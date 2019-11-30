«Уже не могу ничего изменить»: Слуцкий подал в отставку

Нынешний сезон вышел для Леонида Слуцкого и его «Витесса» крайне противоречивым. Команда под руководством российского специалиста показала один из лучших стартовых отрезков в своей истории, по итогам первых десяти туров нидерландского чемпионата набрав 23 очка всего лишь при одном поражении. Желто-черные активно боролись за место в тройке лидеров и весьма успешно конкурировали, например, с амстердамским «Аяксом». Однако с конца октября что-то пошло не так. Свою последнюю победу «Витесс» одержал 29 октября в матче 1/32 финала Кубка страны над «Графсхапом», выступающего во втором по силе дивизионе Нидерландов, а вот в Эредивизии у подопечных Слуцкого началась серия необъяснимых поражений, из-за которых команда из верхней части турнирной таблицы опустилась к ее середине.

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В матче 14-го тура национального первенства «Витесс» уступил на выезде «Спарте», после чего российский наставник желто-черных заявил, что ситуация, в которой находится он и весь клуб, является болезненной. Но при этом выразил уверенность, что команде удастся выйти из кризиса.

«Мы много говорили с командой на этой неделе, все мы недовольны текущим положением вещей. Мы постараемся переломить ситуацию в ближайшем матче. Свою реакцию мы должны показать на поле», — говорил Слуцкий накануне выездной встречи 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном».

По ходу матча казалось, что «Витесс» действительно сумел найти решение возникшей проблемы. Уже на восьмой минуте игры нападающий желто-черных Тим Матавж вывел свою команду вперед, а в середине тайма Брайан Линссен преимущество гостей увеличил. 2:0 — клуб из Арнема создал себе комфортный задел перед оставшейся частью матча против одного из своих прямых конкурентов по турнирной таблице. Но, видимо, этот самый задел сыграл с «Витессом» злую шутку.

Сначала Хишам Файк отыграл один мяч для «Херенвена» прямо перед уходом на перерыв, а затем в середине второго тайма хозяева выстрелили дуплетом и забили еще дважды: отметились Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. Последний формально и приговорил «Витесс» к пятому поражению подряд — команда Слуцкого так и не смогла до конца встречи избежать провала.

Российский наставник клуба из Арнема в свою очередь взял вину за серию поражений на себя и подал отставку непосредственно в прямом эфире флеш-интервью сразу после финального свистка.

«У меня есть чувство собственного достоинства. Это ненормально, когда команда проигрывает так много. Пять поражений подряд — такого в моей карьере еще никогда не было. Я пытался изменить ситуацию, решить проблему, я много и усердно над этим работал, но надо понимать, что не имею права думать только о себе. Я должен ставить в приоритет интересы клуба, футболистов, болельщиков. Я уже ничего не могу изменить. А если так, то, видимо, это должен сделать кто-то другой. В конце концов, сейчас сезон в самом разгаре, у «Витесса» имеются отличные шансы на попадание в плей-офф по итогам сезона», — заявил Слуцкий.

Вопреки трогательному спичу российского тренера, в руководстве «Витессе» его заявление об увольнении пока еще не приняли, но намерены рассмотреть его в ближайшее время. По крайней мере, об этом сообщил технический директор клуба Мохаммед Аллах.

Technisch directeur Mohammed Allach: "Na de nederlaag tegen sc Heerenveen heeft Leonid Slutskiy aangegeven dat hij zijn functie als hoofdtrainer per direct wenst neer te leggen. De club gaat intern in beraad om zo snel mogelijk met een oplossing te komen."#Vitesse #heevit pic.twitter.com/7dqwh6wFCy — Vitesse (@MijnVitesse) November 29, 2019

Впрочем, в его словах надежды на то, что Слуцкого уговорят остаться в команде, не было и близко, хотя для самого тренера подобная ситуация не является беспрецедентной. Еще во времена своей работы в московском ЦСКА, с которым он трижды становился чемпионом России, по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны, а также регулярно выступал в Лиге чемпионов, Слуцкий после кризисных отрезков общался с президентом красно-синих Евгением Гинером по поводу своей отставки. Гинер же несколько раз отказывал Слуцкому в подписании заявления об увольнении по собственному желанию. Но в «Витессе» такой сценарий вряд ли повторится. Также неизвестна судьба помощников Слуцкого Олега Яровинского с братьями Березуцкими Алексеем и Василием, однако они с большой долей вероятности также покинут клуб.

Пока Леонид Слуцкий находится в раздумьях относительно своего будущего, а, как утверждает «Чемпионат», в услугах опытного специалиста уже заинтересованы сразу два клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Динамо» и «Рубин», — в «Витессе» уже вовсю прощаются со своим теперь уже де-факто бывшим главным тренером.

Так, болельщики желто-черных в Twitter пишут, что Слуцкий был одним из лучших наставников «Витесса» за последние годы, хотя некоторые и не исключают, что отставка российского специалиста была неизбежна. Выразили сожаление в связи с уходом тренера и его подопечные. Капитан «Витесса» Брайан Линссен назвал Слуцкого «человеком его сердца».

«Я действительно тронут. Слуцкий — очень милый и честный человек. Это человек моего сердца. Мы не хотели, чтобы он перенес такое. Его прощание с командой вызывает негативное чувство. Как он попрощался с нами? Он сделал это очень аккуратно, очень шикарно. Леонид поблагодарил нас за все и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. Он сказал, что было здорово, что он работал с нами и помог приобрести лучшие качества», — цитирует Линссена FOX Sports.

Поддержал своего одноклубника и вратарь желто-черных Ремко Пасвер, выразивший сожаление, что команде под руководством Слуцкого так и не удалось выйти из кризиса.

«Слуцкий не хочет ничего больше, чем добиваться результатов с этим клубом, в который он всегда вкладывал свою душу. Чувствуем себя абсолютно опустошенными, что не смогли изменить ситуацию», — цитирует Пасвера Voetbal International.

После 15-ти туров Эредивизии «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице с 23 набранными очками. Леонид Слуцкий возглавил клуб из Арнема летом перед началом сезона 2018/19. До этого 48-летний специалист работал в России, где возглавлял полтавское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов» и ЦСКА, а также национальную сборную, а до ухода в «Витесс» на протяжении года тренировал английский «Халл Сити».