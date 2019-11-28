Побороть Норвегию: россияне бьются за первые медали. LIVE

Здесь начало тоже провели плотной группой, а на финише две спортсменки оказались явно сильнее всех. Ане Стенсет и Софи Колдуэлл выходят в полуфинал!/b> Опять норвежка и американка. Ну а Анна Свендсен лишает Йохауг шансов стать лаки-лузером.
Второй забег взял старт!
Плотной группой сразу пошли спортсменки, но на первой позиции сразу же обосновалась Майкен Касперсен Фалла, которая и вела за собой забег. На второй части дистанции загонщицей стала работать Сади Маубет Бьорнсен, а ближе к финишу рывок выдала Тириль Уднес Венг. В итоге так втроем они и завершали впереди всех, но Венг осталась третьей и рассчитывает теперь стать лаки-лузером, а Маубет Бьорнсен выиграла касание у Фаллы. Четвертой прибежала Тереза Йохауг, которая теперь тоже сохраняет призрачные шансы на полуфинал.
Поеееехали!
Итак, сейчас начнется первый четвертьфинал у женщин. Наших нет.
А вот как квалифицировались лучшие у мужчин.
Результаты квалификации лучших у женщин.
У мужчин ситуация получше: наши лыжники есть в четырех из пяти забегов, а во втором четвертьфинале их сразу двое: Александр Большунов и Артем Мальцев. Сергей Устюгов побежит в первом четвертьфинале, Илью Семикова мы увидим в третьем, а Глеба Ретивых — в пятом.
В женской части соревнований после предварительной части Россию представит, к сожалению, только Наталья Непряева. Лидер нашей сборной побежит в четвертом четвертьфинале.
Итак, сегодня нас ждут традиционные спринтерские соревнования, коих в Кубке мира стало в последние годы, кажется, даже слишком много. Но не будем брюзжать. Сначала в борьбу вступят женщины, которые разыграют свои пять четвертьфиналов, затем настанет очередь мужчин, которые сделают то же самое. Потом в той же последовательности полуфиналы и финалы.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финала мужского и женского классического спринта на этапе Кубка мира в Руке.