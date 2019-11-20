Долгий путь в Лондон: чем закончился отбор к Евро-2020

Наши в Европе
Сборная России финишировала на втором месте в группе I. По итогам 10 туров подопечные Станислава Черчесова занесли себе в актив 24 очка (33 забитых мяча – четвертый показатель в отборе), отстав от лидера шестерки Бельгии на шесть баллов.
«Красные дьяволы» стали единственной командой, которая обыграла наших футболистов в отборе (3:1 дома и 4:1 на выезде). Больше россияне очков не теряли: восемь побед над Казахстаном (4:0; 1:0), Сан-Марино (9:0, 5:0), Кипром (1:0; 5:0) и Шотландией (2:1, 4:0).
К слову, лучшим бомбардиром команды по праву стал Артем Дзюба: капитан девять раз огорчал оппонентов и занял шестое место в гонке бомбардиров.
Итоги отбора. Уже известны 20 из 24 стран-участниц
По итогам группового этапа квалификации Евро-2020 в финальный раунд отобрались Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.
Остальные четыре места будут разыграны на турнире плей-офф Лиги наций, где поучаствуют 16 команд (Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Израиль, Ирландия, Исландия, Косово, Норвегия, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Сербия, Словакия и Шотландия).
Пары стыковых матчей будут определены 22 ноября.
Жеребьевка и корзины
Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия;
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Россия, Нидерланды;
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия;
Корзина 4: Финляндия, Уэльс + четыре команды из плей-офф Лиги наций.
Жеребьевка чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.
Кто может достаться России
Для начала надо обозначить правила распределения команд по корзинам. Из-за большого числа стран участниц УЕФА постановил, что в случае выхода на Евро сборной-хозяйки, она автоматически попадет в соответствующую группу, чтобы провести один или несколько матчей при родных трибунах. Следовательно, если в группе окажутся две хозяйские команды, слепой жребий определит, кто из них проведет очный поединок дома.
Таким образом, в группу А идет Италия, в группу В — Россия и Дания, в группу С — Нидерланды и Румыния (играет в «стыках»), в группу D — Англия и Шотландия (играет в «стыках»), в группу Е — Испания и Ирландия (играет в «стыках»), в группу F — Германия и Венгрия (играет в «стыках»).
Простая арифметика: из оставшихся сборных первой корзины России может достаться лишь Бельгия, старая знакомая по группе отбора. Из третьей корзины, по регламенту, нашим парням придется биться с датчанами. Интригой же для отечественных болельщиков остается лишь соперник из четвертой корзины. Это будет Уэльс или Финляндия.
О финальном раунде
Евро-2020 станет поистине уникальным. Ведь впервые в истории первенств Старого Света чемпионат примут сразу в 12 городах по всему континенту.
Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, когда состоится решающий матч Евро.
Так, по три матча группового этапа и одной встрече 1/8 финала примут нидерландский Амстердам («Йохан Кройфф Арена»), испанский Бильбао («Сан-Мамес»), румынский Бухарест («Арена Националэ»), венгерский Будапешт («Ференц Пушкаш»), шотландский Глазго («Хэмпден Парк»), ирландский Дублин («Дублин Арена»), датский Копенгаген («Паркен»).
Три матча группового этапа и один четвертьфинал пройдут в азербайджанском Баку («Олимпийский»), немецком Мюнхене («Арена Мюнхен»), итальянском Риме («Стадио Олимпико») и российском Санкт-Петербурге («Санкт-Петербург Арена»).
Главной же ареной турнира станет лондонский «Уэмбли», который примет не только три поединка в группах и одну встречу 1/8 финала, но еще и полуфинал с финалом.
Напомним, что действующим чемпионом является сборная Португалии.
На Евро-2016 Криштиану Роналду и компания в драматичном финале обыграла хозяев турнира французов (1:0). Золотой гол на свой счет записал форвард Эдер, ныне играющий в московском «Локомотиве».