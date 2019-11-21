Устоять перед Ханю: россияне сражаются в Японии. LIVE

Каскад 4 сальхов — 3 тулуп в самом начале проката, затем еще и отличный четверной тулуп! Вращение четвертого уровня. А вот во второй части программы, к сожалению, упал с тройного акселя. Причем жестко. Однако продолжил прокат, крутанул вращение только на третий уровень, на него же дорожка шагов и завершил все еще одним вращением третьего уровня. Неудачный прыжок повлиял на концовку...