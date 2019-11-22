Сделать невозможное: российские пары бьются за золото. LIVE

Тройной тулуп, выброс тройной сальхов, другие элементы — все хорошо. Разве что на каскаде 3 сальхов — ойлер — 2 сальхов партнерша допустила ошибочку на выезде с первого прыжка, но все же вытянула. Тоже очень сильный прокат.