Последний шанс на золото: Загитова против Косторной. LIVE

Финальная часть борьбы за путевки в финал серии Гран-при. На данный момент гарантировали себе там место только россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, которые выиграли по два своих этапа. Сегодня их достижение может повторить уверенно лидирующая после короткой программы Алена Косторная. Попадание на пьедестал почета гарантирует путевку в Турин и Рике Кихире и Алине Загитовой. Правда, действующая чемпионка мира на данный момент четвертая после неудачного вчерашнего проката. Но отрывы там минимальные. Ближе всех к шестой путевке американка Мэрайя Белл, которая сидит у экрана, скрестив пальцы.