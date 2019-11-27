«Подделали сообщения Родченкова»: новые претензии WADA к России

Утечка провокационной информации. Опять

С тех пор, как стало известно о рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от международных стартов на четыре года, судьба отечественного спорта (особенно олимпийцев) находится в подвешенном состоянии.



Ожидается, что 9 декабря исполком WADA разберет доклад комитета, изучит его доводы и примет решение, заслуживает ли Россия рекомендованных санкций или нет.

Однако 89-страничный доклад каким-то образом уже начал распространяться в западной прессе.

По крайней мере, информационное агентство Associated Press и газета Washington Post заявили, что получили документ в свое распоряжение, и опубликовали статьи с идентичным содержанием, которое не сулит ничего хорошего российскому спорту.

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О чем же говорится в докладе комитета по соответствию, по версии западных СМИ? Почему было выдвинуто решение отстранить россиян на четыре года?

Не поверили объяснениям России

Все претензии касаются якобы измененной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей информацию о пробах с 2011 по 2015 год. Напомним, российская сторона в январе 2019 года передала эту базу на перепроверку экспертам WADA, которые полагали, что смогут найти там доказательства фальсификации допинг-тестов в преддверии Олимпийских игр в Сочи — 2014 и в Рио-де-Жанейро — 2016.

Спустя девять месяцев работы эксперты заявили, что данные расходятся с теми, что им ранее передавал информатор WADA и по совместительству бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США в 2016 году.

«По всем 89 страницам доклада разбросаны объяснения российской стороной того факта, откуда могли взяться расхождения в базах. Среди них — системные сбои и стандартные операции по очистке места на диске, которые проводятся каждый год.

Однако эти доводы показались неубедительными экспертам WADA, которые кропотливо изучили 23 миллиона мегабайта данных», — утверждается в материале AP.

Для чего якобы вносились изменения в базу?

Согласно западным СМИ, команда Всемирного антидопингового агентства не просто обнаружила следы изменений, но и установила, что именно было переписано и для чего.

«В докладе комитета WADA по соответствию утверждается, что фальсификация данных имела целью выставить все в таком свете, будто человек, который раскрывал махинации — Григорий Родченков, — использовал антидопинговую систему России, чтобы набить себе карман. Также планировалось убрать все записи о том, что один из ключевых свидетелей защиты России Евгений Кудрявцев (с 2012-го по 2017 год руководил отделом приема и хранения проб в Московской лаборатории, опровергает слова Родченкова о махинациях во время Игр. — «Газета.Ru») где-то поступал неправильно.

«Сделай со всеми файлами то же самое, и бонус твой», — говорится в одном из сообщений, якобы написанных Родченковым его помощнику Тимофею Соболевскому.

На самом же деле Соболевский получал сообщения от Кудрявцева. И текст сообщений был другим — просто «Окей» и «Тим, скоро мы это дадим». Родченков не участвовал в оригинальной переписке», — пишет AP.

Каким образом эксперты WADA могли восстановить якобы стертые и затем сильно измененные реальные сообщения, чтобы прийти к таким выводам, не очень понятно. Возможно, они просто обратились к базе, которую им передал информатор раньше, и решили принять первую версию переписки.

Адвокат Родченкова Джим Уолден в комментарии Washington Post тем временем заявил, что его клиент будто бы заранее предвидел, что российская сторона постарается выставить его в таком свете.

«Родченков предсказал, что россияне опоздают с передачей базы данных (должны были предоставить до 31 декабря 2019 года, но сделали это в январе. — «Газета.Ru»), потому что будут манипулировать с результатами допинг-проб. Это традиция, проверенная временем в гангстерской России: лги, лги и еще раз лги, пока все тебе не поверят», — заявил адвокат.

По информации AP, российская сторона якобы изучила «11 227 переписок, чтобы выяснить и удалить 25 наиболее опасных сообщений».

Почему все это может быть неправдой

Во-первых, WADA пока не подтвердило подлинность материалов, попавших в руки СМИ. Конечно, надежды на то, что все это на самом деле не доклад комитета по соответствию, мало, но она есть.

Во-вторых, из статей AP и Washington Post пока еще совершенно непонятно, какие доказательства для своих выводов приводят эксперты Всемирного агентства. Чтобы утверждать, какая версия переписки настоящая, а какая нет, нужно на чем-то основываться, помимо того, что Родченков прислал свой вариант раньше.

В-третьих, Следственный комитет России, который проводит собственное расследование в Московской антидопинговой лаборатории, уже давно сообщал, что информационная система организации была несовершенна — к ней могли иметь удаленный доступ Родченков и его помощники.

«Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов Родченков и Соболевский имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств»,

— цитировал «Интерфакс» официального представителя СК Светлану Петренко.

Тем не менее стоит признать, что подобная утечка и публикации в западных СМИ способны сильно повлиять на отношение публики к данному вопросу и оказать давление на членов исполкома WADA, которые будут решать судьбу россиян меньше, чем через две недели.

Россия же пока не дала никакого ответа на эти публикации. Более того, неизвестно, есть ли у нас этот доклад. Как сообщил в комментарии «Газете.Ru» Дмитрий Свищев — президент Федерации керлинга России и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — иметь какую-то информацию по этому поводу может лишь Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Только РУСАДА может получить этот доклад, потому что они должны ответить на него. Ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России (ОКР), ни федерации по разным видам спорта докладом не обладают.

У меня такой информации нет. РУСАДА является ассоциированным членом WADA и отвечает перед Всемирным агентством именно оно», — подчеркнул Свищев.