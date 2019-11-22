Цель — Хабиб: зачем возвращается Мейвезер

В бойцовском мире в следующем году грядет как минимум одно грандиозное событие. Это стало понятно после того, как легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший объявил о своем возвращении в спорт. Непобежденный атлет накануне побывал на матче Национальной баскетбольной лиги (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс», откуда опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с президентом главного MMA-промоушена планеты — Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — Даной Уайтом, заявив, что в 2020-м они намерены запустить некий совместный проект. С большой долей вероятности, речь идет о поединке с участием Флойда, который неоднократно говорил о желании подраться по правилам смешанных единоборств.

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«Мы снова работаем с Дана Уайтом, чтобы в 2020 году дать миру еще одно захватывающее событие», — гласит сообщение Мейвезера.

Уайт в свою очередь репостнул снимок, тем самым дав понять, что информация действительно правдива и актуальная.

Через некоторое время в социальных сетях Мейвезера появилось новое сообщение, в котором он уже открыто заявил, что возвращается в следующем году, однако подробностей не раскрыл.

Напомним, что 42-летний Мейвезер является одним из самых выдающихся и богатых боксеров в истории. Выступая в полусредней весовой категории, он неоднократно защищал титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA, The Ring и IBO, проведя 50 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения (27 побед — нокаутом).

В 2015-м американец объявил о завершении карьеры, однако спустя два года вернулся на ринг, проведя встречу по правилам бокса с ирландским бойцом Конором Макгрегором, уже бывшим двойным чемпионом UFC. Бой завершился уверенной победой Мейвезера нокаутом в десятом раунде. За этот поединок он заработал рекордные $275 млн.

В смешанных единоборствах, несмотря на желание, Флойд никогда не выступал. В прошлом году он даже говорил о намерении получить лицензию бойца MMA, однако ничем конкретным эта история не закончилась. Приоритетным вариантом для Мейвезера остается встреча с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, о чем оба спортсмена многократно упоминали после победы россиянина над Макгрегором. Однако главной проблемой в организации поединка стало нежелание промоушена идти навстречу, и спустя несколько месяцев разговоры о бое прекратились. Несмотря на это, Флойд по-прежнему заинтересован в развитии карьеры в MMA, однако в каком виде он это реализует — пока загадка.

«Мы придали смешанным единоборствам импульс. В итоге я построю свой бренд в ММА, но на сегодняшний день я погружен в бокс, а бокс для меня всегда будет на первом месте. Моя карьера прошла прекрасно, и я доволен тем, как все сложилось», — говорил Мейвезер за несколько дней до того, как объявил о возвращении в спорт.

Не секрет, что бой Хабиб — Мейвезер лично хотел бы увидеть тренер-рекордсмен по самбо и по совместительству отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов. Не так давно он вновь сказал в прессе о такой возможности, подчеркнув свой интерес. Однако сейчас, по словам Нурмагомедова-старшего, Хабиб готовится к следующей защите титула в UFC, где, вероятнее всего, его соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC Тони Фергюсон.

«Флойд ...уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в обшей сложности больше года. Пять месяцев — и бой должен состоятся», — сказал отец бойца.

Он же вновь заявил, что для подготовки к поединку с Мейвезером Хабибу предстоит пройти тяжелый лагерь. Команда чемпиона намерена привлечь к тренировкам украинского тренера по боксу Анатолия Ломаченко, отца двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, не так давно объединившего уже три титула в легкой весовой категории — WBA Super, WBC и WBO. По словам Нурмагомедова, они общаются с командой украинца.

«Для боя с Мейвезером нам нужен полугодовой сбор с командой Василия Ломаченко. Мы с ними общаемся, так что посмотрим», - заявил Нурмагомедов-старший в интервью ТАСС.

Свой последний поединок Хабиб провел в сентябре, победив американца Дастина Порье.