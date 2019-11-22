Сделать невозможное: российские пары бьются за золото. LIVE

А теперь другая лига. Китайцы Вэньцзинь Суй и Цунь Хан.
Канадцы выхордят на промежуточное первое место, не пуская в финал Тарасову и Морозова.
Начали хорошо. Удачный твист, а затем каскад 3 сальхов — 2 тулуп — 2 тулуп, выброс тройной риттбергер — все на плюсы. Уже во второй части параллельный тройной тулуп очень неплохой и выброс тройной сальхов на плюс. Канадцы откатали максимально чисто!
Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро из Канады на льду. Сейчас важный момент. Если Мишина и Галлямов будут выше, канадцев могут потеснить из финала Евгения Тарасова и Владимир Морозов!
Вторые и в произвольной, и по сумме. Немного уступили личному рекорду.
«Молодцы! Молодцы!» — скандируют трибуны!
Тройной тулуп, выброс тройной сальхов, другие элементы — все хорошо. Разве что на каскаде 3 сальхов — ойлер — 2 сальхов партнерша допустила ошибочку на выезде с первого прыжка, но все же вытянула. Тоже очень сильный прокат.
На льду еще один российский дуэт. Алиса Ефимова и Александр Коровин.
Лучшие и в произвольной программе, и по сумме. Ну а каскад 3 сальхов — ойлер — 3 сальхов вообще никто не делает в парном катании!
Выброс тройной флип на +1,89, каскад 3 сальхов — ойлер — 3 сальхов на +1. Дальше на +1,19 параллельный тройной тулуп. Четвертые уровни за все хореографические элементы. Выброс тройной риттбергер на +1,5 в конце программы. Просто замечательное выступление!
Итак, на льду Анастасия Мишина и Александр Галлямов!
Ну а вот расписание выступлений в разминающейся сейчас второй группе.
Итоги выступления в первой разминке.
Худшие в произвольной программе, но немного опережают итальянцев по сумме.
Тройной сальхов с падением партнера. В выбросе тройной флип партнерша приземлилась на две ноги. Еще последнюю поддержку сорвали. В остальном вполне неплохой прокат, но хуже японцев.
На льду американский дуэт Алекса Шимека и Крис Книрим.
Новые лидеры. Все закономерно. Хотя именно в произвольной немножко уступили американцам.
Начали с каскада из тройного и двух двойных тулупов. Качественный выброс тройной лутц. Выброс тройной сальхов с падением. Двойной аксель сделали. Очень здорово откатались японцы!
Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара на льду.
Проигрывают американскому дуэту в произвольной программе. И по сумме, само собой, тоже.
Тройной сальхов сделали, а вот на выбросе тройной риттбергер партнерша упала. Каскад сделали из двух двой
На льду итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризо.
Были седьмыми после короткой программы, но могут и подняться.
Выполнили параллельный каскад 3 сальхов — ойлер — 2 сальхов, сделали двойной аксель с совсем малюсеньким минусом. Много четвертых уровней за различные элементы. Сделали во второц части программы выброс тройной лутц, но с приземлением партнерши на две ноги. Солидное выступление.
Первыми выступают сегодня американцы Тара Кейн и Дэнни О'Ши.
Начинается разминка первой группы. Вот полный порядок выступлений с результатами короткой программы.
Вторая разминка
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) 6. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) 7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 8. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
Первая разминка
1. Тара Кейн – Дэнни О'Ши (США) 2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) 3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
Положение после короткой программы
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 81,27 2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 71,21 3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 69,00 4. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 64,94 5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 63,63 6. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 62,41 7. Тара Кейн – Дэнни О'Ши (США) – 58,70 8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 57,55
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы спортивных пар на этапе Гран-при Японии.