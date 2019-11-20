«Лучше тренера вы не найдете»: «Тоттенхэм» уволил Почеттино

Отставка Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» была одной из самых ожидаемых в ходе текущего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Однако официальное заявление «шпор» вечером 19 ноября все равно шокировало абсолютно всех.

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В своем Twitter лондонский клуб опубликовал пост со ссылкой на официальный сайт команды, в котором сообщается об увольнении аргентинского специалиста.

«Маурисио покидает клуб»,

— написано в превью публикации.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Однако увидеть полное сообщение не удавалось на протяжении нескольких часов после его публикации. Внимание и интерес к заявлению клуба оказались настолько повышенными, что серверы сайта «Тоттенхэма» попросту не выдержали наплыва пользователей.

Официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур»

Некоторые болельщики «шпор» посчитали, что сайт мог быть взломан, а сообщение об увольнении Почеттино является фейковым, но нет. Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви подтвердил, что контракт с аргентинцем был расторгнут. Объясняя решение о расставании с тренером, под руководством которого лондонцы еще 1 июня этого года играли в финале Лиги чемпионов, Леви подчеркнул, что результаты команды на старте текущего сезона оказались «крайне разочаровывающими». После 12-ти туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе ровно 14 баллов всего лишь при трех победах. При этом Леви подчеркнул, что руководство клуба совместно с Почеттино потратило достаточно много времени на размышления, по итогам которых и было принято решение об увольнении аргентинца.

«К сожалению, домашние результаты в конце прошлого сезона и в начале этого были крайне разочаровывающие. Мы благодарим Маурисио и его тренерский штаб за работу в клубе, но, принимая решение об увольнении, мы думаем об интересах команды.

Я испытываю исключительное восхищение тем, как он переживал тяжелые времена на чужих полях, пока мы строили свой стадион, и то, какую теплоту и позитив он привнес в команду», — заявил Леви клубной пресс-службе.

Как утверждает ряд английских СМИ, итоговая встреча была проведена накануне. Причем Леви лично выступал за то, чтобы отложить отставку аргентинца: президент «Тоттенхэма» не хотел расставаться с тренером как из-за его достижений, так и из-за нежелания выплачивать тому неустойку. А она у Маурисио весьма большая — £12,5 млн. Впрочем, по данным источников, решение расстаться с «Тоттенхэмом» принял именно Почеттино. Отмечается, что стороны пришли в обоюдному согласию.

Говоря о достижениях теперь уже бывшего главного тренера «шпор», который занимал свой пост с мая 2014 года, то их у лондонцев оказалось немало. Во-первых, под руководством Почеттино «Тоттенхэм» одержал 159 побед во всех турнирах. За последние 50 лет подобными результатами на тренерском мостике «петухов» не мог похвастать никто. Во-вторых, на протяжении четырех сезонов подряд «шпоры» занимали место в первой четверке АПЛ и, соответственно, пробивались в Лигу чемпионов. До прихода Почеттино команда о таком и не мечтата. В-третьих, конечно же, финал главного клубного турнира Европы.

Прошлый сезон стал, пожалуй, самым ярким для «Тоттенхэма» за последние десятки лет.

Сумасшедший плей-офф Лиги чемпионов, выход в полуфинал, где, казалось бы, «шпоры» и должны были остановиться, но в итоге сумели перевернуть ход противостояния с «Аяксом», и поражение в финале от «Ливерпуля». Все это оказалось настоящей драмой и весьма красивой историей, несмотря на то, что «Тоттенхэм» в итоге остался без трофея.

Это подчеркнул и легендарный экс-нападающий сборной Англии по футболу, ныне эксперт Гари Линекер, выразивший мнение, что после увольнения Почеттино лондонцы еще долго не сумеют найти тренера, который превзошел бы аргентинца.

«Почеттино уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Он в течение многих лет помогал клубу прыгать выше головы. Удачи с поиском лучшей замены… но такой не будет», – написал Линекер в Twitter.

Mauricio Pochettino has been sacked by @SpursOfficial. He helped the club to punch massively above their weight for years. Good luck with finding a better replacement....ain't gonna happen. — Gary Lineker (@GaryLineker) November 19, 2019

К слову, о кандидатах на замену. Еще до официального сообщения о разрыве контракта с Почеттино британское издание The Telegraph отметило, что «Тоттенхэм» рассматривает несколько вариантов на замену Маурисио. Среди них числятся бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, тренер «Борнмута» Эдди Хау, Юлиан Нагельсман из «РБ Лейпциг», а также действующий наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

Однако наиболее вероятным кажется ход развития в сторону звездного португальского специалиста Жозе Моуринью.

После своего ухода из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018-го «Особенный» до сих пор находится без работы. Как утверждает журналист Sky Sports Фабрицио Романо, сам Моуринью к предложениям открыт, а Леви уже в ближайшее время намерен выйти с португальцем на связь. Если стороны пожмут по рукам, то это будет очень интересным развитием событий.