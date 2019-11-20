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Рекорды по прибыли: как шейхи подняли «Ман Сити»

«Ман Сити» на протяжении 11 лет показывает высокую доходность

Около 11 лет владельцем «Манчестер Сити» является шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Под его руководством клуб показывает рекордные доходы и прибыль за всю его историю. Как «Ман Сити» пришел к успеху и сколько это стоило — в материале «Газеты.Ru».

Первый иностранный владелец «Ман Сити»

Впервые клуб был приобретен не гражданином Великобритании сравнительно недавно – в 2007 году. Тогда команду «горожан» купил за $43 млн (плюс $119 млн долгов) таиландский бизнесмен Таксин Чиннават.

Новый функционер «Сити» почти сразу после покупки рассказал о своих далеко идущих планах на клуб. Стоит отметить, что до 2002 года команде не удавалось надолго закрепиться в Английской премьер-лиги, а до 2003 она на протяжении 24 лет не выходила в еврокубки. Чиннават намеревался изменить это.

«В первый год наша цель — войти в десятку, во второй год — в шестерку, а на третий год мы будем бороться за путевку в Лигу чемпионов» – заявил тогда новый владелец.

Но уже через год бизнесмену пришлось расстаться с «Ман Сити». В конце лета 2008 года Чиннават встретился в Дубае, ОАЭ, с шейхами, которые выкупили сначала 90% акций клуба, а через год – еще 10%, таким образом став единоличными владельцами «горожан».

Шейхи у руля

Итак, после изменения владельцев клуба финансовая структура стала состоять из члена правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби и мужа дочери правителя Дубая шейха Мохаммеда аль-Мактума, шейха Мансура ибн Зайд Аль Нахайяна, а также его посредников Сулеймана Аль Фахима и Халида Аль Мухайри.

Как и у предыдущего функционера, у шейха главной задачей было возвращение команды в число европейских топ-клубов.

Ибн Зайд Аль Нахайян заявил, что первой главной задачей является закупка для «Ман Сити» топовых игроков, а финансирование команды не является проблемой. За первый год владелец приобрел 12 игроков, в число которых вошли Венсан Компани, Робиньо, Пабло Саболетта и другие.

Но даже при таком звездном составе команда не порадовала болельщиков блестящими результатами, оказавшись к концу сезона лишь на десятом месте турнирной таблицы национального чемпионата.

И все же это не помешало владельцам из ОАЭ продолжить трансферную политику, закупившись за следующий год еще восемью игроками, в том числе Гаретом Барри, Силвиньо, Коло Туре и другими.

В конце 2009 года боссы «Манчестер Сити» приняли решение расстаться с главным тренером команды Марком Хьюзом в связи с неудовлетворительными результатами, которые показывали игроки под его руководством.

На его место был приглашен Роберто Манчини, под руководством которого команда вышла наконец в Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Вместе с итальянским специалистом впервые с 1976 года «горожане» выиграли трофей — Кубок Англии. А также стали чемпионами АПЛ, чего не могли достичь более 40 лет. Позже «Ман Сити» выигрывали национальный чемпионат еще три раза — последний был с Хосепом Гвардиолой в 2019 году.

Стоит отметить, что с приходом шейхом «горожане» четыре раза становились обладателями Кубка Английской лиги и трижды — Суперкубка. Однако за все это время «Сити» так и не удалось выиграть ни один из еврокубков.

Высокая доходность

За все то время, что Мансур ибн Зайд Аль Нахайян с помощниками управляет клубом, он смог побить рекорды по доходности, которая продолжает расти на протяжении 11 лет. За минувший год этот показатель достиг £535,2 млн. Эта сумма на 6,9% превышает доход «горожан» в прошлом финансовом году.

Что касается прибыли, то клуб под руководством шейха выходит в плюс на протяжении пяти лет. Так, в прошлом году прибыльность «Ман Сити» составила £10,1 млн. Отметим, что соотношение зарплатного фонда от выручки продолжается держаться на уровне 59%.

Одной из причин, по которой клуб показывает такие финансовые успехи, является смена спонсора, который выплачивает £650 млн за 10 лет. Также за прошедший год «Сити» получил от вещания £55 млн.

Не все спокойно в Соединенном Королевстве

Из-за расточительной трансферной политики у «Ман Сити» возникли проблемы с финансовым фэйр-плей еще в 2014 году.

У клуба запросили финансовую ведомость, которая, как оказалось позже, оказалась недостоверной. Таким образом, команде грозит отстранение от еврокубков.

Стоит отметить, что «горожане» пытались оспорить решение о возбуждении дела в их отношении, однако оно было отстранено Спортивным арбитражным судом (CAS).