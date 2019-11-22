Последний шанс на золото: Загитова против Косторной. LIVE

Вессенберг была последней с отрывом в короткой программе. В произвольной старалась. Прыгала тройной тулуп, тройной сальхов, каскад 3 тулуп — 2 тулуп — 3 риттбергер у нее получился, но в целом, конечно, уровень слабый.
Американка Меган Вессенберг на льду.
Обыграла австралийку в произвольной, но уступила по сумме.
В начале программы прыгнула каскад 2 аксель — 3 тулуп. Дальше еще каскад: 3 лутц — 2 тулуп. Тройной флип без плюсов, но и без минусов. Третий уровень за дорожку, тройной риттбергер во второй части проката. А вот с тройным сальховом допустила помарку на приземлении и потом и вовсе упала на тройном лутце. Еще был каскад 2 аксель — 2 тулуп и потом уже финальные вращения. Вполне неплохой прокат!
Мэ Беренис Мейте из Франции на льду.
Первый ориентир — оценки Крейн.
Начала прокат под «Реквием по мечте» с тройного флипа, затем сделала с небольшой помарочкой каскад 3 лутц — 2 тулуп. Затем еще каскад: 2 аксель — ойлер — 3 сальхов. Следом тройной риттбергер. Во второй части каскад 3 тулуп — 2 тулуп, двойной аксель. В целом справилась со своим прокатом на достаточно достойном уровне, хотя выступление могло бы быть и посложнее. И уровней не досчиталась кое-где.
Соревнования открывает австралийская фигуристка Кейлани Крейн.
Представляют судей уже на арене в Саппоро. Сейчас начнется разминка первой группы.
Финальная часть борьбы за путевки в финал серии Гран-при. На данный момент гарантировали себе там место только россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, которые выиграли по два своих этапа. Сегодня их достижение может повторить уверенно лидирующая после короткой программы Алена Косторная. Попадание на пьедестал почета гарантирует путевку в Турин и Рике Кихире и Алине Загитовой. Правда, действующая чемпионка мира на данный момент четвертая после неудачного вчерашнего проката. Но отрывы там минимальные. Ближе всех к шестой путевке американка Мэрайя Белл, которая сидит у экрана, скрестив пальцы.
Вторая разминка
7. Мако Ямашита (Япония) 8. Алина Загитова (Россия) 9. Лим Ын Су (Южная Корея) 10. Рика Кихира (Япония) 11. Алена Косторная (Россия) 12. Карен Чен (США)
Первая разминка
1. Кейлани Крейн (Австралия) 2. Мэ Беренис Мейте (Франция) 3. Меган Вессенберг (США) 4. Софья Самодурова (Россия) 5. Юхана Йокои (Япония) 6. Старр Эндрюс (США)
Положение после короткой программы:
1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 2. Рика Кихира (Япония) – 79,89 3. Карен Чен (США) – 67,21 4. Алина Загитова (Россия) – 66,84 5. Мако Ямашита (Япония) – 65,70 6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 65,28 7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85 8. Юхана Йокои (Япония) – 62,67 9. Старр Эндрюс (США) – 58,92 10. Кайлани Крейн (Австралия) – 55,82 11. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 49,77 12. Меган Вессенберг (США) – 44,78
Разминка начнется примерно в 10.50 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы женщин на этапе Гран-при Японии.