С одного удара: как Уайлдер нокаутировал Ортиса

В ночь с 23 на 24 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе прошел очередной вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого стали американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис, сразившиеся в главном бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок стал для Уайлдера уже десятой добровольной защитой пояса, которым он владеет с 2015 года, когда победил Бермейна Стиверна.

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С тех пор ему удалось успешно отстоять титул девять раз, а бой с Ортисом стал юбилейным — теперь у Уайлдера десять защит в карьере.

Поединок в целом проходил без видимого преимущества американца, не говоря уже о том, чтобы перерасти в односторонний. Основные события развернулись в седьмом раунде: Ортис провел редкую, но опасную атаку за десять секунд до конца трехминутки, однако сам под занавес раунда пропустил удар с правой от Уайлдера. Кубинца пошатнуло, после чего он упал на канвас. Несмотря на это, Ортис сумел подняться до того момента, как рефери отсчитал десять секунд. Однако, посмотрев в глаза боксеру, судья Кенни Бэйлесс принял решение остановить бой, зафиксировав победу Уайлдера техническим нокаутом.

Deontay Wilder knocked the sweat off Ortiz! #WilderOrtiz2pic.twitter.com/7U2wrf5AEw — Sports ReUp (@SportsReUp) November 24, 2019

Обиднее поражение для кубинца обернулось тем, что по итогам шестого раунда он вел на карточках у судей по очкам — 58:56. Это подтверждает и статистика: за семь раундов Уайлдер нанес 184 удара, 37 из которых достигли цели (18,5%). У Ортиса практически такие же показатели — 179 (35) при точности 19,6%. Американец доминировал в работе джебом — 130-77, однако кубинец практически в два раза перебил соперника силовыми выбросами — 102-54.

Deontay Wilder with the absolutely insane KNOCK OUT in the 7th round to remain the Heavyweight Champion of the World.



The power from Wilder on this knock out is out of control pic.twitter.com/Di1qqo4nBN — The Action Network (@ActionNetworkHQ) November 24, 2019

«Я был уверен в своих навыках и знал, что мне нужно было делать. Мы знали, что Ортис – очень опасный и умный боец, с ним не хочет драться ни один тяжеловес в мире. Но в этом был наш план. Мы намеренно отдали ему инициативу, я выжидал, когда он устанет», – сказал Уайлдер после боя.

Бронзовый бомбардировщик добил свой рекорд до отметки 42-0-1. Примечательно, что 41 раз американец побеждал нокаутом, а свою единственную ничью провел во встрече с Тайсоном Фьюри. Уайлдер по-прежнему остается непобежденным.

Что касается 40-летнего Ортиса, то для него это поражение стало вторым в карьере, причем первое он потерпел тоже от Уайлдера — в марте прошлого года американец отправил его в нокаут. Так или иначе, но кубинца эксперты называли едва ли не самым опасным соперником для американца, а его решение принять реванш с Ортисом и вовсе показалось опрометчивым, поскольку среди прочих вариантов были соперники и полегче. Но стратегия команды чемпиона сработала.

«Я же говорил, что моим соперникам нужно быть готовым к 12 идеальным раундам. Мне нужны были лишь две идеальные секунды. Бам – и спокойной ночи. Еще раз доказал это», – объяснил Уайлдер.

К слову, то же самое произошло с кубинцем и в первом очном поединке против Деонтея. Тогда он провел семь очень конкурентных раундов и в один момент даже был близок к досрочной победе, но Уайлдеру удалось выстоять. Постепенно Ортис стал уставать, американец это прочувствовал и оформил нокдаун, а потом оформил еще одну серию тяжелых ударов — встречу претендент продолжать уже не мог. С тех пор Ортис одержал три победы, заслужив реванш, но это поражение, судя по всему, ставит точку в его противостоянии с чемпионом.

Будущее 34-летнего Уайлдера кардинальным образом не поменялось из-за этой победы. В ближайшее время и он, и весь боксерский мир рассчитывает увидеть его реванш с Тайсоном Фьюри. По словам американца, разговоры о поединке уже ведутся.

«Далее, конечно, у нас есть амбиции на матч-реванш с Фьюри. Есть вероятность, что бой пройдет уже в феврале, там есть окно. Посмотрим, что произойдет», — заявил он.

В дальнейшем же Деонтей хочет встретиться с победителем реванша Энтони Джошуа — Энди Руис за звание абсолютного чемпиона мира.

«Если Руис победит, это будет здорово для бокса. После его победы мы наконец организуем объединительный бой в нашем дивизионе. Джошуа уже заявил, что его не интересует бой со мной. Между тем, вся суть в том, чтобы объединить титулы. В супертяжелом весе должен быть только один чемпион, а не несколько», — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

"Tyson Fury next, then after that I want the unification bout."



Is Deontay Wilder the man to unify the heavyweight division? pic.twitter.com/fkMgHggSAK — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 24, 2019

Бой Джошуа — Руис состоится 7 декабря, а вот Фьюри пока соперника не получил. Сценарий, описанный Уайлдером, видится наиболее вероятным.