Долгий путь в Лондон: чем закончился отбор к Евро-2020

Наши в Европе

Сборная России финишировала на втором месте в группе I. По итогам 10 туров подопечные Станислава Черчесова занесли себе в актив 24 очка (33 забитых мяча – четвертый показатель в отборе), отстав от лидера шестерки Бельгии на шесть баллов.

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«Красные дьяволы» стали единственной командой, которая обыграла наших футболистов в отборе (3:1 дома и 4:1 на выезде). Больше россияне очков не теряли: восемь побед над Казахстаном (4:0; 1:0), Сан-Марино (9:0, 5:0), Кипром (1:0; 5:0) и Шотландией (2:1, 4:0).

К слову, лучшим бомбардиром команды по праву стал Артем Дзюба: капитан девять раз огорчал оппонентов и занял шестое место в гонке бомбардиров.

Итоги отбора. Уже известны 20 из 24 стран-участниц

По итогам группового этапа квалификации Евро-2020 в финальный раунд отобрались Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Остальные четыре места будут разыграны на турнире плей-офф Лиги наций, где поучаствуют 16 команд (Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Израиль, Ирландия, Исландия, Косово, Норвегия, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Сербия, Словакия и Шотландия).

Пары стыковых матчей будут определены 22 ноября.

Определились 20 команд, которые сыграют на #EURO2020. Еще четыре места займут победители стыковых матчей.



Кто главная неожиданность и разочарование квалификации? pic.twitter.com/EZneqhChBK — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) 19 ноября 2019 г.

Жеребьевка и корзины

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия;

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Россия, Нидерланды;

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия;

Корзина 4: Финляндия, Уэльс + четыре команды из плей-офф Лиги наций.

Жеребьевка чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

Кто может достаться России

Для начала надо обозначить правила распределения команд по корзинам. Из-за большого числа стран участниц УЕФА постановил, что в случае выхода на Евро сборной-хозяйки, она автоматически попадет в соответствующую группу, чтобы провести один или несколько матчей при родных трибунах. Следовательно, если в группе окажутся две хозяйские команды, слепой жребий определит, кто из них проведет очный поединок дома.

Таким образом, в группу А идет Италия, в группу В — Россия и Дания, в группу С — Нидерланды и Румыния (играет в «стыках»), в группу D — Англия и Шотландия (играет в «стыках»), в группу Е — Испания и Ирландия (играет в «стыках»), в группу F — Германия и Венгрия (играет в «стыках»).

Простая арифметика: из оставшихся сборных первой корзины России может достаться лишь Бельгия, старая знакомая по группе отбора. Из третьей корзины, по регламенту, нашим парням придется биться с датчанами. Интригой же для отечественных болельщиков остается лишь соперник из четвертой корзины. Это будет Уэльс или Финляндия.

О финальном раунде

Евро-2020 станет поистине уникальным. Ведь впервые в истории первенств Старого Света чемпионат примут сразу в 12 городах по всему континенту.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, когда состоится решающий матч Евро.

Так, по три матча группового этапа и одной встрече 1/8 финала примут нидерландский Амстердам («Йохан Кройфф Арена»), испанский Бильбао («Сан-Мамес»), румынский Бухарест («Арена Националэ»), венгерский Будапешт («Ференц Пушкаш»), шотландский Глазго («Хэмпден Парк»), ирландский Дублин («Дублин Арена»), датский Копенгаген («Паркен»).

Три матча группового этапа и один четвертьфинал пройдут в азербайджанском Баку («Олимпийский»), немецком Мюнхене («Арена Мюнхен»), итальянском Риме («Стадио Олимпико») и российском Санкт-Петербурге («Санкт-Петербург Арена»).

Главной же ареной турнира станет лондонский «Уэмбли», который примет не только три поединка в группах и одну встречу 1/8 финала, но еще и полуфинал с финалом.

OFFICIAL: @adidasfootball unveil the "Uniforia" match ball for #EURO2020.



The ball is designed to "symbolise the blurring of boundaries and crossing of borders" in the new continent-wide tournament format. pic.twitter.com/KSf8TMdg4q — Squawka News (@SquawkaNews) 7 ноября 2019 г.

Напомним, что действующим чемпионом является сборная Португалии.

На Евро-2016 Криштиану Роналду и компания в драматичном финале обыграла хозяев турнира французов (1:0). Золотой гол на свой счет записал форвард Эдер, ныне играющий в московском «Локомотиве».