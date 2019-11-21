Устоять перед Ханю: россияне сражаются в Японии. LIVE

Представляющий США Томоки Хиваташи открывает вторую разминку.
Вот полный состав участников и порядок выступлений во второй разминке.
А сейчас начинается вторая разминка, где выступит Сергей Воронов!
Результаты первой разминки.
После своего проката Шимада становится третьим.
Начал с очень качественного тройного акселя, но зато упал на четверном тулупе. Во второй части проката сделал каскад 3 лутц — 3 тулуп, а затем... свалился на дорожке шагов. Вращения были четвертого уровня.
Коширо Шимада из Японии выступает последним в первой разминке.
Игнатов становится вторым, уступая всего 0,04 Садовскому! Очень жаль.
Каскад 4 сальхов — 3 тулуп в самом начале проката, затем еще и отличный четверной тулуп! Вращение четвертого уровня. А вот во второй части программы, к сожалению, упал с тройного акселя. Причем жестко. Однако продолжил прокат, крутанул вращение только на третий уровень, на него же дорожка шагов и завершил все еще одним вращением третьего уровня. Неудачный прыжок повлиял на концовку...
А теперь выступает россиянин Макар Игнатов.
Ямамото в итоге остается вторым, что не так уж плохо при таких ошибках.
Сразу же большая неприятность: смог только в два оборота прыгнуть тулуп, но за двойные прыжки оценки в короткой программе у мужчин получить нельзя. Тройной аксель тоже с ошибкой, но хотя бы прыгнул. Дорожка третьего уровня, вращения четвертого. Ну, в общем, не то, на что рассчитывал.
Сота Ямамото из Японии на льду.
Текущее третье место. Падение подвело.
Начал с четверного тулупа, но упал. Каскад 3 лутц — 3 тулуп сделал с помаркой. Тройной аксель уже неплох. Дорожка шагов на третий уровень. Вращения — четвертого.
Конрал Орзел из Канады на льду.
На втором месте Шулепов пока что.
Тройной флип в начале проката на +1,24. Тройной аксель тоже выполнил на плюс. Вращение четвертого уровня, отличный каскад 3 лутц — 3 тулуп, а вот следующее вращение не получилось, и судьи дали только первый уровень. Только третий уровень за дорожку шагов и завершение проката вращением четвертого уровня.
Россиянин Антон Шулепов выступает.
Вот оценки Садовского.
Сразу же прыгнул четверной сальхов на +2,43! А вот тройной аксель не получилось приземлить правильно. В остальном очень хороший прокат с четвертыми уровнями за вращения и дорожку.
Роман Садовский из Канады выступает первым.
Участники первой разминки готовятся к выступлению.
Вторая разминка
7. Томоки Хиваташи (США) 8. Сергей Воронов (Россия) 9. Кевин Аймо (Франция) 10. Джейсон Браун (США) 11. Юдзуру Ханю (Япония) 12. Алексей Быченко (Израиль)
Первая разминка
1. Роман Садовский (Канада) 2. Антон Шулепов (Россия) 3. Конрад Орзел (Канада) 4. Сота Ямамото (Япония) 5. Макар Игнатов (Россия) 6. Коширо Шимада (Япония)
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин на этапе Гран-при Японии.