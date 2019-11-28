Путь в ЦСКА: российского хоккеиста гонят из НХЛ после допинга

27 ноября клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» официально выставил на драфт отказов своего нападающего Валентина Зыкова. Поводом для этого стала дисквалификация россиянина, чья допинг-проба дала положительный результат еще 17 октября, после чего форвард был отстранен на 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Спустя сутки Зыков, пройдя процедуру драфта отказов, вариантов с продолжением карьеры в лучшей лиге мира не нашел. Как утверждает журналист Sportsnet Эллиот Фридман в своем Twitter,

ни один клуб Национальной хоккейной лиги не желает видеть в своих рядах 24-летнего форварда «Вегаса».

Zykov clears — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 28, 2019

Соответственно, теперь Зыкову предстоит рассматривать предложения из других стран: «рыцари» показали, что на своего нападающего больше не рассчитывают, а отсутствие интереса со стороны других клубов НХЛ говорит о том, что россиянина ожидает переезд из-за океана.

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Наиболее вероятным развитием этой истории выглядит переход форварда в родной московский ЦСКА. Зыков является воспитанником красно-синих, хотя за основную команду так и не дебютировал. В сезоне-2011/12 он выступал за «Красную Армию» в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), после чего отправился покорять Америку.

На драфте Канадской хоккейной лиги Зыкова выбрал клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Бе-Комо Драккар», где он в своем дебютном сезоне набрал 75 очков (40 голов + 35 передач) в 67 играх и был признан лучшим новичком первенства. После того же сезона Валентином заинтересовались в НХЛ: во втором раунде драфта 2013 года под 37-м общим номером Зыкова выбрал «Лос-Анджелес Кингз». Причем «Кингз» имели прямую цель подписать россиянина. Ради этого «короли» ради прав на воспитанника ЦСКА обменял три выбора на драфте в «Эдмонтон Ойлерз».

В 2014 году Зыков подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом». Однако дебютировать за главную команду он так и не смог, выступая лишь за фарм-клуб «Кингз» «Онтарио Рейн» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В итоге в феврале 2016-го его обменяли в »Каролину Харрикейнз», за которую он и дебютировал в НХЛ. Впрочем, в составе «ураганов» Зыков не сумел закрепиться, также проводя большинство времени в АХЛ. В сезоне-2018/19 Валентин подписал контракт с «Эдмонтоном», но, проведя за «Ойлерз» пять матчей, перешел в «Вегас», где и отыграл остаток сезона, набрав два очка в десяти матчах.

Текущий сезон «регулярки» НХЛ для Зыкова стартовал неудачно. Россиянин набрал те же два балла за семь матчей, а затем произошла трагедия с допингом.

«Мы получили уведомление от НХЛ и профсоюза игроков, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона. Зыков сознательно использовал запрещенное вещество, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение», — заявили тогда в «Вегасе».

В частности, утверждалось, что Зыков на протяжении четырех лет принимал некое вещество, которое могло способствовать улучшению спортивных результатов. Валентин с обвинениями согласился и спокойно взял на себя вину, но при этом выразил недоумение с тем, что его допинг-проба дала положительный результат. Заступился за россиянина его агент Ролланд Хеджес, заявивший, что его клиент принимал препараты неосознанно.

Как бы то ни было, на карьере российского форварда в НХЛ совершенно точно поставлена точка. Репутация подорвана, а результативность Зыкова оставляет желать лучшего. Теперь единственный путь — обратно на свой континент. И в ЦСКА уже заявили об интересе вернуть своего воспитанника назад.

По словам президента красно-синих Игоря Есмантовича, клуб в ближайшее время намерен связаться с агентом Зыкова. Правда, речь идет пока что только об интересе, не более. Вероятно, в ЦСКА хотят узнать условия, которые удовлетворят аппетиты Валентина, от чего армейцы и будут отталкиваться в следующем проведении переговоров.

«Зыков — наш парень, из ЦСКА. Мы всегда рады видеть в команде наших воспитанников. Так что сейчас будем связываться с агентом, разговаривать, но пока никаких серьезных намерений у нас в этом плане нет. Я даже не знаю, хочет он или не хочет. Это же наши ребята. Мы их что, бросать будем в трудной ситуации? Но сначала нужно понять его позицию. Не знаю, усилит ли он ЦСКА, это вопрос к тренеру. Он сейчас не играл полтора месяца, надо оценивать», — цитирует Есмантовича Sport24.

Проблемой возвращения в Россию для Зыкова может стать как раз его допинговая история. В данном случае ему предстоит пройти допинг-тестирование, и если форвард его провалит, то его может ожидать более жесткое наказание, нежели в НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея (ИИХФ) после чемпионата мира — 2019 на четыре года за кокаин, не даст соврать. Хотя в ИИХФ пока что не имеют никаких медицинских документов Зыкова. Все из-за ограниченных отношений с НХЛ.

«Мы не получали информации о том, какое вещество принимал Зыков. Без нужной информации мы не в праве ничего делать. Также наша реакция будет зависеть о того, что скажет Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В данный момент НХЛ действует по своим правилам и юрисдикции», — заявил президент федерации Рене Фазель.