Наркотики и издевательства над дочерью: скандал в семье Зайцева

В семье российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева произошел громкий скандал. Бывшая жена хоккеиста Маргарита накануне обратилась в полицию с заявлением о похищении ее детей. Как сообщает «РЕН ТВ», девушка пожаловалась на то, что группа неизвестных людей нагрянула к ней домой, напала на няню, якобы нанеся ей колото-резаные раны в районе уха, после чего нападавшие забрали двух несовершеннолетних детей, посадили их себе в машину и увезли в неизвестном направлении. Как считает сама Маргарита,

за данным инцидентом стоит непосредственно Никита Зайцев, ее бывший супруг и по совместительству отец детей.

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Комментариев от самого Зайцева на данный момент не поступило, зато высказался его отец, Игорь Зайцев. В своем заявлении он подчеркивает, что дети на самом деле находятся под присмотром хоккеиста, однако ни о каком похищении речи не идет. На данный момент Никита и Маргарита разведены, однако судейские тяжбы между ними до сих пор идут. В частности, стороны ожидают решения суда о том, с кем именно будут жить две дочери. Отец хоккеиста «Оттавы» также подчеркнул, что за тот период, когда пара уже находилась в разводе, экс-супруга Зайцева не позволяла тому встречаться с детьми, и обвинил ее в непотребном поведении, разврате, употреблении наркотических веществ и издевательском отношении к одной из дочерей.

«Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной, в тот момент, когда рядом находятся дети», — цитирует Игоря Зайцева «РЕН ТВ».

Свадьбу Никита и Маргарита сыграли еще в 2015 году, когда Зайцев на тот момент еще был игроком московского ЦСКА. В мае 2016 года российский защитник подписал контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс», а по окончании сезона-2016/17 заключил с канадским клубом договор на семь лет, за которые должен был получить в общей сумме $31,5 млн. Примерно в тот же период у пары родились две дочери, Соня и Вера: сначала в 2016-м, а затем в 2017-м соответственно. При этом свои отношения Никита и Маргарита старались не афишировать.

В 2019 году же стало известно о том, что супруги расторгли брачный договор.

Примечательно, что в ходе судебных тяжб стороны не только стали выяснять, с кем останутся жить две несовершеннолетние девочки, но и размер алиментов. По данным ряда СМИ, экс-супруга Зайцева желает отсудить у него треть дохода хоккеиста как раз для содержания детей. Стоит обратить внимание на то, что «детский вопрос» у бывших возлюбленных стоит не первый месяц.

Так, еще в октябре этого года Маргарита Зайцева в своем Instagram опубликовала пост, в котором сообщила, что ее бывший муж забрал у нее детей, не давая при этом возможности увидеться с младшей дочерью Верой.

«Моя младшая девочка! Как я тебя люблю! Мне не дали с тобой увидеться в день рождения. Верочке 2 года», — написала Маргарита.

Что касается Зайцева, то форвард «Оттавы» накануне, 23 ноября, неожиданно покинул состав своей команды и отправился в Россию.

По данным Ottawa Sun, данное разрешение от руководства и тренерского штаба клуба 28-летний российский защитник получил, чтобы «решить личные семейные вопросы». Из-за этого он не смог принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором «Сенаторз» одержали победу со счетом 4:1. Сам же Зайцев перешел в стан «Оттавы» в начале этого лета, когда был обменян из «Торонто». Причем, как утверждал защитник, данный трансфер происходил по его инициативе.

«На переход оказали влияние отношения с работающим здесь тренером Ди Джеем Смитом. Я могу быть полезен молодым игрокам. В «Торонто» у меня все получалось, но захотелось сменить обстановку. У меня было много причин, чтобы уйти, это было необходимо сделать. «Оттава» — молодая команда. Она строится, и это интересно», — говорил он.

В текущем сезоне Зайцев принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился шестью результативными передачами. «Оттава Сенаторз» после 24 игр имеет в своем активе 23 очка и с девятью победами занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.