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Задавить норвежек: Непряева бьется за медали. LIVE

Кубок мира. Женщины. Классический стиль. ОНЛАЙН

В финском Руке проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской гонки классическим стилем на 10 км.
Трансляция
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11:59

На отметке 3,1 км Дуркина идет очень неплохо и сейчас уже вторая. Но Бреннан увеличивает отрыв. Еще нужно констатировать, что Жеребятьева добавила.

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11:56

Алиса Жамбалова в гонке.

11:55

Из наших Дуркина пока разогналась лучше всех. Лидирует американка Рози Бреннан. Жеребятьева и Голован замыкают список тех, кто пересек отсечку 1,2 км.

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11:54

Ольга Царева стартовала.

11:52

Екатерина Смирнова на дистанции.

11:50

Диана Голован и Яна Кирпиченко друг за другом ушли в гонку.

11:48

Лидия Дуркина в гонке.

11:46

Анна Жеребятьева на дистанции.

11:45

Старт дан! Первой на дистанцию убежала Хэйли Свербул из США.

11:40

Сегодня еще состоится 15-километровая гонка у мужчин, а 1 декабря и женщины, и мужчины разыграют награды в парсьютах. На этом первый этап Кубка мира в Руке завершится.

11:35

Вчерашняя гонка была первой в программе Кубка мира текущего сезона. Вот такое после нее положение в общем зачете.

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11:30

Всего на гонку заявлено 87 спортсменок. Старт будет раздельным, так что последняя девушка уйдет на дистанцию в 12:28 мск.

11:25

Сегодня за сборную России побегут: Анна Жеребятьева (№3), Лидия Дуркина (№6), Диана Голован (№10), Яна Кирпиченко (№11), Екатерина Смирнова (№15), Ольга Царева (№18), Алиса Жамбалова (№23), Наталья Непряева (№56).

11:20

Вчера состоялись соревнования в спринте. У женщин победу одержала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Россиянка Наталья Непряева прошла как лаки-лузер в полуфинал и чуть было не проделала такую штуку с финалом, однако уступила совсем чуть-чуть и заняла итоговое седьмое место.

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11:15

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке.