«Гром среди ясного неба»: Третьяк о Кузнецове и сборной России

Сборная и Кудашов

— Сборная России заняла только третье место на своем последнем турнире — Кубке Карьяла. Какие изначально перед командой стояли цели и с чем связываете такой результат?

Реклама

— Скажу банальную, но точную для данного случая фразу — сборная России в каждом матче играет на победу. Других задач у нас нет. Это касается любой сборной.

Но мы также думаем о будущем, так как хотим защитить звание олимпийских чемпионов, а для этого надо просмотреть как можно больше кандидатов. Нельзя не обращать внимание на игроков, а потом предъявлять претензии.

Да, выиграть этап Евротура почетно и приятно, но и проверять игроков, которые могут и должны расти, набираться опыта в матчах за сборную, тоже очень важно.

Евротур свою функцию выполняет, причем игроки в нем растут не только российские. Наши соперники за сезон пропускают через турнир массу своих воспитанников. Это отличная возможность дать игровой опыт каждому. Многие из тех, кто чего-то да добился в хоккее, прошли через Евротур неоднократно.

— Тем не менее дебют нового главного тренера сборной Алексея Кудашова на крупных турнирах триумфальным не вышел. Нет ощущения, что после этой бронзы неоднозначных оценок его работы стало еще больше?

— Кудашов пошел на очень ответственный шаг, согласившись стать тренером сборной. Большой плюс, что он уже прошел определенный путь со сборной, проделал серьезную работу, в том числе и на чемпионате мира.

Мы поддерживаем Кудашова, знаем, какая у него сложная работа. И поверьте, он прекрасный специалист, он знает свое дело. А судить по трем матчам, делать выводы в такой ситуации не совсем правильно.

— Хорошо, если забыть про результат, то какие впечатления у вас оставляет работа Кудашова?

— Самое главное — он работает системно. Не отвлекается на сиюминутные и краткосрочные перспективы. За игровую карьеру он повидал все, добился много. Знает, что здесь и сейчас необходимо хоккеисту. И его работа, построенная на системе, приносит результат. Он не теряет контроль над ситуацией.

— Правда ли, что в последний год тренерства Ильи Воробьева за тактику и прочие игровые моменты в сборной отвечал именно Кудашов, который был тогда его помощником?

— В тренерском коллективе всегда есть распределение обязанностей. Это было, есть и будет. Это нормально и правильно. Да, ряд элементов и работы был на Кудашове, но это важная часть общей системы, всего тренировочного процесса. В том числе и поэтому мы остановили свой выбор на нем, поскольку он хорошо знаком с ситуацией и системой сборных ФХР в целом.

— Совсем скоро нас ждет Кубок Первого канала. Как к турниру готовится Федерация хоккея России и сборная?

— Российский этап Еврохоккейтура для нас — особенный турнир. Прежде всего, это большая история всего отечественного хоккея. Могу сказать, что именно на Кубке Известий, как раньше назывался традиционный турнир, я дебютировал за сборную. В этом году событию будет ровно 50 лет.

Это особенный момент. К Кубку Первого канала ФХР готовится как ни к какому другому соревнованию. Тем более, что опять один из матчей пройдет на большом стадионе. Это дополнительная ответственность и одновременно большая радость для игроков. Уверен, новый матч хоккейной классики Россия — Финляндия в Петербурге снова пройдет при переполненных трибунах.

— По арене уже определились?

— Традиционно сыграем в Москве на арене в Парке Легенд. Мы привыкли к этому хоккейному комплексу, и нашим соперникам там нравится. Задача у нас одна — победа на домашнем турнире. Болельщики ждут декабрьских матчей весь год. У нас уникальная атмосфера на играх, праздничная. Стараемся создать максимально комфортные условия для всех.

— А если попробовать заглянуть в конец сезона, то какими вам кажутся сейчас перспективы сборной на майском чемпионате мира в Швейцарии?

— До турнира у нас еще есть время. Если считать по-хоккейному — три этапа Евротура. За четыре-пять месяцев можно сориентироваться по составу. Про задачи я уже говорил, и лишний раз озвучивать не имеет смысла — боремся за золотые медали.

— Состав определится в самый последний момент? Будете ждать игроков из НХЛ?

— Следим за всеми игроками — и в КХЛ, и в НХЛ. Подобрать хороший боевой состав очень непросто. Необходимо время на подготовку, сыгранность. Это важные моменты.

На прошлом чемпионате мира, например, все говорили, что у нас собралась команда мечты, и ребята действительно показали классный хоккей, однако судят по итоговому результату (Россия завоевала бронзу. — «Газета.Ru»), а мы, естественно, нацеливались на победу.

Молодежка

— Если говорить о молодежной сборной, то в этом году не удалось победить в Суперсерии. Это чувствительное поражение?

