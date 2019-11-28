«Это еще не все»: суд сделал Глушакова беднее на 33 миллиона

Московский городской суд значительно увеличил сумму компенсации бывшей жене футболиста грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарье, проинформировало РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Глушаковой Сергея Жорина.

Разбирательства были связаны с выписками из нескольких банков, которые в августе сторона девушки передала суду, ведущему процесс о разделе имущества экс-супругов. Согласно тем документам, 32-летний футболист вывел с общего счета около 200 млн рублей.

Позднее суд принял решение разделить имущество пополам, а также взыскал с игрока 10 млн в пользу Дарьи Глушаковой.

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После нескольких заседаний, на которых присутствовал и сам футболист, суд так и не смог добиться от него ответа, куда была выведена часть средств только с одного счета. Представитель Глушаковой Алиса Образцова предлагала подписать мировое соглашение, однако игрок «Ахмата» от этого шага отказался.

Слушание, на котором должны были рассмотреть апелляция по делу о разделе имущества Глушаковых, было перенесено как раз на 28 ноября.

«Мы позитивно восприняли сегодняшнее решение, ведь если первая инстанция полностью проигнорировала все наши доказательства по поводу вывода денежных средств, то сегодня Мосгорсуд в определенной части согласился с нами и увидел те выведенные деньги, о которых мы говорили в первой инстанции.

Однако наши требования удовлетворены не в полном объеме, а в объеме 42 млн рублей. Да, это тоже немало… Но это не все деньги, которые вывел Глушаков — мы будем подавать кассационную жалобу и добиваться, чтобы половину всех денег суд присудил бывшей супруге», — прояснил ситуацию после слушания Жорин.

Помимо этого, представитель Глушаковой добавил, что сегодняшнее решение говорит о том, что их требования в суде первой инстанции были обоснованными, установленными и доказанными.

«Определенное значение сыграл объем денежных средств, потому что, согласно нашей судебной практике, крайне сложно выносить решение, когда речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей. Это немного непривычные суммы для нашей практики, но Мосгорсуд, по крайней мере, дал оценку денежным средствам, которые выводились», — подытожил адвокат.

Напомним, что эпопея с бракоразводным процессом экс-футболиста «Спартака», ныне защищающего цвета грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова началась больше года назад. В сентябре 2018-го спортсмен якобы уличил свою супругу в неверности, на что Дарья Глушакова также обвинила атлета в изменах, подкрепив свои слова публикацией компрометирующего видео.

В итоге обе дочери остались с матерью, а футболиста обязали выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тыс. рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Имущество же полузащитника «Ахмата» и его бывшей жены Никулинский суд города Москвы разделил пополам.

В течение процесса Глушаков, помимо того, что пытался вывести со счета деньги и переписать загородный дом на свою мать, угрожал супруге и пришел на откровенный разговор в ток-шоу Андрея Малахова. Дарья же, в свою очередь, также не покидала страницы прессы, через своего адвоката рассказывая о деталях громкого развода, в котором до сих пор не стоит точка.

Возвращаясь к сегодняшнему разбирательству, стоит отметить, что ранее футболист выдвинул против экс-супруги иск о защите чести и достоинства. Поводом к продолжению судебных разбирательств послужил тот факт, что спортсмен якобы посчитал оскорбительными заявления в прессе бывшей жены в ходе их бракоразводного процесса, в связи с чем намерен отсудить у нее моральную и материальную компенсацию за переживания.

В распоряжении СМИ также оказался текст заявления Глушакова, содержание которого подтвердил Жорин. В нем говорится, что футболист требует от Дарьи Глушаковой более 200 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Убытки от бракоразводного процесса сторона хавбека грозненского «Ахмата» оценила в 201 млн, еще 2 млн он потребовал за распространение слухов о нем, а оставшаяся сумма составляет, по мнению Глушакова, компенсацию морального вреда за разглашение деталей частной жизни. Отмечается, что суд принял иск и уже назначил дату заседания, которая не раскрывается.

Адвокат Жорин тогда подчеркнул, что футболист действует необдуманно, поскольку подобными заявлениями выставляет себя в глазах общественности в не лучшем свете, а также предположил, что разбирательства между бывшими супругами будут продолжаться еще не один месяц.