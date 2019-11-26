По стопам Васильевой: WADA дисквалифицировало Захарова

26 ноября, в тяжелый день для российского спорта из-за сообщений о возможных санкциях в адрес страны со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), пришла еще одна неприятная новость.

Российский прыгун в воду, олимпийский чемпион Лондона — 2012 Илья Захаров дисквалифицирован WADA на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен пропустил три допинг-теста во внесоревновательный период, что и привело к отстранению. Как пояснил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября текущего года — момента, когда решение было вынесено официально.

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Захаров пропустил допинг-тесты 21 октября прошлого года, а также 17 февраля и 11 июня уже в 2019. При этом на чемпионате по водным видам спорта, который прошел в июле в южнокорейском Кванджу, Захаров не выступил. Причиной называлась травма колена, хотя на тот момент у него уже было три флажка в системе ADAMS, куда спортсмены вносят свое местоположение для того, чтобы быть доступными допинг-офицерам.

Это уже не первый случай, когда российский спортсмен дисквалифицирован за данный вид нарушения антидопингового кодекса международной организации. Ранее в этом году аналогичным образом была наказана биатлонистка Маргарита Васильева.

Правда, ситуации у спортсменов все-таки разные, так как Васильева только-только проявила себя в составе первой сборной России на Кубке мира по биатлону и считалась основным членом национальной команды.

Что до Захарова, то он уже добился всего, чего только мог, и собирался прекратить выступления на профессиональной арене. По правилам WADA российский прыгун в воду имеет право на подачу апелляции на решение о дисквалификации.

Если бы Захаров в течение трех недель с момента вынесения решения оформил протест, он рассматривался бы в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В мировой практике уже имеются случаи, когда в подобных ситуациях спортсменам удавалось доказать, что они были недоступны для допинг-офицеров по уважительным причинам, и дисквалификации отменялись.

Правда, в российском спорте совсем недавно был пример, когда подобная апелляция привела к плачевным последствиям. За три пропущенных допинг-теста был отстранен топ-атлет, прыгун в высоту Даниил Лысенко.

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) решило апеллировать и предоставило в Лозанну документы, свидетельствовавшие о том, что спортсмен был недоступен по уважительным причинам, так как проходил лечение.

Вот только клиника оказалась поддельной, по указанному в документах адресу расположено разрушенное здание. Юристы CAS проверили даже регистрационный номер медучреждения, оказавшийся фальшивым.

Закончилось все это отстранением, а затем и уходом в отставку президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который занял свой пост в 2016 году, чтобы вернуть российской легкой атлетике статус соответствия, национальные флаг и гимн, а в итоге только ухудшил ситуацию.

Впрочем, в случае Захарова никакой борьбы за отмену решения не предвидится.

«Решение оспаривать Илья не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины. К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла — он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру», — рассказал Власенко «Р-Спорту».

И действительно, сам спортсмен вскоре объявил о том, что прекращает выступления, опубликовав обращение к болельщикам в Instagram.

«Сегодня наступил день окончания моей спортивной карьеры. Я хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении всех этих лет, дорогие болельщики и все, кто следил за мной, сопереживал, спасибо вам!

Допинг никогда не употреблял и не буду... Закончил карьеру , поэтому и пропуск допинг-тестов был.

Спасибо моим родным и близким. Всем друзьям, кто был со мной. Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому. Всем спасибо, я на связи», — написал спортсмен.

Илья Захаров является одним из самых титулованных российских прыгунов в воду. Он первый россиянин, кому удалось выиграть в истории Олимпиаду в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. На тех же Играх в Лондоне он завоевал еще серебро в тандеме с Евгением Кузнецовым.

На счету Захарова за карьеру одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, а также две награды высшей пробы и пять вторых мест на чемпионатах Европы.