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Устоять перед Ханю: россияне сражаются в Японии. LIVE

Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Саппоро проходит заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы мужчин.
Трансляция
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14:01

Представляющий США Томоки Хиваташи открывает вторую разминку.

13:55

Вот полный состав участников и порядок выступлений во второй разминке.

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13:54

А сейчас начинается вторая разминка, где выступит Сергей Воронов!

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13:53

Результаты первой разминки.

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13:51

После своего проката Шимада становится третьим.

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13:50

Начал с очень качественного тройного акселя, но зато упал на четверном тулупе. Во второй части проката сделал каскад 3 лутц — 3 тулуп, а затем... свалился на дорожке шагов. Вращения были четвертого уровня.

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13:46

Коширо Шимада из Японии выступает последним в первой разминке.

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13:45

Игнатов становится вторым, уступая всего 0,04 Садовскому! Очень жаль.

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13:44

Каскад 4 сальхов — 3 тулуп в самом начале проката, затем еще и отличный четверной тулуп! Вращение четвертого уровня. А вот во второй части программы, к сожалению, упал с тройного акселя. Причем жестко. Однако продолжил прокат, крутанул вращение только на третий уровень, на него же дорожка шагов и завершил все еще одним вращением третьего уровня. Неудачный прыжок повлиял на концовку...

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13:39

А теперь выступает россиянин Макар Игнатов.

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13:38

Ямамото в итоге остается вторым, что не так уж плохо при таких ошибках.

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13:37

Сразу же большая неприятность: смог только в два оборота прыгнуть тулуп, но за двойные прыжки оценки в короткой программе у мужчин получить нельзя. Тройной аксель тоже с ошибкой, но хотя бы прыгнул. Дорожка третьего уровня, вращения четвертого. Ну, в общем, не то, на что рассчитывал.

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13:33

Сота Ямамото из Японии на льду.

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13:32

Текущее третье место. Падение подвело.

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13:31

Начал с четверного тулупа, но упал. Каскад 3 лутц — 3 тулуп сделал с помаркой. Тройной аксель уже неплох. Дорожка шагов на третий уровень. Вращения — четвертого.

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13:27

Конрал Орзел из Канады на льду.

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13:26

На втором месте Шулепов пока что.

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13:25

Тройной флип в начале проката на +1,24. Тройной аксель тоже выполнил на плюс. Вращение четвертого уровня, отличный каскад 3 лутц — 3 тулуп, а вот следующее вращение не получилось, и судьи дали только первый уровень. Только третий уровень за дорожку шагов и завершение проката вращением четвертого уровня.

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13:21

Россиянин Антон Шулепов выступает.

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13:20

Вот оценки Садовского.

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13:19

Сразу же прыгнул четверной сальхов на +2,43! А вот тройной аксель не получилось приземлить правильно. В остальном очень хороший прокат с четвертыми уровнями за вращения и дорожку.

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13:14

Роман Садовский из Канады выступает первым.

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13:07

Участники первой разминки готовятся к выступлению.

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13:05

Вторая разминка

7. Томоки Хиваташи (США) 8. Сергей Воронов (Россия) 9. Кевин Аймо (Франция) 10. Джейсон Браун (США) 11. Юдзуру Ханю (Япония) 12. Алексей Быченко (Израиль)

13:00

Первая разминка

1. Роман Садовский (Канада) 2. Антон Шулепов (Россия) 3. Конрад Орзел (Канада) 4. Сота Ямамото (Япония) 5. Макар Игнатов (Россия) 6. Коширо Шимада (Япония)

12:55

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы мужчин на этапе Гран-при Японии.