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Последний шанс на золото: Загитова против Косторной. LIVE

Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В японском Саппоро завершается этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин.
Трансляция
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11:18

Вессенберг была последней с отрывом в короткой программе. В произвольной старалась. Прыгала тройной тулуп, тройной сальхов, каскад 3 тулуп — 2 тулуп — 3 риттбергер у нее получился, но в целом, конечно, уровень слабый.

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11:13

Американка Меган Вессенберг на льду.

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11:12

Обыграла австралийку в произвольной, но уступила по сумме.

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11:11

В начале программы прыгнула каскад 2 аксель — 3 тулуп. Дальше еще каскад: 3 лутц — 2 тулуп. Тройной флип без плюсов, но и без минусов. Третий уровень за дорожку, тройной риттбергер во второй части проката. А вот с тройным сальховом допустила помарку на приземлении и потом и вовсе упала на тройном лутце. Еще был каскад 2 аксель — 2 тулуп и потом уже финальные вращения. Вполне неплохой прокат!

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11:06

Мэ Беренис Мейте из Франции на льду.

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11:05

Первый ориентир — оценки Крейн.

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11:03

Начала прокат под «Реквием по мечте» с тройного флипа, затем сделала с небольшой помарочкой каскад 3 лутц — 2 тулуп. Затем еще каскад: 2 аксель — ойлер — 3 сальхов. Следом тройной риттбергер. Во второй части каскад 3 тулуп — 2 тулуп, двойной аксель. В целом справилась со своим прокатом на достаточно достойном уровне, хотя выступление могло бы быть и посложнее. И уровней не досчиталась кое-где.

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10:58

Соревнования открывает австралийская фигуристка Кейлани Крейн.

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10:50

Представляют судей уже на арене в Саппоро. Сейчас начнется разминка первой группы.

10:45

Финальная часть борьбы за путевки в финал серии Гран-при. На данный момент гарантировали себе там место только россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, которые выиграли по два своих этапа. Сегодня их достижение может повторить уверенно лидирующая после короткой программы Алена Косторная. Попадание на пьедестал почета гарантирует путевку в Турин и Рике Кихире и Алине Загитовой. Правда, действующая чемпионка мира на данный момент четвертая после неудачного вчерашнего проката. Но отрывы там минимальные. Ближе всех к шестой путевке американка Мэрайя Белл, которая сидит у экрана, скрестив пальцы.

10:40

Вторая разминка

7. Мако Ямашита (Япония) 8. Алина Загитова (Россия) 9. Лим Ын Су (Южная Корея) 10. Рика Кихира (Япония) 11. Алена Косторная (Россия) 12. Карен Чен (США)

10:35

Первая разминка

1. Кейлани Крейн (Австралия) 2. Мэ Беренис Мейте (Франция) 3. Меган Вессенберг (США) 4. Софья Самодурова (Россия) 5. Юхана Йокои (Япония) 6. Старр Эндрюс (США)

10:30

Положение после короткой программы:

1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 2. Рика Кихира (Япония) – 79,89 3. Карен Чен (США) – 67,21 4. Алина Загитова (Россия) – 66,84 5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70 6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28 7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85 8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67 9. Старр Эндрюс (США) – 58,92 10. Кайлани Крейн (Австралия) – 55,82 11. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 49,77 12. Меган Вессенберг (США) – 44,78

10:25

Разминка начнется примерно в 10.50 мск.

10:20

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женщин на этапе Гран-при Японии.