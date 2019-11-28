Побороть Норвегию: россияне бьются за первые медали. LIVE

Плотной группой сразу пошли спортсменки, но на первой позиции сразу же обосновалась Майкен Касперсен Фалла, которая и вела за собой забег. На второй части дистанции загонщицей стала работать Сади Маубет Бьорнсен, а ближе к финишу рывок выдала Тириль Уднес Венг. В итоге так втроем они и завершали впереди всех, но Венг осталась третьей и рассчитывает теперь стать лаки-лузером, а Маубет Бьорнсен выиграла касание у Фаллы. Четвертой прибежала Тереза Йохауг, которая теперь тоже сохраняет призрачные шансы на полуфинал.