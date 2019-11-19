Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя

В Великобритании скончалась местная девушка-боец смешанного стиля (MMA) Саи Алетаха. По информации «Би-би-си», спортсменка получила серьезные повреждения головного мозга на турнире серии Fast and Furious Fight (FFS), прошедшем в Саутгемптоне. Инцидент произошел 16 ноября — после боя, проигранного нокаутом, она почувствовала себя плохо и была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение, где умерла на следующий день.

Отмечается, что полиция графства Гэмпшир начала расследование трагедии. Организаторы шоу выразили соболезнования родным и близким девушки, подчеркнув, что бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь, однако спасти ее это не помогло.

Помимо прочего, в заявлении FFS говорится, что участники турнира оповещаются о риске получения травм, осознанно соглашаясь на бои.

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«Все участники подготовлены к тому, что они могут получить травмы. В 99,9% случаев ничего не происходит. Безопасность — это не то, чем мы пренебрегаем. На мероприятиях всегда дежурят врач, фельдшер и скорая помощь. Спасибо нашей команде в тот вечер, которая действовала с максимальным профессионализмом и выполняла свои обязанности, реагируя на ситуацию», — сказано в сообщении.

26-летняя Алетаха — британский боец иранского происхождения. Она занималась карате, тренировалась в одном из малоизвестных залов Британии — Exile Gym — и принимала участие в любительских турнирах по смешанным единоборствам, а в свободное от спорта время училась в университете Лафборо по направлению дизайна. Относительно широкую известность в бойцовском мире она получила благодаря тому, что тренировалась и выходила на поединки в хиджабе.

«Она была прекрасным человеком с красивой душой. Ее преданность спорту составляла 110%. Каждый день она преодолевала мили, просто чтобы тренироваться. Она нашла свое место у нас всего несколько месяцев назад, но стала частью семьи. Мы будем очень скучать», — написано в посте зала в Facebook.

На протяжении длительного времени Алетаха также тренировалась в фитнес-клубе Stonehenge CrossFit. Друзья, знакомые и владелец зала охарактеризовали ее с положительной стороны, отметив трудолюбие, дружелюбие и целеустремленность.

«Саи участвовала в соревнованиях, дружила со всеми, с кем встречалась, имела время для всех и была неутомимой во время тренировок. Когда она лежала в больнице, более 30 человек посетили ее, чтобы попрощаться. Некоторые так и не смогли заставить себя прийти к ней», — сказано в сообщении.

«Наш Саи будет занимать особое место в наших сердцах. Нам повезло, что мы знали ее. Сказать, что мы все будем по ней скучать, — значит, ничего не сказать. Все любили Саи, и я надеюсь, что она знала это», — добавил владелец Stonehenge CrossFit Скотт Хили.

Трагические случаи в бойцовском мире не единичны. В прошлом месяце после турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 ушел из жизни боец из Узбекистана Бекзод Нурматов. Поединок скончавшийся проиграл россиянину Беслану Исаеву раздельным решением судей, а спустя некоторое время почувствовал себя плохо и был госпитализирован, перенеся инсульт и впав в кому. Врачи боролись за жизнь спортсмена в течение трех дней, однако 7 октября его сердце остановилось.

На профессиональном уровне 27-летний Нурматов дебютировал лишь три года назад, однако за это время успел провести за 13 поединков, потерпев в них два поражения, включая последнее.

А одним из последних летальных эпизодов стала смерть американского боксера Патрика Дэя. Спортсмен стал участником вечера профессионального бокса в Чикаго, который возглавили противостояния с участием украинца Александра Усика и россиянина Дмитрия Бивола. Американец же был нокаутирован соотечественником Чарльзом Конвеллом в поединке за титул регионального чемпиона по версии Американской боксерской ассоциации (USBA).

Получив серьезные повреждения головы, Дэй был доставлен в больницу с признаками отека мозга, где ему была проведена операция, после чего боксер впал в кому. Несколько дней медики сохраняли ему жизнь, однако 17 октября он скончался.