— Не стал бы делать далеко идущих выводов по итогам Суперсерии. Все-таки мы уступили лишь по итогам дополнительной буллитной серии. Не забывайте, что мы в этой серии играем в гостях. А это перелеты и переезды, другие часовые пояса...

Вспомните, как лет десять назад мы с трудом выигрывали у молодежки Канады. Тогда радовались любой победе, даже не говоря об общем успехе в серии. А мы сегодня играем на победу и давно доказали, что нет непобедимых канадцев.

При этом мы выступали далеко не в сильнейшей составе.

— С чем связываете тот факт, что молодые россияне на фоне североамериканских сверстников выглядят менее зрелыми?

— Это как посмотреть. Не каждый хоккеист, который превосходит соперника по антропометрическим данным, будет лучше и результативнее. Множество наших хоккеистов доказали, что чаще всего не в росте дело. Главное — игровые качества, умение быстро принять решение.

Я не понимаю, когда принижают нашу молодежную сборную. Игроки раскрываются по-разному — где-то быстрее, где-то позднее.

Уверенность к нашим парням приходит именно от таких матчей на молодежном уровне. Вообще молодежный хоккей в значительной мере состоит из эмоций — молодая кровь не принимает никакого результата, кроме победы. Эмоции иногда могут сыграть и против результата. Но это грандиозная школа для всех игроков.

НХЛ

— Евгений Кузнецов, несмотря на неприятные истории, результативно играет за «Вашингтон». Поддерживает ли руководство нашего хоккея с ним связь? Была ли оказана поддержка после ситуации с проваленным допинг-тестом?

— Скажу так: ситуация с Кузнецовым была для всех как гром среди ясного неба. Она расстроила всех: болельщиков, нас, самого Евгения.

Я прекрасно знаю его человеческие качества и широкую душу. Евгений прекрасно осознает свою вину. Сейчас снова муссировать все это просто не хочется. Слежу за его игрой в этом сезоне. Он заметно прибавил, ведет за собой «Вашингтон». Я искренне желаю Жене успехов. Через любимое дело — хоккей — все к лучшему изменится. Конечно, специалисты ФХР остаются с ним на связи даже после этой ситуации.

— Перед началом сезона Артемий Панарин и Сергей Бобровский подписали крупные контракты с новыми клубами. Как считаете, оправдывают ли свою зарплату?

— Раз клубы оценили их игру в такие суммы, значит, они оправдывают вложения. Они зарекомендовали себя с лучшей стороны и являются лидерами в своих амплуа — заслужили. Это очередная проверка для них, повод доказать, чего они стоят. Я могу только поприветствовать, что наших российских игроков так ценят во всем мире. Это говорит об уровне отечественного хоккея.

— Александр Овечкин стабильно клепает шайбы в «Вашингтоне» и становится все ближе к рекорду Гретцки. По вашему мнению, сможет ли он в итоге побить это достижение?

— Рекорды созданы для того, чтобы их обновляли. Еще недавно казалось, что рекорд Михайлова для бомбардиров отечественного хоккея будет вечным. Но переписали и его.

Овечкиным я восхищаюсь — великолепный мастер. Я буду надеяться, что эту высоту он сможет взять. Такое событие войдет в историю мирового спорта. И, что важно, всегда хочется видеть его в национальной сборной.

КХЛ

— Не так часто наши звезды возвращаются из-за океана домой, и многие признаются, что им комфортнее жить и играть там. Хотели бы вы увидеть, например, Панарина или Овечкина снова в КХЛ?

— Хотелось бы увидеть. Надеюсь, это произойдет. Я разговаривал с нашими ребятами — с теми, кто уже завершил карьеру. Как бы хорошо ни было за океаном, всегда хочется вернуться домой, туда, где начиналась карьера. И знаете, наши хоккеисты возвращаются в наш чемпионат, доказывают своей игрой, что они на ведущих ролях. Не понимаю, когда говорят, что возвращение — шаг назад. Нет. Они также приезжают из одной лиги в другую, это общепринятая практика. И чтобы закрепиться здесь, заработать хороший контракт, необходимо серьезно потрудиться.

— Многие болельщики недовольны, что КХЛ стала скучнее и совсем не развивается. Как вы считаете, почему падает интерес к лиге?

— Не во всем соглашусь с вами.

Думаю, что КХЛ на пути к трансформации, неким изменениям. Во многом игра выровнялась, ряд клубов подтянулся в игровом плане. Сейчас уже ни у кого нет легкой жизни, за победу нужно драться.

Посмотрите на примеры «Витязя», «Нефтехимика», «Адмирала». Видна тренерская работа, отражающая качество игры. С другой стороны, у записных лидеров «Металлурга» или «Автомобилиста» не все шло гладко. Надеюсь, КХЛ станет еще интереснее. И жду, что на первые роли обязательно выйдут наши ребята — это хорошее подспорье для сборной.

