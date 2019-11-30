Аршавин на сцене: Россия узнает соперников на Евро-2020. LIVE

На сцену приглашают диджея из Нидерландов Мартина Гаррикса, которому доверили сочинить гимн Евро-2020. Песня будет представлена весной следующего года.

«Получить такую возможность было моей большой мечтой, я долго к этому шел. Спорт и музыка — это язык, который понимают все. Я постараюсь воплотить в композиции все эмоции спорта, эйфорию фанатов...» — пообещал 23-летний музыкант.

К слову, Гаррикс решил заниматься музыкой, когда услышал выступление диджея Tiesto на Олимпиаде в Афинах, так что шанс написать музыку для Евро для него является особенно символичным.