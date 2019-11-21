Отказался играть: как российский футболист исчез в Турции

Турецкий клуб «Анкарагюджю» 21 ноября всколыхнул спортивный мир тревожной новостью о пропаже российского футболиста Заура Садаева. 30-летний форвард, выступавший когда-то за вторую сборную России, на протяжении целой недели не выходил на связь, заставив волноваться руководство столичной команды.

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«Среди нас его сейчас нет. Поскольку мы не можем с ним связаться, мы чувствуем необходимость объявить это нашим болельщикам», — приводили турецкие СМИ слова главного тренера «Анкарагюджю» Мустафы Каплана.

Впрочем, волноваться за здоровье или даже за жизнь воспитанника грозненского «Ахмата» (тогда еще «Терека») долго не пришлось. Он сам объявился в Instagram и положил конец пересудам, опубликовав подобие официального заявления в своих «сториз».

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван. Вот и все», — написал игрок, который, судя по всему, в данный момент находится на родине в Чечне.

Садаев пришел в «Анкарагюджю» почти год назад, после того как отыграл только четыре матча в первой части сезона в Российской премьер-лиге в составе родного «Ахмата». Во второй половине сезона футболист принял участие в семи встречах турецкой Суперлиги и, хотя и не набрал очков, помог своей команде избежать вылета. «Анкарагюджю» занял 13-е место из 18-ти команд, опередив ставший 16-м «Бурсаспор» всего на три балла.

В текущем чемпионате дела не складывались ни у клуба, ни у футболиста. Столичная команда в одиннадцати встречах одержала всего две победы, трижды сыграла вничью, потерпев шесть поражений, и идет на предпоследней строчке таблицы, на два очка отставая от спасительной 15-й позиции.

При этом за одиннадцать туров «Анкарагюджю» смог забить всего восемь мячей — меньше всех в элитной лиге, пропустив 17 в собственные ворота.

Что касается Садаева, то он и в нынешнем сезоне результативными действиями так и не отметился, да и вообще появлялся на поле крайне нерегулярно — всего четыре выхода в Суперлиге и 13 минут игрового времени в среднем. В последний раз он сыграл 31 октября в кубковом матче против «Кыркларелиспора», не выступающего в элите. Там Садаев провел на поле все 90 минут, но его команда потерпела поражение (0:1) и вылетела.

Так что удивляться решению Садаева покинуть «Анкарагюджю» особенно не приходится. В преддверии зимнего трансферного окна он наверняка захочет найти себе новую команду, где будет получать игровую практику.

Не вполне понятно, правда, насколько имеют под собой основания слова о том, что контракт уже расторгнут, но вряд ли в турецком клубе будут цепляться за договор с запасным игроком, который к тому же сам не хочет оставаться.

Вполне возможно, что теперь нас ждет очередное пришествие форварда в «Ахмат», в который он уже возвращался и раньше.

Дебютировав в РПЛ в 2008 году, Садаев впервые уехал из Грозного по ходу сезона-2012/13, поскольку утратил место в стартовом составе. Тогда он тоже отправился за границу и выступал за «Бейтар» из Иерусалима. Полугодичная командировка в высшую лигу чемпионата Израиля обернулась семью матчами и единственным забитым мячом.

Следующие полгода нападающий провел в родном клубе, но в семи встречах за «Ахмат» не забил ни одного мяча в РПЛ, а затем уехал в чемпионат Польши.

Вторую часть сезона-2013/14 Садаев провел в «Лехии», отметившись тремя голами в 12-ти матчах, а уже после четвертого тура нового сезона перебрался в более именитый и сильный «Лех». Там Заур был основным игроком, вышел на поле 25 раз, забил 5 мячей и — главное — стал чемпионом Польши.

Ну а дальше было третье пришествие в «Ахмат», пять голов в сезоне-2015/16 и столько же за следующие два с половиной года, после чего зимой этого года Садаев и отправился в солнечную Турцию.

Интересно, что проведший один матч за вторую сборную России форвард еще ни разу ни за один клуб не забивал более пяти мячей в национальном чемпионате, а до этой отметки добирался по разу как раз в «Лехе» и «Ахмате». Но даже несмотря на свою не самую высокую результативность, Садаев остается вполне рабочим вариантом для не самых топовых клубов Российской премьер-лиги. Он обладает достаточно богатым опытом, мощен физически и вполне может завершить момент.