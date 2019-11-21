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Обскакать Кихиру: короткая программа Загитовой и Косторной. LIVE

Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Саппоро проходит заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин.
Трансляция
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11:02

Минута до конца разминки.

10:58

Пока девушки разминаются, давайте все же общую турнирную таблицу приведем, как она выглядит на данный момент:

1-2. Александра Трусова (Россия), Анна Щербакова — 30 очков 3-6. Мэрайя Белл (США), Брэди Теннелл (США), Сатоко Мияхара (Япония), Елизавета Туктамышева (Россия) — 22 7-8. Евгения Медведева (Россия), Ю Ен (Южная Корея) — 20

Но участницы соревнований в Саппоро провели только по одному этапу и разобьют эту компанию. У Косторной 15 очков, у Загитовой и Кихиры по 13. За первое место на этапе дают 15 баллов, за второе — 13, за третье — 11. Так что любое место на пьедестале выводит каждую из этой троицы в финал. Очень сложно представить, что эти девушки пустят кого-то другого в тройку. У Софьи Самодуровой 7 очков, и она только в случае победы на этапе получит какие-то шансы на финал.

10:55

Ну а что касается раскладов, то сегодняшние соревнования очень важны для тех, кто претендует на шестую путевку в финал. Главным фаворитом тут является американка Мэрайя Белл. А вот россиянка Елизавета Туктамышева сохраняет призрачные шансы получить шанс защитить свою прошлогоднюю бронзу.

10:50

Сейчас начнется первая разминка. Организаторы уже представляют судей.

10:45

Но сегодняшние соревнования интересны не только борьбой за место в финале. Честно говоря, особых сомнений, что Косторная, Загитова и Кихира присоединятся к Александре Трусовой и Анне Щербаковой, нет. Вопрос в том, как пройдет их борьба между собой. Это действительно очень интересно!

10:40

Ну а вот вторая разминка, где стартуют фавориты:

7. Лим Ын Су (Южная Корея) 8. Мако Ямашита (Япония) 9. Алена Косторная (Россия) 10. Алина Загитова (Россия) 11. Софья Самодурова (Россия) 12. Рика Кихира (Япония)

10:35

Соревнования начнутся в 10.55 по московскому времени. Вот состав первой разминки:

1. Меган Вессенберг (США) 2. Юхана Йокои (Япония) 3. Кайлани Крейн (Австралия) 4. Мэ Беренис Мейте (Франция) 5. Карен Чен (США) 6. Старр Эндрюс (США)

10:30

На этих выходных пройдет последний этап серии Гран-при, после чего станут известны все финалисты. Соревнования в Японии очень важны. Все ждут, что здесь обеспечат себе путевки в финал россиянки Алена Косторная и Алина Загитова, а также японка Рика Кихира. Но если кто-то из них провалится, возможны варианты.

10:25

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы женщин на этапе Гран-при Японии.