
Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия) идет в группу Е под четвертым номером — к Испании, Польше и Швеции.
Победитель Пути C (Шотландия, Израиль, Норвегия или Сербия) пойдет в группу D — к Хорватии, Англии и Чехии.
Финляндия под вторым номером отправляется в группу B к России, Бельгии и Дании.
Победитель Пути D (Грузия, Белоруссия, Северная Македония или Косово) пойдет в группу С — к Австрии, Украине и Нидерландам.
Уэльс отправляется в группу А! Россия не встретится с Бэйлом и Рэмзи. Значит, встретимся с Финляндией.
Победитель Пути А (то есть кто-то из Исландии, Румынии, Болгарии и Венгрии) отправится в группу F под первым номером — к Португалии, Франции и Германии.
И наконец распределение команд из четвертой корзины. Там пока точно известны только Уэльс и Финляндия. Еще четыре представителя этой корзины определятся после плей-офф Лиги наций в марте 2020 года:
Путь A: Исландия – Румыния; Болгария – Венгрия.
Путь B: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия; Словакия – Ирландия.
Путь C: Шотландия – Израиль; Норвегия – Сербия.
Путь D: Грузия – Белоруссия; Северная Македония – Косово.
Действующий чемпион Евро Португалия под вторым номером идет в группу F к Франции и Германии. Йоахим Лёв сидит с напряженным лицом, а Дидье Дешам смеется. Это просто группа смерти.
Швеция под номером 2 оказывается в группе Е с Испанией и Польшей.
Дания под первым номером отправляется в группу В — к Бельгии и России.
Чехия под четвертым номером уходит в группу D — к Хорватии и Англии.
Австрия под третьим номером отправляется в группу С — к Украине и Нидерландам.
Турция получает первый номер и идет в группу А — к Италии и Швейцарии.
Турция — Италия — таким будет первый матч чемпионата Европы!
Теперь нас ждет распределение третьей корзины: там Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.
Франция отправляется в группу F к Германии! Под третьим номером. Нас ждет настоящая заруба.
Польша угодила в группу Е под третьим номером — в компанию к Испании.
Хорватия — в группе D под вторым номером. Пересекается с Англией.
Россия, как уже говорилось, без вариантов отправляется в домашнюю для себя группу В (к Бельгии) и получает четвертый номер.
Нидерланды идут в группу С (к Украине) под первым номером.
Швейцария попадает в группу А к Италии под четвертым номером.
Теперь номера и группы будут присваиваться командам из второй корзины — Франции, Польше, Швейцарии, Хорватии, Нидерландам, России.
Италия — в группе А под вторым номером.
Англия идет в группу D под номером 1.
Бельгия идет в группу B под номером 3.
Германия получает номер 4 и отправляется в группу F.
Испания отправляется в группу Е и получает первый номер.
Тотти достает из шара бумажку Украины. Ей достается номер 2, и она отправляется в группу С.
Представляют первую корзину жеребьевки: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.
Вот так выглядит список сборных, которые принимают участие в этой жеребьевке. Еще четыре места вакантны, они определятся после плей-офф Лиги наций — нового турнира для сборных, которому таким образом придали больше смысла и ценности.
Помогать в проведении жеребьевки пригласили людей, которые в свое время здорово проявляли себя на Евро. Помимо Карвалью, это, например, Андрей Аршавин, Икер Касильяс, Франческо Тотти, Филипп Лам.
На сцену выходят два представителя того состава сборной Португалии, который завоевал кубок Евро-2016, — Рикарду Карвалью и Жоау Мариу. Они выносят трофей, который будут защищать грядущим летом.
Теперь нам демонстрируют самые яркие моменты чемпионата Европы — 2016, на котором победу одержала Португалия, в финале переигравшая хозяев турнира — французов. Это было что-то невероятное.
Оркестр играет одну из композиций Гаррикса — современный трек звучит интересно под аккомпанемент классических инструментов. В это время на экране мелькают изображения 12 городов — хозяев турнира.
На сцену приглашают диджея из Нидерландов Мартина Гаррикса, которому доверили сочинить гимн Евро-2020. Песня будет представлена весной следующего года.
«Получить такую возможность было моей большой мечтой, я долго к этому шел. Спорт и музыка — это язык, который понимают все. Я постараюсь воплотить в композиции все эмоции спорта, эйфорию фанатов...» — пообещал 23-летний музыкант.
К слову, Гаррикс решил заниматься музыкой, когда услышал выступление диджея Tiesto на Олимпиаде в Афинах, так что шанс написать музыку для Евро для него является особенно символичным.
Представление закончилось построением небольшой пирамиды и падением мальчика-«Бухареста» в руки более взрослых товарищей. Благодарим за шоу!
Девушка, олицетворяющая Баку, покорила зал больше всех.
Выступающие спортсмены, кстати, наряжены в костюмы с названиями 12 городов, которые примут матчи чемпионата Европы, — Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
Мужчина в желтом, который кружится под потолком прямо сейчас, — это Питер.
Мероприятие, кстати, проходит в столице Румынии — Бухаресте.
Итак, церемония начинается! Дети в спортивных костюмах демонстрируют акробатические трюки, взмывают в воздух на лентах — в общем, демонстрируют настоящее цирковое представление под аккомпанемент оркестра.
Из четвертой корзины в группу к России может попасть либо Финляндия, либо Уэльс с Гаретом Бэйлом и Аароном Рэмзи.
Почему именно эти команды? Дело в том, что другие представители четвертой корзины точно будут хозяевами Евро и отправятся в другие группы (хотя кто это будет именно, пока неизвестно, счастливчики определятся только после плей-офф Лиги наций). В четвертой корзине также может оказаться Косово, которое не принимает у себя матчи чемпионата Европы, но сборную этой страны в любом случае разводят с Россией.
Так что остается всего два варианта — Уэльс либо Финляндия.
Поскольку Евро-2020 в честь своего 60-летия пройдет сразу в 12 городах, сборные тех стран, которые принимают у себя турнир, автоматически отправляются в группы, чьи матчи должны состояться на родной для них территории. То есть Россия гарантированно попадает в группу B, в которой несколько матчей состоится в Санкт-Петербурге. Это логично — фанатам легче будет добраться на игру своей национальной команды.
Также часть матчей этой группы пройдет в Дании, поэтому сборная этой страны также сразу отправилась в B.
И еще один участник этой группы из первой корзины — Бельгия — определился автоматически, поскольку все остальные представители этой корзины (Италия, Англия, Германия и Испания) отправились в другие группы на правах хозяев, а с Украиной Россию разводят.
Таким образом, известны уже три участника группы B: Россия, Дания и Бельгия. Осталось узнать последнего.
Перед жеребьевкой сборные разделили на четыре корзины в зависимости от их рейтинга, который определялся по количеству очков, набранных в отборе на Евро. Россия — во второй корзине.
После квалификации, которая состоялась с марта по ноябрь 2019 года, стали известны 20 из 24 сборных, которые примут участие в чемпионате Европы. Еще четыре команды получат приглашение на турнир по итогам игры в плей-офф Лиги наций.
А пока что свое распределение по группам на Евро узнают 20 более удачливых сборных.
Само мероприятие начнется в 20.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция церемонии жеребьевки финального раунда чемпионата Европы — 2020.