— Недавно вы говорили, что планируете слетать в Канаду и обсудить возможность проведения матча между обладателем Кубка Гагарина с обладателем Кубка Стэнли. Насколько это вообще реально?

— На эту тему необходимо более плотно пообщаться с нашими заокеанскими коллегами. Идея отличная, мы всегда держали ее в голове, были готовы пойти на контакт.

Сказать «давайте сыграем» легче, чем прийти к общему положительному решению. Надо понимать, что чемпионаты КХЛ и НХЛ отличаются по срокам проведения.

Нельзя не учитывать и транспортную составляющую, логистику. Знаю, что наши клубы готовы сыграть. В идеале, это был бы матч двух чемпионов — Кубок Гагарина против Кубка Стэнли. Что этому мешает? Обе лиги стараются быть конкурентоспособными. У всех свои интересы, внутренняя жизнь. Но знаю, что это реально, опыт у нас есть. Готовы обсуждать предметно.

— Как бороться с оттоком талантливых россиян за океан? И поможет ли это повысить конкуренцию между КХЛ и НХЛ?

— Мы предпринимаем шаги, чтобы нашим молодым игрокам было комфортно здесь, дома. Чтобы они в раннем возрасте не уезжали. Выход один — совершенствовать нашу хоккейную инфраструктуру и систему, создавать условия, организовывать внутренние турниры. С другой стороны, мы живем в открытой стране, в открытом обществе. Что, теперь запрещать и закрывать границы для спортсменов? В итоге мы получим обратный эффект.

Молодым хоккеистам хочется попробовать свои силы в НХЛ, потому что она на слуху. Но зачастую видно только одну строну медали. После отъезда, кто-то раньше, кто-то позже понимает, какие хорошие условия для многих, оказывается, были в России.

Олимпиада

— Какова, на ваш взгляд, вероятность участия игроков НХЛ в следующих Олимпийских играх?

— Это общий процесс, затрагивающий интересы всех сторон. Не только НХЛ, но и интересы болельщиков, международной федерации, организаторов олимпийских игр. Это еще и бизнес, заработок. Есть интерес со стороны игроков НХЛ, они очень хотят поехать — в конце концов это праздник спорта, у многих спортсменов такое раз в жизни бывает. Но нужно согласие всех сторон. Пока заокеанская сторона не горит желанием принимать быстрое положительное решение об участии в Играх.

— Согласны ли с тем, что без хоккеистов НХЛ на ОИ-2022 у сборной России появится больше шансов на второе золото подряд?

— Говорить о том, что без участия хоккеистов Национальной лиги мы поедем и всех одной левой уложим — утопия. Чтобы победить на Олимпиаде в 2018 году, команда приложила максимум усилий.

Даже чтобы поехать в Корею, мы доказывали свою правоту, хотя были чисты перед всеми. Не забывайте, что мы мощный раздражитель для всех. Настрой на нашу сборную максимальный. Однако задача у нас остается конкретная и вполне выполнимая — защитить титул.

— Кого из юношей вы видите в ближайшее время в составе «Красной машины»?

— Мы возвращаемся к вопросу о нашей молодежной сборной. Прибавим к этому наши юниорские команды. Неслучайно результаты юниорских сборных за последние два года заметно улучшились. Мы два года подряд выигрываем мировой Кубок Вызова со сборной U-17, победили на Кубке Глинки/Гретцки, на котором не побеждали с 1995 года. Юниорская сборная U-18 впервые с 2009 года вышла в финал юниорского чемпионата мира. Этому способствует системный подход работы со всеми нашими командами.

Отмечать кого-то по фамилиям нет смысла. У ребят впереди долгий путь, будут взлеты и падения. Но перспективных игроков, способных вырасти в первоклассных звезд, действительно много.

— Как сейчас обстоят дела с детским и юношеским хоккеем? Что федерация делает для молодых спортсменов?

— Мы активно занимается инфраструктурой — имею в виду строительство новых катков, чтобы хоккей стал доступным для всех. Чем больше возможности заниматься спортом, тем больше хоккеистов в нашей стране. Это большая и сложная работа.

У нас много соревнований — первенства округов и регионов, чемпионаты страны, команды регулярно получают возможность совершенствовать свои навыки в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Именно игроки, которые проходили подготовку в «Сириусе», сейчас на ведущих ролях в юниорских сборных.

Ну и главное — это Национальная программа подготовки хоккеистов. Она уже одобрена Минспортом и будет главным стандартом по нашему виду спорта. До конца 2019 года мы презентуем все разделы, и по нашим методикам постепенно будут заниматься во всех ведущих школах страны.