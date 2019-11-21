Обскакать Кихиру: короткая программа Загитовой и Косторной. LIVE

Минута до конца разминки.
Пока девушки разминаются, давайте все же общую турнирную таблицу приведем, как она выглядит на данный момент:
1-2. Александра Трусова (Россия), Анна Щербакова — 30 очков 3-6. Мэрайя Белл (США), Брэди Теннелл (США), Сатоко Мияхара (Япония), Елизавета Туктамышева (Россия) — 22 7-8. Евгения Медведева (Россия), Ю Ен (Южная Корея) — 20
Но участницы соревнований в Саппоро провели только по одному этапу и разобьют эту компанию. У Косторной 15 очков, у Загитовой и Кихиры по 13. За первое место на этапе дают 15 баллов, за второе — 13, за третье — 11. Так что любое место на пьедестале выводит каждую из этой троицы в финал. Очень сложно представить, что эти девушки пустят кого-то другого в тройку. У Софьи Самодуровой 7 очков, и она только в случае победы на этапе получит какие-то шансы на финал.
Ну а что касается раскладов, то сегодняшние соревнования очень важны для тех, кто претендует на шестую путевку в финал. Главным фаворитом тут является американка Мэрайя Белл. А вот россиянка Елизавета Туктамышева сохраняет призрачные шансы получить шанс защитить свою прошлогоднюю бронзу.
Сейчас начнется первая разминка. Организаторы уже представляют судей.
Но сегодняшние соревнования интересны не только борьбой за место в финале. Честно говоря, особых сомнений, что Косторная, Загитова и Кихира присоединятся к Александре Трусовой и Анне Щербаковой, нет. Вопрос в том, как пройдет их борьба между собой. Это действительно очень интересно!
Ну а вот вторая разминка, где стартуют фавориты:
7. Лим Ын Су (Южная Корея) 8. Мако Ямашита (Япония) 9. Алена Косторная (Россия) 10. Алина Загитова (Россия) 11. Софья Самодурова (Россия) 12. Рика Кихира (Япония)
Соревнования начнутся в 10.55 по московскому времени. Вот состав первой разминки:
1. Меган Вессенберг (США) 2. Юхана Йокои (Япония) 3. Кайлани Крейн (Австралия) 4. Мэ Беренис Мейте (Франция) 5. Карен Чен (США) 6. Старр Эндрюс (США)
На этих выходных пройдет последний этап серии Гран-при, после чего станут известны все финалисты. Соревнования в Японии очень важны. Все ждут, что здесь обеспечат себе путевки в финал россиянки Алена Косторная и Алина Загитова, а также японка Рика Кихира. Но если кто-то из них провалится, возможны варианты.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы женщин на этапе Гран-при Японии.