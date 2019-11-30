Задавить норвежек: Непряева бьется за медали. LIVE

На отметке 3,1 км Дуркина идет очень неплохо и сейчас уже вторая. Но Бреннан увеличивает отрыв. Еще нужно констатировать, что Жеребятьева добавила.
Алиса Жамбалова в гонке.
Из наших Дуркина пока разогналась лучше всех. Лидирует американка Рози Бреннан. Жеребятьева и Голован замыкают список тех, кто пересек отсечку 1,2 км.
Ольга Царева стартовала.
Екатерина Смирнова на дистанции.
Диана Голован и Яна Кирпиченко друг за другом ушли в гонку.
Лидия Дуркина в гонке.
Анна Жеребятьева на дистанции.
Старт дан! Первой на дистанцию убежала Хэйли Свербул из США.
Сегодня еще состоится 15-километровая гонка у мужчин, а 1 декабря и женщины, и мужчины разыграют награды в парсьютах. На этом первый этап Кубка мира в Руке завершится.
Вчерашняя гонка была первой в программе Кубка мира текущего сезона. Вот такое после нее положение в общем зачете.
Всего на гонку заявлено 87 спортсменок. Старт будет раздельным, так что последняя девушка уйдет на дистанцию в 12:28 мск.
Сегодня за сборную России побегут: Анна Жеребятьева (№3), Лидия Дуркина (№6), Диана Голован (№10), Яна Кирпиченко (№11), Екатерина Смирнова (№15), Ольга Царева (№18), Алиса Жамбалова (№23), Наталья Непряева (№56).
Вчера состоялись соревнования в спринте. У женщин победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Россиянка Наталья Непряева прошла как лаки-лузер в полуфинал и чуть было не проделала такую штуку с финалом, однако уступила совсем чуть-чуть и заняла итоговое седьмое место.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке.