Обскакать Кихиру: короткая программа Загитовой и Косторной. LIVE

Пока девушки разминаются, давайте все же общую турнирную таблицу приведем, как она выглядит на данный момент:

1-2. Александра Трусова (Россия), Анна Щербакова — 30 очков 3-6. Мэрайя Белл (США), Брэди Теннелл (США), Сатоко Мияхара (Япония), Елизавета Туктамышева (Россия) — 22 7-8. Евгения Медведева (Россия), Ю Ен (Южная Корея) — 20

Но участницы соревнований в Саппоро провели только по одному этапу и разобьют эту компанию. У Косторной 15 очков, у Загитовой и Кихиры по 13. За первое место на этапе дают 15 баллов, за второе — 13, за третье — 11. Так что любое место на пьедестале выводит каждую из этой троицы в финал. Очень сложно представить, что эти девушки пустят кого-то другого в тройку. У Софьи Самодуровой 7 очков, и она только в случае победы на этапе получит какие-то шансы на финал.